“จ๋าย ไททศมิตร” ร้องเพลง “กกน.” สะท้อนเสียงควันหลง หลังเลือกตั้ง
จ๋าย ไททศมิตร อัดคลิปฝึกร้องเพลง กกน. สะท้อนควันหลง หลังเลือกตั้ง อัดโกงเลือกตั้ง แต่คงไม่หวั่นเพราะอำนาจล้นฟ้า
จ๋าย ไททศมิตร ได้โพสต์คลิปถึงสถานการณ์หลังเลือกตั้ง โดยเขียนข้อความว่า “กกน ก้อง ห้วยไร่ Cover by จ๋าย ไททศมิตร
เนื้อร้อง สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว
ทำน้อง Yuthana Boonorm
ฝึกแกะเพลงนี้อยู่ครับ เพราะดี”
โดยเนื้อหาร้องว่า “กกน. มันโกงเลือกตั้ง ไปดูฝรั่ง มาแหกตาคนไทย มันได้ตำแหน่งในมหาดไทย และย้ายคนออกไปและย้ายควายเข้ามา เป็นกระบวนของการลวงหลอก มีคนมาบอกว่าหีบมีราคา จึงแต่งจึงเติม จึงยัดคะแนนเข้ามา ไม่ได้ศึกษาก็เลยงงๆ
กกน. มันโกงเลือกตั้ง ก็คงไม่หวั่นเพราะอำนาจล้นฟ้า มันจะเปลี่ยนจะแปลงจะเพิ่มกติกา ไม่มีปัญหา เขามาให้ตีกินฟรี ใครจะทนก็ทนไปเถิด ไม่ต้องสะเออะมาเสี่ยงจมบาทา ประชาชนและนักศึกษาเขาแค่ออกมา ตรวจสอบ กกน.”
ทั้งนี้นายสรยุทธ สุทัศนะจินดา ผู้ประกาศข่าวคนดังแชร์คลิปดังกล่าวออกไปและระบุว่า “ผมไม่ได้ประพันธ์เพลงนี้ครับ”
