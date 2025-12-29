บันเทิง

“จ๋าย ไททศมิตร” เหน็บแสบ อยากลงคอร์ส “เทายังไงให้เจริญ” จากนักการเมืองสีเทา

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 29 ธ.ค. 2568 09:43 น.| อัปเดต: 29 ธ.ค. 2568 09:43 น.
58
"จ๋าย ไททศมิตร" เหน็บแสบ อยากเรียนคอร์ส "เทายังไงให้เจริญ" จากนักการเมืองเทา

“จ๋าย ไททศมิตร” ถามหาวิชาจากนักการเมืองสีเทา แนะเปิดคอร์สสอน ทำยังไงให้เจริญโดยไม่ต้องเก่ง ไม่ต้องแก้ปัญหาประเทศ

จ๋าย ไททศมิตร หรือ อิชณน์กร พึ่งเกียรติรัศมี นักร้องหนุ่มชื่อดัง ออกมาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยโพสต์ข้อความตั้งคำถามถึงบรรดานักการเมืองสีเทา เรียกร้องให้คนกลุ่มนี้ช่วยเปิดคอร์สสอนเคล็ดลับความสำเร็จ ว่าทำตัวสีเทาอย่างไรให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง เพื่อเป็นวิทยาทานแก่คนรุ่นหลัง

จ๋าย ไททศมิตร ระบุข้อความในโพสต์ว่า “อยากให้นักการเมืองสีเทา เปิดคอร์สสอนทริคเทายังไงให้เจริญ เผื่อลูกๆ หลานๆ จะได้เอาไปปรับใช้ในอนาคต ทริคดีๆ แบบนี้ไม่น่าเก็บไว้คนเดียว จะได้เป็นแรงบันดาลใจให้คน ว่าไม่ต้องเก่ง ไม่ต้องแก้ปัญหาประเทศ ไม่ต้องหาเสียงให้เหนื่อย ก็สามารถยิ่งใหญ่ได้ อ่อย ใจฟู”

โพสต์เฟซบุ๊ก จ๋าย ไททศมิตร ถึงนักการเมืองสีเทา
FB/ Itkron Pungkiatrussamee

จ๋าย ไททศมิตร ยังได้ระบุข้อความในช่องคอมเมนต์ว่า “อยากเรียนอ่า ผมอยากรู้จริงๆ นะเนี่ย ไม่ได้กวนเลย สงสัยมานานมาก มันต้องมีเหตุผลสิวะที่คนๆ นึงจะขึ้นไปถึงตรงนั้นได้ เปิดแบบคอร์สส่วนตัวได้มะ อยากเรียน”

FB/ Itkron Pungkiatrussamee

จากนั้น ได้มีแฟน ๆ ต่างเข้าไปแสดงความคิดเห็น เช่น “เค้าเปิดถ่ายทอดความรู้เฉพาะลูกหลานเค้าอะครับ เป็นเหมือนมรดกส่งต่อกันไปเรื่อยๆ ในตระกูลเดียวกันหรือเครือญาติเท่านั้น” , “เริ่มจากเข้าหาผู้มีอำนาจ ทำงานรับใช้ เป็นมือเป็นไม้ วันนึงถ้าเขาเห็นความดีความชอบก็อาจจะได้เติบโต ได้มีลูกหาบของตัวเอง จนบารมีมากพอ วันนั้นก็จะมาถึง” ,”รอวันพี่เลิกทำวง แล้วลงเลือกตั้ง…เลยครับ”

FB/ Itkron Pungkiatrussamee
FB/ Itkron Pungkiatrussamee
IG/ jaiitaitosmith
IG/ jaiitaitosmith
IG/ jaiitaitosmith

"จ๋าย ไททศมิตร" เหน็บแสบ อยากเรียนคอร์ส "เทายังไงให้เจริญ" จากนักการเมืองเทา บันเทิง

Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

