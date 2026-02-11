ไอซ์ รักชนก ไม่กลัวเข้าคุก ถ้าทำประโยชน์ให้ชาติ มี 10 คดีติดตัว ยินดีไม่หนีแน่นอน
ไอซ์ รักชนก เปิดใจ 10 คดีติดตัว ไม่กลัว-ไม่หนี ยินดีเดินเชิดหน้าถ้าต้องเข้าคุก พร้อมเข้าไปศึกษาระบบ ลั่น ประเทศไม่ขาดคนเก่ง แต่ขาดคนกล้าชนความไม่ถูกต้อง
ย้อนฟังบทสัมภาษณ์ นางสาวรักชนก ศรีนอก หรือ ไอซ์ สส.พรรคประชาชน ได้ออกมาเปิดใจผ่านรายการแฉ ทางช่อง GMM25 ถึงประเด็นมรสุมคดีความทางการเมือง ปัจจุบันมีคดีความติดตัวอยู่ประมาณ 10 คดี และการทำงานในสภาฯ โดยยืนยันหนักแน่นว่าไม่เกรงกลัวต่อการถูกจำกัดอิสรภาพ พร้อมชี้จุดอ่อนประเทศไทยไม่ได้ขาดคนเก่ง แต่ขาดคนกล้าชนกับระบบที่ไม่ถูกต้อง
เมื่อถูกถามว่าถ้าต้องเข้าคุกจริง ๆ จะทำอย่างไร ฝั่ง ไอซ์ ตอบกลับว่า “โห สบายมาก เตรียมใจไว้แล้ว ไม่เป็นปัญหา ไม่กลัวคำว่าคุก สำหรับไอซ์เสรีภาพอยู่ที่ใจ ไอซ์คิดแล้วว่าถ้าเข้าไปในคุกจะไปศึกษาระบบต่าง ๆ ในคุก เพราะเขาบอกว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ในประเทศนี้คือคุก
ถ้าไอซ์ได้เข้าไปอยู่และใช้ชีวิตตรงนั้น ไอซ์จะออกมาทำนโยบายที่เราเคยเข้าไปใช้ชีวิตจริง ถ้ามีโอกาสได้เข้าไป ไอซ์คิดว่าเสรีภาพมันอยู่ที่ใจ เราอยู่ที่ไหน ถ้าเรารู้ตัวว่าไม่ได้ทำอะไรผิด แล้วเราทำสิ่งที่มีประโยชน์แก่สังคมแต่ยังโดนอย่างนี้ เราก็ยังยินดีที่จะเดินเชิดหน้าเข้าไปด้วยไม่หนี ไม่กลัว”
ต่อมาพิธีกรเทียบให้เห็นภาพว่าสิ่งที่ไอซ์กำลังทำตอนนี้เหมือนการวิ่งชนตึก เหมือนเป็นภาพของพรรคประชาชนที่ยอมหักไม่ยอมงอ ตึงเกินไป ไม่ประนีประนอม ถูกมองได้ว่าเป็นได้ทั้งข้อดีและข้อเสีย จึงอยากรู้ว่าไอซ์มองเรื่องนี้ว่าอย่างไร เธอตอบกลับว่า “สำหรับไอซ์คิดว่าไม่ได้มากเกินไป สิ่งที่ออกมาเรียกร้องหรือออกมาพูดคือสิ่งที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนทุกคน วันนี้ตนเข้าไปอยู่ในสภามาแล้ว สิ่งที่เราขาดไม่ใช่คนเก่ง คนเก่งในประเทศเราเกิดมาแล้วก็เก่ง เก่งแล้วสมองไหล แต่ไม่มีใครอยากจะอยู่เพื่อสร้างสรรค์ประเทศนี้ เพราะอยู่ไม่ได้ ถ้าสมมติเข้าไปในระบบราชการแล้วไม่เลียนาย ตรงไปตรงมา ยืนหยัดเพื่อความถูกต้อง ไม่มีเรื่องทุจริตคอรัปชั่น คุณไม่มีโอกาสเติบโต คุณต้องเลีย, ต้องซื้อตั๋ว, ต้องคอรัปชั่นเพื่อให้คุณมีกินมีใช้ แล้วก็ต้องตามน้ำไปเรื่อย ๆ
คนที่เป็นคนเก่ง ๆ อย่าง เท้ง ณัฐพงษ์ อยากจะสร้างบริษัทสตาร์ทอัพ แต่มันไม่มีทางเกิด ถ้ารัฐบาลมันยังเป็นอย่างนี้อยู่ ถ้าระบบมันเป็นแบบนี้ มันไม่มีทางเกิดในชาตินี้ ประเทศเราไม่ได้ขาดคนเก่ง ขาดคนที่ยืนหยัดสู้เพื่อสิ่งที่ถูกต้อง”
จากนั้นเธอยกตัวอย่างกรณีที่ออกมาพูดเรื่องประกันสังคมจนถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายถึง 50 ล้านบาท หลายคนมองว่าจะพูดทำไม พูดไปเดี๋ยวก็โดนฟ้อง รวมทั้ง เท้ง ณัฐพงษ์ และ โรม รังสิมันต์ ก็ให้ไหลตามน้ำไปเดี๋ยววันหนึ่งมีอำนาจค่อยเปลี่ยนแปลง เธอมองว่าถ้าเธอไม่กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องตั้งแต่วันที่เรายังไม่มีอำนาจ แล้วคิดว่าวันที่มีอำนาจจะกล้ายืนหยัดหรอ เช่น นักการเมืองในสังคมที่ผ่านมาเคยพูดว่าถ้ามีอำนาจแล้วจะเข้าไปเปลี่ยนแปลง แต่ในวันที่ยังไม่มีอำนาจก็ยังไม่กล้าลุกขึ้นมาสู้เลยด้วยซ้ำ
ไอซ์พูดเลยว่าพรรคประชาชนเรากล้า เราทำให้ดูเลยว่ามันมีจริง ๆ คนที่จะยืนเคียงข้างผลประโยชน์ของประชาชน
สำหรับใครที่อยากติดตามบทสัมภาษณ์มุมมองการเมืองของสาวไอซ์แบบเต็ม ๆ สามารถรับชมได้ที่ รายการแฉ ทางช่องยูทูป GMM25Thailand
