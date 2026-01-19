ข่าวการเมือง

“ไผ่ ลิกค์” ยอมรับรู้จัก “ป้าแม้ว” จริง พยายามห้ามแล้ว หลังป่วนพรรคส้ม

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 19 ม.ค. 2569 13:21 น.| อัปเดต: 19 ม.ค. 2569 13:21 น.
ไผ่ ลิกค์ ยอมรับรู้จักกีบ ป้าแม้ว จริง พยายามห้ามแล้ว หลัง ไอซ์ รักชนก เปิดเผยว่าป้ามาป่วนพรรคส้มหาเสียง ยอมรับลำบากใจ

จากกรณีที่ น.ส.รักชนก ศรีนอก หรือ ไอซ์ ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน เปิดเผยว่ามีป้าคนหนึ่งป่วนการหาเสียงเลือกตั้ง และพบว่าเป็นคนสนิทของ ไผ่ ลิกค์ นั้น

ล่าสุด ไผ่ ลิกค์ ได้ออกมาชี้แจงถึงประเด็นนี้ผ่านรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอ ว่าตนสนิทกับป้าแม้วจริง และในวันเกิดเหตุพยายามห้ามแล้ว

“ผมลำบากใจที่สุด วันนั้นผมออกจาก จ.กำแพงเพชร ไม่อยากอยู่เลย ผมบอกอย่าไป ขอร้องทุกคน ไม่งั้นมันจะดูไม่ดี คนโทรมาหามหาศาลว่าอยากเข้าไป เขารู้สึก แต่เราไม่อยากให้ทำแบบนั้น เขาจะด่าจะว่าผมไม่ตอบโต้ แต่ป้าแม้วอยากไปอธิบาย อยากไปพูดดีๆ ผมไม่อยากให้ใครไปเลย” ไผ่ ลิกค์ กล่าว

Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

