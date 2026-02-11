ช่อ พรรณิการ์ ปลุกใจมวลชน “อย่ายอม” เห็นแววไม่นับคะแนนใหม่ เตือน กกต. “ไฟถูกจุดแล้ว”
ช่อ พรรณิการ์ ปลุกใจประชาชน ลั่น “อย่ายอม” หลังเห็นแววไม่นับคะแนนใหม่ โพสต์เตือน กกต. “ไฟถูกจุดแล้ว ระวังน้ำผึ้งหยดเดียว อาจจะเป็นน้ำมัน”
หลังดราม่าพิรุธการนับคะแนนผลการเลือกตั้ง 2569 ยังดูไม่มีทีท่าว่าจะจบลงง่าย ๆ เนื่องจากยังมีประชาชนแห่รวมตัวกันเรียกร้องให้เขตเลือกตั้งบางจังหวัดที่ไม่โปร่งใสเริ่มทำการนับคะแนนใหม่ เพื่อพิสูจน์คำครหา และสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนอีกครั้ง ตามที่นำเสนอไปก่อนหน้านี้
ล่าสุด ช่อ พรรณิการ์ แกนนำคณะก้าวหน้า ในฐานะผู้ช่วยหาเสียงพรรคประชาชน ได้โพสต์ข้อความปลุกใจประชาชน และฝากเตือนไปถึง กกต. ผ่านทาง X (ทวิตเตอร์) @Pannika_FWP ระบุว่า “…. ตอนนี้ชัดเจนแล้วว่า กกต. จะไม่ยอมนับใหม่เลยสักเขต เตะถ่วงให้มวลชนอ่อนแรง เรื่องเงียบไปเอง ทางเดียวที่เราจะสู้กับระบบเฮงซวยนี้ได้คือ อย่ายอม! ประชาชนอย่ายอม สื่อมวลชนอย่ายอม พรรคประชาชนอย่ายอม เดี๋ยวก็รู้ว่าคำว่าน้ำผึ้งหยดเดียวเป็นยังไง อาจจะไม่ใช่น้ำผึ้ง แต่เป็นน้ำมัน ไฟถูกจุดแล้ว #นับใหม่”
อ้างอิงจาก : X @Pannika_FWP
