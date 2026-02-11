“กัน จอมพลัง” ติง กกต. เสียโอกาสพิสูจน์ความโปร่งใส แนะไลฟ์สดนับคะแนนใหม่
“กัน จอมพลัง” ติง กกต. ทำงานล่าช้า คลุมเครือ ปมเรียกร้องนับคะแนนใหม่ จ.ชลบุรี เขต 1 ชี้ทิ้งโอกาสพิสูจน์ความโปร่งใส หวั่นปัญหาลามทั่วประเทศ
นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ กัน จอมพลัง แสดงความคิดเห็นผ่านรายการ “มีเรื่องต้องคุย” ทางช่อง 7HD ถึงกรณีข้อเรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) สั่งนับคะแนนใหม่ทั้งประเทศ รวมถึงประเด็นความไม่โปร่งใสที่เกิดขึ้นในเขต 1 จังหวัดชลบุรี ซึ่งส่งผลให้ประชาชนเกิดความไม่ไว้วางใจต่อระบบการเลือกตั้งและการทำงานของ กกต. ในขณะนี้
กัน จอมพลัง ระบุว่า “กกต. บอกว่าตัวเองเป็นหน่วยงานที่ไม่ได้อิงกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ซึ่งผมว่าเมื่อคืนเป็นโอกาสที่ดีของพวกเขาด้วยซ้ำ ถ้ามีคนไลฟ์สดอยู่เยอะขนาดนั้น แล้วเขาตัดสินใจนับใหม่ตรงนั้นให้ทุกคนดู ความโปร่งใสมันมาเลยนะ
แล้วเราจะไปทำตัวงึม ๆ งำ ๆ ให้คนมันสงสัยทำไม เพื่ออะไร จริงๆ ถ้าเราบอกว่ามันไม่มีอะไร นับตรงนั้นเลย ออกมาเป็นแบบไหนก็ออกมาเป็นแบบนั้น เพราะคุณก็ไม่ได้มีประโยชน์ทางซ้ายหรือไม่ได้มีประโยชน์ทางขวา
แต่ 2 วันน่ะ (เวลาที่ทาง กกต. ขอเพื่อตรวจสอบ) ราชการ ราชการน่ะ คือถ้าทำเมื่อคืนผมว่ามันจบไปแล้ว ความที่มันลุกลามแบบเนี้ย เพราะว่า 1 ช้า มันดูดึง มันทำให้คนสงสัย มันทำให้คนคิดไปต่าง ๆ นานา ทั้ง ๆ ที่ กกต. เป็นหน่วยงานในเรื่องของทำให้เกิดความกระจ่างโปร่งใสด้วยซ้ำ แต่กลายให้คนคิดไปงึม ๆ งำ ๆ อีก เมื่อคืนน่ะ
ผมว่าโอกาสท่านเสียมาก คือควรจะเปิดแล้วก็นับให้ไลฟ์สดดูไปเลย จะได้ไม่มีคนนั้นคนนี้ออกมาตั้งนู่นตั้งนี่ จนมันมันลามไปแล้ว เดี๋ยวต่อไปก็จะลามไปหน่วยอื่นๆ ด้วย”
