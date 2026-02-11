ข่าวการเมือง

ไอซ์ รักชนก ไม่กลัวเข้าคุก ถ้าทำประโยชน์ให้ชาติ มี 10 คดีติดตัว ยินดีไม่หนีแน่นอน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 11 ก.พ. 2569 09:38 น.| อัปเดต: 11 ก.พ. 2569 10:38 น.
91
ไอซ์ รักชนก ไม่กลัวถ้าต้องติดคุก เผยตอนนี้มี 10 คดีติดตัว

ไอซ์ รักชนก เปิดใจ 10 คดีติดตัว ไม่กลัว-ไม่หนี ยินดีเดินเชิดหน้าถ้าต้องเข้าคุก พร้อมเข้าไปศึกษาระบบ ลั่น ประเทศไม่ขาดคนเก่ง แต่ขาดคนกล้าชนความไม่ถูกต้อง

ย้อนฟังบทสัมภาษณ์ นางสาวรักชนก ศรีนอก หรือ ไอซ์ สส.พรรคประชาชน ได้ออกมาเปิดใจผ่านรายการแฉ ทางช่อง GMM25 ถึงประเด็นมรสุมคดีความทางการเมือง ปัจจุบันมีคดีความติดตัวอยู่ประมาณ 10 คดี และการทำงานในสภาฯ โดยยืนยันหนักแน่นว่าไม่เกรงกลัวต่อการถูกจำกัดอิสรภาพ พร้อมชี้จุดอ่อนประเทศไทยไม่ได้ขาดคนเก่ง แต่ขาดคนกล้าชนกับระบบที่ไม่ถูกต้อง

เมื่อถูกถามว่าถ้าต้องเข้าคุกจริง ๆ จะทำอย่างไร ฝั่ง ไอซ์ ตอบกลับว่า “โห สบายมาก เตรียมใจไว้แล้ว ไม่เป็นปัญหา ไม่กลัวคำว่าคุก สำหรับไอซ์เสรีภาพอยู่ที่ใจ ไอซ์คิดแล้วว่าถ้าเข้าไปในคุกจะไปศึกษาระบบต่าง ๆ ในคุก เพราะเขาบอกว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ในประเทศนี้คือคุก

ถ้าไอซ์ได้เข้าไปอยู่และใช้ชีวิตตรงนั้น ไอซ์จะออกมาทำนโยบายที่เราเคยเข้าไปใช้ชีวิตจริง ถ้ามีโอกาสได้เข้าไป ไอซ์คิดว่าเสรีภาพมันอยู่ที่ใจ เราอยู่ที่ไหน ถ้าเรารู้ตัวว่าไม่ได้ทำอะไรผิด แล้วเราทำสิ่งที่มีประโยชน์แก่สังคมแต่ยังโดนอย่างนี้ เราก็ยังยินดีที่จะเดินเชิดหน้าเข้าไปด้วยไม่หนี ไม่กลัว”

ต่อมาพิธีกรเทียบให้เห็นภาพว่าสิ่งที่ไอซ์กำลังทำตอนนี้เหมือนการวิ่งชนตึก เหมือนเป็นภาพของพรรคประชาชนที่ยอมหักไม่ยอมงอ ตึงเกินไป ไม่ประนีประนอม ถูกมองได้ว่าเป็นได้ทั้งข้อดีและข้อเสีย จึงอยากรู้ว่าไอซ์มองเรื่องนี้ว่าอย่างไร เธอตอบกลับว่า “สำหรับไอซ์คิดว่าไม่ได้มากเกินไป สิ่งที่ออกมาเรียกร้องหรือออกมาพูดคือสิ่งที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนทุกคน วันนี้ตนเข้าไปอยู่ในสภามาแล้ว สิ่งที่เราขาดไม่ใช่คนเก่ง คนเก่งในประเทศเราเกิดมาแล้วก็เก่ง เก่งแล้วสมองไหล แต่ไม่มีใครอยากจะอยู่เพื่อสร้างสรรค์ประเทศนี้ เพราะอยู่ไม่ได้ ถ้าสมมติเข้าไปในระบบราชการแล้วไม่เลียนาย ตรงไปตรงมา ยืนหยัดเพื่อความถูกต้อง ไม่มีเรื่องทุจริตคอรัปชั่น คุณไม่มีโอกาสเติบโต คุณต้องเลีย, ต้องซื้อตั๋ว, ต้องคอรัปชั่นเพื่อให้คุณมีกินมีใช้ แล้วก็ต้องตามน้ำไปเรื่อย ๆ

คนที่เป็นคนเก่ง ๆ อย่าง เท้ง ณัฐพงษ์ อยากจะสร้างบริษัทสตาร์ทอัพ แต่มันไม่มีทางเกิด ถ้ารัฐบาลมันยังเป็นอย่างนี้อยู่ ถ้าระบบมันเป็นแบบนี้ มันไม่มีทางเกิดในชาตินี้ ประเทศเราไม่ได้ขาดคนเก่ง ขาดคนที่ยืนหยัดสู้เพื่อสิ่งที่ถูกต้อง”

ไอซ์ รักชนก เปิดใจ 10 คดีติดตัวไม่หวั่นคุก
ภาพจาก Youtube : GMM25Thailand

จากนั้นเธอยกตัวอย่างกรณีที่ออกมาพูดเรื่องประกันสังคมจนถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายถึง 50 ล้านบาท หลายคนมองว่าจะพูดทำไม พูดไปเดี๋ยวก็โดนฟ้อง รวมทั้ง เท้ง ณัฐพงษ์ และ โรม รังสิมันต์ ก็ให้ไหลตามน้ำไปเดี๋ยววันหนึ่งมีอำนาจค่อยเปลี่ยนแปลง เธอมองว่าถ้าเธอไม่กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องตั้งแต่วันที่เรายังไม่มีอำนาจ แล้วคิดว่าวันที่มีอำนาจจะกล้ายืนหยัดหรอ เช่น นักการเมืองในสังคมที่ผ่านมาเคยพูดว่าถ้ามีอำนาจแล้วจะเข้าไปเปลี่ยนแปลง แต่ในวันที่ยังไม่มีอำนาจก็ยังไม่กล้าลุกขึ้นมาสู้เลยด้วยซ้ำ

ไอซ์พูดเลยว่าพรรคประชาชนเรากล้า เราทำให้ดูเลยว่ามันมีจริง ๆ คนที่จะยืนเคียงข้างผลประโยชน์ของประชาชน

สำหรับใครที่อยากติดตามบทสัมภาษณ์มุมมองการเมืองของสาวไอซ์แบบเต็ม ๆ สามารถรับชมได้ที่ รายการแฉ ทางช่องยูทูป GMM25Thailand

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

แข้งดังวัย 22 สังเวยชีวิต “ฮันตาไวรัส” หลังลุยดับไฟป่าช่วยชาวบ้าน โรคเดียวคร่าชีวิตภรรยา “ยีน แฮกแมน”

1 นาที ที่แล้ว
ไผ่ ลิกค์ ยินดีให้นับคะแนนเลือกตั้งใหม่ แต่ค่าใช้จ่ายภาษีประชาชน ข่าวการเมือง

ไผ่ ลิกค์ ยินดีนับคะแนนใหม่ แต่ภาษีประชาชนจ่าย ‘ไอซ์’ ท้าสาบาน ทุจริตขอให้ไม่ตายดี

20 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กกต.ลำปาง ลุยแจ้งความ ว่าที่ สส.หญิง และสื่อดัง ปมโพสต์ใส่ร้ายทุจริตเลือกตั้ง

20 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ช่อ พรรณิการ์ ปลุกใจมวลชน “อย่ายอม” เห็นแววไม่นับคะแนนใหม่ เตือน กกต. “ไฟถูกจุดแล้ว”

25 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“จ๋าย ไททศมิตร” ร้องเพลง “กกน.” สะท้อนเสียงควันหลง หลังเลือกตั้ง

27 นาที ที่แล้ว
แป้งโกะ ถูกแฟนหนุ่มคุกเข่าขอแต่งงาน บันเทิง

แป้งโกะ เซย์เยส แฟนหนุ่มคุกเข่าขอแต่งงาน อึ้ง แหวนเพชรเม็ดโตกระแทกตา

37 นาที ที่แล้ว
&quot;กัน จอมพลัง&quot; ติง กกต. ทิ้งโอกาสพิสูจน์ความโปร่งใส แนะไลฟ์สดนับคะแนนใหม่ ข่าวการเมือง

“กัน จอมพลัง” ติง กกต. เสียโอกาสพิสูจน์ความโปร่งใส แนะไลฟ์สดนับคะแนนใหม่

42 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

เพลง ชนม์ทิดา เคลื่อนไหวหลัง คนร้ายบุกยิงปืนบ้านอัศวเหม ก่อนถูกตร.จับทันควัน

51 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไอซ์ รักชนก” ต่อให้เกลียดเรา แต่รับได้หรอ ผู้ชนะมาจากการโกงเลือกตั้ง?

58 นาที ที่แล้ว
การนับคะแนนประชามติรัฐธรรมนูญใหม่ที่นครลอสแอนเจลิสมีผู้มาใช้สิทธิ 4,205 คน ข่าวการเมือง

อายไหม? เลือกตั้งไทยใน LA มาตรฐานเป๊ะ นับคะแนนโปร่งใสไร้ดราม่า

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

นักกีฬานอร์เวย์ สารภาพว่านอกใจแฟน หลังเพิ่งคว้าเหรียญโอลิมปิก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

หมอสุรเวช ลั่น ยอมทิ้งชีวิตสงบสุขแลกโดนด่า ทนไม่ได้เห็น “คนเทา-ทุจริต”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บุ๋ม ปนัดดา เผยปมรักสามเส้า 29 ปี ปู-เด๋อ ดอกสะเดา ลั่น &quot;คนนั้นอาจจะเจ็บเหมือนกัน&quot; บันเทิง

บุ๋ม ปนัดดา เผยปมรักสามเส้า 29 ปี ปู-เด๋อ ดอกสะเดา ลั่น “คนนั้นอาจจะเจ็บเหมือนกัน”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ทิพา&quot; ว่าที่ สส.ลำปาง พรรคประชาชน แสดงสปิริต ยินดีให้นับคะแแนนใหม่ทั้งจังหวัด ข่าวการเมือง

“ทิพา” ว่าที่ สส.ลำปาง พรรคประชาชน แสดงสปิริต ยินดีให้นับคะแแนนใหม่ทั้งจังหวัด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กทพ. ปรับรูปแบบปิดถนนพระราม 2 ข่าว

เริ่มวันนี้ ปิดเบี่ยงถนนพระราม 2 ช่องทางหลัก เช็กเส้นทางที่นี่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เต้” เดินทางถึง กกต. วิดพื้นมือเดียวโชว์ ไม่กลัวพร้อมบวก กกต. 8 รุม 1

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เงินเดือน กกต. ประธานอยู่ที่ 131,920 บาทต่อเดือน รวมเงินประจำตำแหน่ง ข่าวการเมือง

เทียบเงินเดือน กกต. 2569 บอร์ดใหญ่หลักแสน VS เจ้าหน้าที่หน้าหน่วยหลักพัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เริ่มแล้ววันนี้! 9 แบรนด์ดัง ร่วมปรับสูตรหวานปกติ เท่ากับหวาน 50%

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุชาติ เผยเหนื่อยหาเสียง 40 วัน ต้องยกมือไหวรถ 400 คัน ข่าวการเมือง

ย้อนฟัง สุชาติ เหนื่อยมาก หาเสียง 40 วัน ยกมือไหว้รถ 500 คัน ยันได้คะแนนถูกต้อง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กางเงินเดือน กกต. ได้เท่าไหร่? แต่ละตำแหน่งไม่ธรรมดา เงินเข้าบัญชีหลักแสน ข่าวการเมือง

กางเงินเดือน กกต. ได้เท่าไหร่? แต่ละตำแหน่งไม่ธรรมดา เงินเข้าบัญชีหลักแสน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ธิษะณา” แนะ “ณัฐพงษ์” ลาออกหัวหน้าพรรค ชี้ไร้ภาวะผู้นำ ทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! กราดยิงชุมชน-โรงเรียนแคนาดา ตาย 9 ศพ บาดเจ็บ 25 ราย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เจ้าของคลิปแจงแล้ว ไฟดับ แต่พัดลมยังทำงาน ไม่ได้เกิดขึ้นที่ จ.ชลบุรี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กปน. หนองคาย แฉความเละเลือกตั้ง 7 พันล้าน แต่ระบบห่วย-ข้าวไม่ได้กิน-นาฬิกาต้องหาเอง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิโรจน์ตั้งคำถามถึงมาตรฐานความปลอดภัยในโกดัง ข่าวการเมือง

สรุปเหตุการณ์ ยกหีบหนี ชลบุรี เขต 3 เจอโกดังไร้ป้าย กกต. แจงยิบ ที่เช่าเก็บรวม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 11 ก.พ. 2569 09:38 น.| อัปเดต: 11 ก.พ. 2569 10:38 น.
91
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แข้งดังวัย 22 สังเวยชีวิต “ฮันตาไวรัส” หลังลุยดับไฟป่าช่วยชาวบ้าน โรคเดียวคร่าชีวิตภรรยา “ยีน แฮกแมน”

เผยแพร่: 11 กุมภาพันธ์ 2569
แป้งโกะ ถูกแฟนหนุ่มคุกเข่าขอแต่งงาน

แป้งโกะ เซย์เยส แฟนหนุ่มคุกเข่าขอแต่งงาน อึ้ง แหวนเพชรเม็ดโตกระแทกตา

เผยแพร่: 11 กุมภาพันธ์ 2569
&quot;กัน จอมพลัง&quot; ติง กกต. ทิ้งโอกาสพิสูจน์ความโปร่งใส แนะไลฟ์สดนับคะแนนใหม่

“กัน จอมพลัง” ติง กกต. เสียโอกาสพิสูจน์ความโปร่งใส แนะไลฟ์สดนับคะแนนใหม่

เผยแพร่: 11 กุมภาพันธ์ 2569

เพลง ชนม์ทิดา เคลื่อนไหวหลัง คนร้ายบุกยิงปืนบ้านอัศวเหม ก่อนถูกตร.จับทันควัน

เผยแพร่: 11 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button