วุ่นหนัก! ชาวพระประแดง รวมตัวบุกเทศบาล ถามหา หีบบัตรเลือกตั้ง หายไปไหน

เผยแพร่: 11 ก.พ. 2569 09:35 น.| อัปเดต: 11 ก.พ. 2569 09:35 น.
วุ่นหนัก! ชาวพระประแดง รวมตัวบุกเทศบาล ถามหา หีบบัตรเลือกตั้ง หายไปไหน

ชาวพระประแดง บุกเทศบาลเมืองลัดหลวง ทวงถามหีบบัตรเลือกตั้ง จี้สอบนายกเทศมนตรี วางตัวไม่เป็นกลาง หลังปรากฏภาพเดินร่วมคณะอนุทินหาเสียง

เมื่อเวลา 17.00 น. ที่ผ่านมา กลุ่มมวลชนชาวพระประแดงเกือบ 100 คน เดินทางมารวมตัวกันที่เทศบาลเมืองลัดหลวง เพื่อทวงถามถึงสถานที่เก็บรักษาหีบบัตรเลือกตั้งว่ายังคงอยู่ที่เทศบาลหรือไม่ และเรียกร้องให้มีการเปิดเผยข้อมูลผลคะแนนอย่างโปร่งใส เนื่องจากพบความผิดปกติและข้อพิรุธในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บางหน่วยเลือกตั้ง

นายวิฑูรย์ รุจิรกาโมทย์ ปลัดเทศบาลเมืองลัดหลวง ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 6 ได้ออกมาและชี้แจงข้อเท็จจริง โดยยืนยันว่าบัตรเลือกตั้งและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้ถูกส่งมอบให้กับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จังหวัดสมุทรปราการ เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พร้อมมีหลักฐานเป็นลายเซ็นและรูปภาพประกอบอย่างชัดเจน ซึ่งความสับสนที่เกิดขึ้นอาจมาจากการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนในช่วงเช้า

ส่วนกรณีของ นางโสภา มีสัมฤทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองลัดหลวง ที่ถูกตั้งคำถามเรื่องการวางตัวไม่เป็นกลาง โดยตัวแทนกลุ่มมวลชนได้อ่านข้อเรียกร้องให้ตรวจสอบพฤติกรรมของนางโสภา หลังมีภาพปรากฏในสื่อโซเชียลมีเดียขณะเดินร่วมคณะกับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย และนายฐาปกรณ์ กุลเจริญ ผู้สมัคร สส. เขต 6 พรรคภูมิใจไทย ระหว่างลงพื้นที่หาเสียงบริเวณตลาดครุใน ซึ่งประชาชนมองว่าอาจเป็นการใช้อำนาจหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้สมัครบางราย

กลุ่มมวลชนรวมตัวประท้วงหน้าเทศบาลเมืองลัดหลวง
FB/ เรารักสมุทรปราการ

นางสาวกชกร (นามสมมติ) ตัวแทนกลุ่มมวลชน ได้ยื่นข้อเรียกร้องถึงปลัดเทศบาลเมืองลัดหลวง ให้ตรวจสอบพฤติกรรมของนายกเทศมนตรี และผู้สมัครพรรคภูมิใจไทย ว่ามีการใช้อำนาจโดยมิชอบหรือไม่ พร้อมทั้งเรียกร้องให้มีการจัดการเลือกตั้งใหม่ในเขต 6 เพื่อความบริสุทธิ์ยุติธรรม โดยยืนยันจะปักหลักรอจนกว่านายวิฑูรย์จะมารับหนังสือร้องเรียนด้วยตนเองเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน

ด้าน นางโสภา มีสัมฤทธิ์ ได้ออกมาชี้แจงกรณีดังกล่าวว่า การที่ตนไปปรากฏตัวร่วมกับคณะของนายอนุทินนั้น เป็นการไปต้อนรับในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาตามมารยาททางราชการ เนื่องจากนายอนุทินดำรงตำแหน่งรักษาการนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น โดยตนไปร่วมเดินเพียงระยะทางสั้นๆ ประมาณ 500 เมตร จากปากซอยครุในถึงวัดครุในเท่านั้น ไม่ได้มีเจตนาช่วยหาเสียงแต่อย่างใด ส่วนข้อกล่าวหาเรื่องการไม่เป็นกลาง ขอให้เป็นดุลยพินิจของ กกต. ในการตรวจสอบ

FB/ เรารักสมุทรปราการ

ขณะที่ นายวีรภัทร คันธะ (เดียร์) ผู้สมัคร สส. เขต 6 พรรคประชาชน ซึ่งได้คะแนนเป็นลำดับที่ 2 แพ้คู่แข่งจากพรรคภูมิใจไทยไป 2,553 คะแนน เปิดเผยว่า ตนและชาวบ้านยังคงเคลือบแคลงสงสัยในการเลือกตั้งครั้งนี้ เพราะได้รับแจ้งเบาะแสความไม่ปกติในหลายหน่วย จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อยื่นร้องเรียนต่อ กกต. ขอให้มีการนับคะแนนใหม่ เพื่อพิสูจน์ความโปร่งใสและยุติธรรม โดยยืนยันว่าหากมีการตรวจสอบแล้วผลออกมาเป็นอย่างไร ตนพร้อมยอมรับทุกประการ

Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

