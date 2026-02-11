ข่าวดาราบันเทิง

เพลง ชนม์ทิดา เคลื่อนไหวหลัง คนร้ายบุกยิงปืนบ้านอัศวเหม ก่อนถูกตร.จับทันควัน

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 11 ก.พ. 2569 11:26 น.| อัปเดต: 11 ก.พ. 2569 11:26 น.
เพลง ชนม์ทิดา เคลื่อนไหวหลัง คนร้ายบุกบ้านอัศวเหม ยิงปืน 4 นัด ก่อนถูกตำรวจจับทันควัน อ้างเป็นองค์เทพนาจา

เมื่อช่วงบ่ายวานนี้ (10 ก.พ. 69) มีรายงาน ชายคลั่งบุกเข้าบ้านอัศวเหม ซึ่งเป็นบ้านของ เอ๋ ชนม์สวัสดิ์ อดีตนักการเมืองชื่อดัง จ.สมุทรปราการ พ่อของนักร้องนักแสดงสาว เพลง ชนม์ทิดา ก่อนกระหน่ำยิงปืนขึ้นฟ้า 4 นัด โดยหลังจากก่อเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถควบคุมตัวเอาไว้ได้ พร้อมตรวจพบปืน 3 กระบอก และยาเสพติด ซึ่งขณะนำตัวไปทำแผนคนร้ายรายนี้เกิดมีอาการคุ้มคลั่ง อ้างองค์เทพนาจาลงประทับร่าง ขัดขืนต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ ทำให้จำเป็นต้องใช้ปืนไฟฟ้าและสเปรย์พริกไทยช่วยระงับเหตุ

ล่าสุด เพลง ชนม์ทิดา ได้ออกมาเคลื่อนไหวอัปเดตเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หลังเจ้าหน้าที่นำตัวคนร้ายที่บุกยิงปืนในบ้านอัศวเหมไปแล้ว โดย เพลง โพสต์ข้อความลงในสตอรี่อินสตาแกรมส่วนตัว ระบุว่า “ขอบคุณทุกคนที่ส่งความเป็นห่วงเข้ามา ทุกคนปลอดภัย จับตัวคนร้ายได้แล้วค่ะ”

เพลง ชนม์ทิดา เคลื่อนไหวหลัง คนร้ายบุกบ้านอัศวเหม ยิงปืน 4 นัดก่อนถูกตร.จับทันควัน-1

ทั้งนี้ เพลง ชนม์ทิดา ยังได้มีการแชร์คลิปข่าวขณะเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าระงับเหตุและควบคุมตัวชายคลั่งที่ก่อเหตุ พร้อมทำท่าทางอ้างว่าองค์เทพนาจาเข้าสิง ทำเอาเจ้าหน้าที่ทั้งตลกและเหนื่อยใจไปพร้อม ๆ กัน

เพลง ชนม์ทิดา เคลื่อนไหวหลัง คนร้ายบุกบ้านอัศวเหม ยิงปืน 4 นัดก่อนถูกตร.จับทันควัน-2

อ้างอิงจาก : IG plengasavahame

