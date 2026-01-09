ข่าวการเมือง

อ่านดี ๆ จ๋าย ไททศมิตร ฝากถึงพรรคส้ม แก้ทำไมรัฐธรรมนูญ อ่านจบร้องอ๋อ คนไลก์เป็นแสน

เผยแพร่: 09 ม.ค. 2569 09:30 น.| อัปเดต: 09 ม.ค. 2569 09:31 น.
74
จ๋าย ไททศมิตร โพสต์ถึงประชาชน ปมแก้รัฐธรรมนูญ

โพสต์เดียวรู้เรื่อง! จ๋าย ไททศมิตร ฟาดนิ่มพรรคส้ม ปมแก้รัฐธรรมนูญ อ่านจบมีเหวอ ก่อนแซวเจ็บนโยบายสุดล้ำของ เต้ มงคลกิตติ์ เตรียมพาไทยไปดวงจันทร์ ลั่น นี่สิผู้นำที่ต้องการ?

ในช่วงใกล้การเลือกตั้งในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ เหล่าคนดังในแวดวงบันเทิงต่างออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายของพรรคต่าง ๆ แต่ที่ทำเอาชาวโซเชียลต้องหยุดอ่านแล้วประมวลผลใหม่ยกใหญ่ ต้องยกให้ร็อกเกอร์หนุ่มมาดเข้ม จ๋าย อิชณน์กร พึ่งเกียรติรัศมี หรือ จ๋าย ไททศมิตร ที่ออกมาโพสต์ข้อความสั้น ๆ ที่ทำเอาชาวเน็ตที่เตรียมจะเปิดศึกรถทัวร์ ต้องเบรกหัวทิ่มพร้อมกลับรถแทบไม่ทัน!

ล่าสุด จ๋าย ไททศมิตร โพสต์ข้อความถึงพรรคประชาชนเกี่ยวกับประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ระบุข้อความที่ดูเหมือนจะตำหนิ แต่พออ่านจนจบกลับเป็นตลกร้ายที่แสบสันถึงทรวงว่า “พรรคส้มมันจะอะไรนักหนา แก้ทำไมรัฐธรรมนูญ เอาเวลาไปแก้การศึกษาดีกว่า เด็ก ๆ โตมาเป็นผู้ใหญ่มันจะได้ฉลาด และเข้าใจว่าทำไมต้องแก้รัฐธรรมนูญ ฟังไว้ไอ้ส้ม อ่าว งงดิ อ่านอีกรอบจะหายงง”

งานนี้ทำเอาชาวเน็ตแห่กดไลก์ถล่มทลายสูงถึง 1.1 แสนครั้ง และคอมเมนต์กว่า 3,300 ข้อความ ภายในเวลาไม่ถึง 24 ชั่วโมงส่วนใหญ่ต่างชื่นชมในชั้นเชิงการเขียนที่ดักทางคนอ่านได้อยู่หมัด สรุปสั้น ๆ คือ ต้องฉลาดก่อนถึงจะเข้าใจว่าทำไมต้องแก้รัฐธรรมนูญนั่นเอง

จ๋าย ไททศมิตร โพสตืถึงพรรคประชาชน
ภาพจาก Facebook : Itkron Pungkiatrussamee

ยังไม่จบแค่นั้น หนุ่มจ๋าย ยังหันไปโฟกัสนโยบายสุดล้ำของอีกพรรคอย่าง เต้ มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ เลขาธิการพรรคทางเลือกใหม่ที่ประกาศนโยบายธุรกิจอวกาศ เป้าหมาย 8 ปี จะพาประเทศไทยสร้างยานอวกาศบินไป-กลับดวงจันทร์ และ เป้าหมาย 12 ปี พัฒนายานให้บินไป-กลับดาวศุกร์และดาวอังคารได้

เมื่อเห็นวิสัยทัศน์ระดับจักรวาลขนาดนี้ นักร้องหนุ่มอดไม่ได้ที่จะหยิบมาเปรียบเทียบกับพรรคส้มแบบหยิกแกมหยอกว่า “ในขณะที่พวกส้มมุ่งแต่จะแก้รัฐธรรมนูญ ผู้ชายคนนี้มีฝันที่ยิ่งใหญ่กว่านั้น นั่นคือพาคนไทยไปเที่ยวดวงจันทร์ นี่สิผู้นำที่เราต้องการ ใช่มั้ยนะ ?”

จ๋ายไททศมิตร โพสต์ถึง เต้ มงคลกิตติ์
ภาพจาก Facebook : Itkron Pungkiatrussamee
จ๋าย ไททศมิตร
ภาพจาก Facebook : Itkron Pungkiatrussamee

