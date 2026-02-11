ข่าวดาราบันเทิง

แป้งโกะ เซย์เยส แฟนหนุ่มคุกเข่าขอแต่งงาน อึ้ง แหวนเพชรเม็ดโตกระแทกตา

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 11 ก.พ. 2569 11:40 น.| อัปเดต: 11 ก.พ. 2569 11:19 น.
57
แป้งโกะ ถูกแฟนหนุ่มคุกเข่าขอแต่งงาน

โมเมนต์หวาน แป้งโกะ แฟนหนุ่มเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงาน ท่ามกลางหิมะที่ฮอกไกโด แหวนเพชรเม็ดโตกระแทกตา เตรียมเป็นเจ้าสาว ‘บิ๊ก อริยะ’ จัดหนักเซอร์ไพรส์สละโสดหลังคบหาดูใจกันนาน 9 ปี

บรรยากาศความรักอบอวลไปทั่วฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น ล่าสุดนักร้องและนักแสดงสาวหน้าใส แป้งโกะ จินตนัดดา ลัมะกานนท์ ประกาศข่าวดีเตรียมเข้าสู่ประตูวิวาห์ หลังแฟนหนุ่มนอกวงการ บิ๊ก อริยะ ทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานท่ามกลางหิมะขาวโพลน กลายเป็นว่าที่เจ้าสาวคนล่าสุดของวงการบันเทิงที่หลายคนร่วมยินดี

แป้งโกะได้แชร์นาทีสำคัญผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว @wonderingpango เผยให้เห็นช็อตสุดหวานขณะที่ทั้งคู่ไปเที่ยวทริปสกีด้วยกัน โดยฝ่ายชายทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าสวมแหวนให้ท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกที่มีหิมะโปรยปราย ความสวยฉ่ำของแหวนเพชรเม็ดใหญ่เปล่งประกายกระแทกตาแบบไม่ต้องซูม เจ้าตัวเขียนข้อความสั้น ๆ แทนความรู้สึกว่า “I love you so much…. @big_ariya #krsjourney”

หากย้อนกลับไปเพียงไม่กี่สัปดาห์ก่อนหน้าข่าวดีนี้ ทั้งคู่เพิ่งฉลองวันครบรอบรักกันมาอย่างยาวนาน เมื่อวันที่ 13 มกราคมที่ผ่านมา บิ๊ก อริยะ ได้โพสต์ภาพคู่พร้อมข้อความขอบคุณแป้งโกะที่จูงมือเดินร่วมทางและเป็นกำลังใจให้กันมาตลอด 9 ปี ระบุว่าจะคอยสนับสนุนและอยู่เคียงข้างแป้งโกะในทุกเรื่องของชีวิตแบบนี้ไปเรื่อย ๆ

“Happy 9th Anniversary na kaa ดีใจที่มีแป้งจูงมือเดินร่วมทางกันมาตลอด 9 ปี น้าค้าาา ขอบคุณแป้งที่คอยเป็นกำลังใจให้ในทุกๆเรื่อง ดูแลกันมาตลอด และทำให้พี่มีความสุขได้กับทุกๆเรื่องนะคะ พี่จะคอย support แป้งในทุกๆเรื่องในชีวิตแบบนี้ไปเรื่อยๆน้าค้าาาา รักไม่แพ้ รักไม่ชนะ รักเสมอน้าค้าาาา #krsjourney”

งานนี้คนสนิทอย่าง อาย กมลเนตร ที่เคยคอมเมนต์คาดเดาข่าวดีไว้ว่า “หรือว่าาา” ส่วน ว่านไฉ อคิร ยูทูบเบอร์หนุ่มเคยเชียร์เสียงดังว่า “แต่งเลย แต่งเลย แต่งเลย” ต่างก็ได้เฮกันสมใจ หลังจากที่ก่อนหน้านี้แป้งโกะเคยตอบกลับขำ ๆ ไว้ว่า “เดี้ยวก่อนนน” จนกระทั่งมาถึงเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ที่ญี่ปุ่นในที่สุด

แป้งโกะ ถูกแฟนขอแต่งงาน
ภาพจาก Instagram : wonderingpango

 

 

แฟนแป้งโกะโพสต์ก่อนขอแต่งงาน
ภาพจาก Instagram : big_ariya
แป้งโกะ จินตนัดดา ถูกบิ๊ก อริยะ ขอแต่งงาน
ภาพจาก Instagram : wonderingpango
ภาพจาก Instagram : wonderingpango
แป้งโกะ จินตนัดดา ถูกบิ๊ก อริยะ ขอแต่งงาน-1
ภาพจาก Instagram : wonderingpango
แป้งโกะ จินตนัดดา โชว์แหวนแต่งงาน
ภาพจาก Instagram : wonderingpango
แป้งโกะ จินตนัดดา ถูกบิ๊ก อริยะ ขอแต่งงาน-3
ภาพจาก Instagram : wonderingpango
แหวนแต่งงานของแป้งโกะ จินตนัดดา
ภาพจาก Instagram : wonderingpango

แป้งโกะ จินตนัดดา และ บิ๊ก อริยะ

 

