“ไอซ์ รักชนก” ต่อให้เกลียดเรา แต่รับได้หรอ ผู้ชนะมาจากการโกงเลือกตั้ง?
ไอซ์ รักชนก โพสต์ถาม ต่อให้เกลียดเรา แต่รับได้หรอ ผู้ชนะมาจากการโกงเลือกตั้ง จุดเริ่มต้นยังบิดเบี้ยว แล้วคิดว่าอยู่ในอำนาจแล้วจะสร้างสรรค์สิ่งดีดีได้หรือ
สฤณี อาชวานันทกุล นักเขียนและนักวิชาการอิสระ ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กแสดงความเห็นถึงการเลือกตั้ง 2569 ที่ผ่านมาว่า “เรียนทุกท่าน เหมือนจะยังมีคนงง เลยขออธิบายตรงนี้ทีเดียวนะคะว่า ข้อเท็จจริงที่ “จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือก ส.ส. กับ จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกพรรค (บัญชีรายชื่อ)” ทั้งประเทศ ดูจากข้อมูลที่นับแล้ว 95% ไม่เป็นทางการบนเว็บ กกต. ยังไม่มีจังหวัดไหนตรงกันเลยแม้แต่จังหวัดเดียว (ดูตารางและดาวน์โหลดข้อมูลหน้าจอเว็บ กกต. ทุกเขตทุกจังหวัด (ยกเว้น กทม. ที่ไม่ได้แคปรายเขต) ที่ตัวเองแคป ณ 20.00-20.30 น. วันที่ 10 ก.พ. 2569 ได้ที่ https://www.facebook.com/photo/?fbid=1470276191134730&set=pb.100044570883310.-2207520000) (และจริงๆ ข้อมูลนี้ในระดับย่อยคือเขตเลือกตั้งก็แทบไม่มีเขตไหนตรงกันเลยเช่นกัน) คือ หลักฐานชัดเจนที่สุดเท่าที่ตัวเองเคยเห็นว่า กกต. ส่วนกลาง น่าจะมีการ “จัดการคะแนน” อย่างค่อนข้างแน่นอน กล่าวคือ ไม่ได้แสดงผลคะแนนตามที่ กปน. หน่วยเลือกตั้งต่างๆ ทั่่วประเทศรายงานเข้ามานะคะ ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้
1. เราทุกคนรับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ เวลาเดินเข้าคูหา ใบหนึ่งเลือก ส.ส. (สีเขียว) อีกใบเลือกพรรค (บัญชีรายชื่อ) (สีชมพู) อาจเป็นไปได้ที่เจ้าหน้าที่จะให้ใบเดียว แต่ความเป็นไปได้น้อยมากๆ และผู้มีสิทธิน่าจะทักท้วงถ้าได้ไม่ครบสองใบ
2. เมื่อรับบัตรมาแล้ว ไม่ว่าเราจะกาอะไร ทันทีที่หย่อนบัตร มันก็จะนับอยู่ในตัวเลข “จำนวนผู้มาใช้สิทธิ” ทั้งสิ้น ไม่ว่าบัตรใบนั้นเป็นบัตรดี บัตรเสีย หรือเรากาไม่เลือกใครก็ตาม
3. ดังนั้น ตัวเลข “จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือก ส.ส.” จึงต้องเท่ากับ “จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือก บัญชีรายชื่อ” เสมอ ตั้งแต่ระดับหน่วยเลือกตั้งทุกหน่วยกว่าแสนหน่วยทั่วประเทศ (ตอนที่ตัวเองไปสังเกตการเลือกตั้ง ก็ยืนยันได้ตามนี้ หน่วยเลือกตั้งทั้ง 4 หน่วยที่ไปเฝ้า ทุกหน่วยแสดงตัวเลขสองตัวนี้ตรงกัน บวกเลขถูกต้องหมด)
ถ้าคลาดเคลื่อนเพราะ human error (แบบที่ กกต. ชอบอ้าง) ความผิดพลาดนี้จะต้องเป็นจำนวนที่น้อยมากๆ เช่น หลักหน่วยจากบัตรเลือกตั้งหลายล้านใบทั่วประเทศ ไม่ใช่เขย่งเขตละหลายสิบ ร้อย พัน จนถึงหลักหมื่นในบางจังหวัด
4. การนับคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า และการเลือกตั้งนอกเขต ก็ไม่ได้เป็นเหตุให้ตัวเลขสองตัวนี้ไม่เท่ากัน เพราะทุกคะแนนต้องส่งมานับเป็นคู่ๆ (บัตรสีเขียว + สีชมพู) อยู่ดี ต่อให้ส่งไปผิดเขต ก็จะส่งไปผิดเป็นคู่ ดังนั้นตัวเลขสองตัวนี้ของแต่ละหน่วยต้องเท่ากันเสมอ (เหมือนเป็นกฎเหล็กของงบดุลในวงการบัญชี ที่บอกว่า ตัวเลขรวมฝั่งสินทรัพย์ ต้องเท่ากับ ตัวเลขรวมฝั่งหนี้สินบวกส่วนของผู้ถือหุ้น)
มีเจ้าหน้าที่ กต. ให้ข้อมูลมาว่า การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ราว 100,000 คน ที่เลือกใช้สิทธิทางไปรษณีย์ (ไม่ได้ไปเลือกที่สถานทูต) อาจเป็นสาเหตุที่เกิดความคลาดเคลื่อนได้ เพราะ กต. จะได้รับซองจากผู้มีสิทธิแต่ละคนมาส่งต่อทางไปรษณีย์ จะไม่รู้ว่าผู้มีสิทธิใส่บัตรเลือกตั้งทั้งสองใบมาในซองหรือไม่ ส่วนตัวคิดว่ากรณีนี้ต่อให้มีก็น่าจะน้อยมากๆๆๆๆ ค่ะ เพราะการลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชฯ ไม่ง่าย ผู้มีสิทธิต้องทุ่มเทมากเพื่อใช้สิทธิ ไม่น่าจะ ”ลืม“ ใส่ซองบัตรใบใดใบหนึ่งขนาดนี้
5. บางท่านเสนอว่า จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือก ส.ส. อาจไม่เท่ากับ จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกบัญชีรายชื่อ ด้วยเหตุว่าบางคนอาจมีชื่อในทะเบียนบ้านไม่ครบ 90 วัน จึงไม่ได้เลือก ส.ส. เขต ขณะที่ทุกคนมีสิทธิเลือกบัญชีรายชื่อ แต่ถ้า กกต. ดูข้อมูลนี้จริงๆ ตัวเลข “จำนวนผู้มีสิทธิเลือก ส.ส.” จะต้อง *น้อยกว่า* “จำนวนผู้มีสิทธิเลือก บัญชีรายชื่อ” แต่ตัวเลขสองตัวนี้กลับเท่ากันตลอดในเว็บ กกต. ทั้งรายจังหวัดและระดับประเทศ –> แสดงว่า กปน. ทุกหน่วยทั่วประเทศ ยื่นบัตร 2 ใบ ให้กับผู้มีสิทธิทุกคนจริงๆ
(ดูภาพด้านล่าง แคปจากเว็บ กกต. เอง ณ เวลา 6.00 น. วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2026 ดูตัวเลขที่วงสีแดงไว้ และชวนสังเกตว่า ตัวเลข “จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือก ส.ส.” ทั้งประเทศ ยังคงมากกว่า “จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือก บัญชีรายชื่อ ถึง 66,939 คน สูงกว่าเมื่อวานตอนที่นับรายจังหวัดและแคปหน้าจอ ณ 20.00 อีก)
6. ในขณะเดียวกัน ตัวเลข “จำนวนผู้มาใช้สิทธิลงประชามติ” มีเหตุมีผลที่จะมากกว่าหรือน้อยกว่าตัวเลข “จำนวนผู้มีสิทธิเลือก ส.ส. / บัญชีรายชื่อ” ได้ เช่น หลายคนเลือก ส.ส. และบัญชีรายชื่อ แล้วกลับเลยไม่ได้ลงประชามติต่อ (กระบวนการนี้ต้องแสดงตนอีกรอบ) หรือ บางเขตอาจมีคนลงประชามตินอกเขตเป็นจำนวนมาก ฯลฯ ด้วยเหตุผลเหล่านี้ จึงไม่ได้เทียบตัวเลขผู้มาเลือก ส.ส. / บัญชีรายชื่อ กับผู้มาลงประชามติ
7. เราคิดกันตลอดมาว่า เวลาที่ กกต. รายงานว่า นับแล้วกี่ % เช่น นับแล้ว 18%, 50% หรือ 95% ตัวเลขนี้แปลว่า รวมตัวเลขจริงทั้งหมดของ **ทั้งหน่วยเลือกตั้ง** แต่ละหน่วยที่รายงานเข้าส่วนกลาง เมื่อการนับคะแนนแต่ละหน่วยเสร็จสิ้นแล้ว และการแสดงผลบนเว็บของ กกต. รวมถึงการแถลง ก็ชวนให้เราเข้าใจแบบนั้น
แต่ถ้า กกต. “รายงานตัวเลขจริงจากแต่ละหน่วย” จริงๆ ตัวเลข “จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือก ส.ส.” กับ “จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือก บัญชีรายชื่อ” รายเขตและรายจังหวัดที่ปรากฎบนเว็บ กกต. ไม่น่าจะแตกต่างกันอย่างมโหฬารขนาดนี้ เพราะตัวเลขสองตัวนี้ระดับหน่วยน่าจะถูกต้องอยู่แล้วเป็นส่วนใหญ่ ด้วยเหตุผลข้างต้น ไม่ว่าจะนับไปกี่หน่วย (กี่ % ที่แสดง) ก็ตาม
นั่นหมายความว่า กกต. น่าจะมีการ “จัดการ” (manipulate) ตัวเลขที่ กปน. แต่ละหน่วยส่งเข้ามา พูดอีกอย่างคือ ตัวเลขที่ถูกใช้แสดงบนเว็บ กับที่สื่อเอาไปใช้ น่าจะไม่ใช่ “ตัวเลขที่แท้จริง” ที่รวมคะแนนจากแต่ละหน่วยค่ะ
(ถ้า กกต. ส่วนกลาง ไม่ได้ “จัดการ” ตัวเลขใดๆ เลย บทสรุปเดียวที่จะอธิบายความแตกต่างของตัวเลขนี้ได้ คือ ต้องมีการโกงเลือกตั้งมโหฬารระดับหน่วยเลือกตั้งแทบทุกจังหวัด เช่น กปน. มีการมุบมิบหย่อนบัตรเอง (สีเขียวหรือสีชมพูก็ตาม) โดยที่ผู้มาใช้สิทธิไม่รู้เห็น เป็นต้น ซึ่งก็เป็นเรื่องร้ายแรงมากๆ และไม่ใช่เป็นไปไม่ได้ แต่ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลมากพอที่จะบอกขนาดนั้น ถ้า กกต. ไม่เปิดผลการนับคะแนนรายหน่วยทั่วประเทศออกมา)
ข้อบ่งชี้ข้อนี้เป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากๆ ถ้า กกต. มีการ “จัดการ” กับตัวเลขจริงๆ (ซึ่งเอาเข้าจริงเราก็มีเบาะแสอื่นๆ อีก เช่น ตัวเลขบนเว็บที่เขย่งขึ้นเขย่งลง หรือบางจังหวะก็เห็นชัดว่า คะแนนเสียงรวมของผู้สมัคร ส.ส. ทั้งหมด หรือจำนวนบัตร “เขย่ง” สูงกว่าจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (แล้วค่อยมาแก้ให้ลงตัวทีหลัง ดูตัวอย่างได้ที่ https://www.facebook.com/share/p/17spdDZLaW/ ) แต่เบาะแสเรื่องจำนวนผู้มาใช้สิทธินี้ชัดเจนที่สุดว่า มีการจัดการตัวเลขทุกเขตทั้งประเทศ)
ขอร่วมเรียกร้องให้ 1) #นับใหม่ทั้งประเทศ เป็นอย่างน้อย 2) กกต. เปิดคะแนนรายหน่วยทันที และ 3) ขอให้สื่อมวลชนไปสอบถามว่า กกต. มีการ “จัดการ” กับตัวเลขที่ กปน. แต่ละหน่วยรายงานเข้ามาจริงหรือไม่ ทำไปทำไม และจัดการอย่างไร
ส่วนตัวคิดว่างานนี้ กกตต้องติดคุก ค่ะ”
ขณะที่ ไอซ์ รักชนก ศรีนอก ว่าที่ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ได้แชร์โพสต์ดังกล่าว พร้อมเขียนข้อความระบุว่า “ต่อให้เกลียดพวกเราแค่ไหน แต่คุณรับได้ไหม กับผู้ชนะที่มาจากการโกงเลือกตั้ง โกงคะแนน จุดเริ่มต้นยังบิดเบี้ยว แล้วคิดว่าอยู่ในอำนาจแล้วจะสร้างสรรค์สิ่งดีดีได้หรือ”
