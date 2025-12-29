“จ๋าย ไททศมิตร” เหน็บแสบ อยากลงคอร์ส “เทายังไงให้เจริญ” จากนักการเมืองสีเทา
“จ๋าย ไททศมิตร” ถามหาวิชาจากนักการเมืองสีเทา แนะเปิดคอร์สสอน ทำยังไงให้เจริญโดยไม่ต้องเก่ง ไม่ต้องแก้ปัญหาประเทศ
จ๋าย ไททศมิตร หรือ อิชณน์กร พึ่งเกียรติรัศมี นักร้องหนุ่มชื่อดัง ออกมาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยโพสต์ข้อความตั้งคำถามถึงบรรดานักการเมืองสีเทา เรียกร้องให้คนกลุ่มนี้ช่วยเปิดคอร์สสอนเคล็ดลับความสำเร็จ ว่าทำตัวสีเทาอย่างไรให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง เพื่อเป็นวิทยาทานแก่คนรุ่นหลัง
จ๋าย ไททศมิตร ระบุข้อความในโพสต์ว่า “อยากให้นักการเมืองสีเทา เปิดคอร์สสอนทริคเทายังไงให้เจริญ เผื่อลูกๆ หลานๆ จะได้เอาไปปรับใช้ในอนาคต ทริคดีๆ แบบนี้ไม่น่าเก็บไว้คนเดียว จะได้เป็นแรงบันดาลใจให้คน ว่าไม่ต้องเก่ง ไม่ต้องแก้ปัญหาประเทศ ไม่ต้องหาเสียงให้เหนื่อย ก็สามารถยิ่งใหญ่ได้ อ่อย ใจฟู”
จ๋าย ไททศมิตร ยังได้ระบุข้อความในช่องคอมเมนต์ว่า “อยากเรียนอ่า ผมอยากรู้จริงๆ นะเนี่ย ไม่ได้กวนเลย สงสัยมานานมาก มันต้องมีเหตุผลสิวะที่คนๆ นึงจะขึ้นไปถึงตรงนั้นได้ เปิดแบบคอร์สส่วนตัวได้มะ อยากเรียน”
จากนั้น ได้มีแฟน ๆ ต่างเข้าไปแสดงความคิดเห็น เช่น “เค้าเปิดถ่ายทอดความรู้เฉพาะลูกหลานเค้าอะครับ เป็นเหมือนมรดกส่งต่อกันไปเรื่อยๆ ในตระกูลเดียวกันหรือเครือญาติเท่านั้น” , “เริ่มจากเข้าหาผู้มีอำนาจ ทำงานรับใช้ เป็นมือเป็นไม้ วันนึงถ้าเขาเห็นความดีความชอบก็อาจจะได้เติบโต ได้มีลูกหาบของตัวเอง จนบารมีมากพอ วันนั้นก็จะมาถึง” ,”รอวันพี่เลิกทำวง แล้วลงเลือกตั้ง…เลยครับ”
