ข่าวการเมือง
“ไผ่ ลิกค์” ยอมรับรู้จัก “ป้าแม้ว” จริง พยายามห้ามแล้ว หลังป่วนพรรคส้ม
ไผ่ ลิกค์ ยอมรับรู้จักกีบ ป้าแม้ว จริง พยายามห้ามแล้ว หลัง ไอซ์ รักชนก เปิดเผยว่าป้ามาป่วนพรรคส้มหาเสียง ยอมรับลำบากใจ
จากกรณีที่ น.ส.รักชนก ศรีนอก หรือ ไอซ์ ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน เปิดเผยว่ามีป้าคนหนึ่งป่วนการหาเสียงเลือกตั้ง และพบว่าเป็นคนสนิทของ ไผ่ ลิกค์ นั้น
ล่าสุด ไผ่ ลิกค์ ได้ออกมาชี้แจงถึงประเด็นนี้ผ่านรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอ ว่าตนสนิทกับป้าแม้วจริง และในวันเกิดเหตุพยายามห้ามแล้ว
“ผมลำบากใจที่สุด วันนั้นผมออกจาก จ.กำแพงเพชร ไม่อยากอยู่เลย ผมบอกอย่าไป ขอร้องทุกคน ไม่งั้นมันจะดูไม่ดี คนโทรมาหามหาศาลว่าอยากเข้าไป เขารู้สึก แต่เราไม่อยากให้ทำแบบนั้น เขาจะด่าจะว่าผมไม่ตอบโต้ แต่ป้าแม้วอยากไปอธิบาย อยากไปพูดดีๆ ผมไม่อยากให้ใครไปเลย” ไผ่ ลิกค์ กล่าว
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “ไอซ์ รักชนก” แฉป้าคนสนิท “ไผ่ ลิกค์” ป่วนหาเสียง เตรียมถกฝ่ายกฎหมาย
- “ไอซ์ รักชนก” สวนทันควัน แฉ “ไผ่ ลิกค์” โยงคดีรถหรู ถามก่อนหน้านี้ทำอาชีพอะไร
- “ไผ่ ลิกค์” ขอพูดตรงๆไม่อ้อมค้อม จี้ “สส.ไอซ์” เรื่องเงินบริจาค ถามมาจากไหน?
ติดตาม The Thaiger บน Google News:
ข่าวล่าสุด
ข่าว
วันนี้วันเดียว ป๊อปคอร์นเมเจอร์ 19 บาท ไม่ต้องดูหนังก็ซื้อได้ เช็กจุดขายทั่วประเทศ
6 วินาที ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม
จนมุมแล้ว มือยิงหัวหน้าวงดนตรี เปิดปากแผนสุดเหี้ยม 10 ล้อปิดทาง ก่อนลูกซองกรอกดับแค้น
10 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
สยอง หญิงเทน้ำมันเดือดใส่สิ่งนี้ ระเบิดใส่หน้าเจ็บสาหัส เตือน 3 ภาชนะควรเลี่ยง
33 นาที ที่แล้ว
บันเทิง
ศึกสายเลือด! “แน็ก ชาลี” ฟ้อง 4 พี่สาว หวังติดคุก ไม่สนเงิน “พี่ชายคนโต” โดดป้อง ซัดกันนัว
1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง
พิธีกรฝีปากกล้า ล้มคว่ำกลางร้านอาหาร สะโพกหัก ต้องผ่าตัดด่วน แฟนๆ ส่งกำลังใจ
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
“อัจฉริยะ” ท้า “ชูวิทย์” ดีเบต ชี้เรื่องดีล บิ๊กโจ๊ก-พรรคส้ม เป็นข้อมูลเท็จ
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
เปิด 20 อันดับ มหาเศรษฐีโลกปี 2026 ครองแชมป์ความรวย เกินครึ่งมาจากประเทศนี้
3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
โพสต์สุดท้าย! น้องสาว “ซองดูฮี” ก่อนดิ่งสะพานขาว ล่าสุดส่งร่างพิสูจน์ รพ.ตำรวจ
3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
“วิโรจน์” ไม่ทน ยอมรับไม่ได้ “ชูวิทย์” จับแพะชนแกะ ใส่ร้ายพรรคประชาชน
3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
เดนมาร์ก ลั่นยุโรปจะไม่ถูกข่มขู่ หลัง “ทรัมป์” เตรียมขึ้นภาษี 8 ชาติยุโรป
3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
สื่อกัมพูชาตีข่าว “ฝรั่งปริศนา” ร่วมม็อบ ยุทั่วโลกคว่ำบาตรไทย ใส่ร้ายเป็น “ผู้รุกราน”
4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
แฉสะพัด! เลือกตั้ง 69 ซื้อเสียงดุ กทม.อันดับ 1 จ่ายหัวละ 7500 เกลียดสุดรัฐมนตรีสีเทา
4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
รายชื่อผู้สมัคร สส. ลพบุรี 4 เขต รวม 37 คน พรรคไหน เบอร์อะไร เลือกตั้ง 2569
4 ชั่วโมง ที่แล้ว