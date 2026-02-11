“เต้” เดินทางถึง กกต. วิดพื้นมือเดียวโชว์ ไม่กลัวพร้อมบวก กกต. 8 รุม 1
เต้ มงคลกิตติ์ เดินทางถึง กกต. ทวงคะแนนไดโนเสาร์ วิดพื้นมือเดียวโชว์ ไม่กลัวพร้อมบวก กกต. 8 รุม 1 พร้อมประเคนมวยไทย
นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ หรือ พี่เต้ เลขาธิการพรรคทางเลือกใหม่ พร้อมทีมงานพรรค เดินทางมาที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ก่อนโชว์วิดพื้นมือเดียว เพราะเมื่อเช้าเดินไปแค่ 5 กิโลเมตรเท่านั้น ไม่ได้เล่นเวทเทรนนิ่ง
นอกจากนี้นายมงคลกิตติ์ยังถามหานายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. ให้ลงมาเจอกับตน เพื่อไขข้องใจเรื่องคะแนน รวมถึงที่เคยพยายามเบรกเรื่องนโยบายของพรรค และยินดี ให้คณะกรรมการกกตทั้ง 8 คนเข้ามารุมตนเพียงแค่คนเดียวเพราะตนไม่กลัว เนื่องจากแต่ละคนกว่าจะถอดสายน้ำเกลือต้องใช้เวลาค่อนข้างนาน พร้อมจะประเคนหมัด เท้า เข่า ศอก แม่ไม้มวยไทยให้ทั้งหมด
ขณะที่ตัวแทนมวลชน 2-3 คน มายืนเกาะรั้วเหล็กที่บริเวณ ประตู 1 อาคาร B ซึ่งเป็นทางเข้าไปสู่ กกต. โดยมวลชน บอกกับตำรวจว่าต้องการที่จะเข้าไปซื้อข้าว กินยารักษาโรคประจำตัว พร้อมแสดงบัตรประชาชนว่าเป็นคนสัญชาติไทย และมีบัตรสมาชิกพรรคประชาชน
ซึ่งเธอได้พูดว่า “ไหนบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจมีหน้าที่รับใช้ประชาชน แต่พอเอาเข้าจริงไม่เห็นจะเป็นตามที่เขาพูดกัน” ก่อนที่ตำรวจจะมีการเข้ามาเจรจาโดยใช้เวลาประมาณ 5 นาที ก่อนจะยอม ให้ตัวแทนประชาชนเข้าไปภายในอาคาร พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยประกบอย่างใกล้ชิด
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “พี่เต้” แนะ กกต. เลือกตั้งใหม่ ทั้งประเทศ เชื่อคนซื้อเสียง ตังค์หมดแล้ว
- พี่เต้ เลือดขึ้นหน้า ท้าต่อย กกต. 8 รุม 1 ยืนยัน ชกกันแบบกีฬา ยัวะจัดคะแนนหาย
- “เต้” อัด “กกต.” ขัดขวางนโยบายพรรค ตัดสิทธิ์ไม่ให้ไปอวกาศทั้งตระกูล
ติดตาม The Thaiger บน Google News: