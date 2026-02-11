นักกีฬานอร์เวย์ สารภาพว่านอกใจแฟน หลังเพิ่งคว้าเหรียญโอลิมปิก
นักกีฬานอร์เวย์ สารภาพว่านอกใจแฟน หลังเพิ่งคว้าเหรียญทองแดงในโอลิมปิกฤดูหนาว ยอมรับตัวเองทำผิด หวังว่าแฟนจะให้อภัยเขาได้
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ สำนักข่าว BBC ได้รายงานถึงไวรัลในการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวที่ประเทศอิตาลี ภายหลังจากที่นาย สตูลา โฮล์ม แล็กรายด์ นักกีฬาไบแอธลอน ได้สารภาพกับแฟนสาวว่าเขานอกใจเธอ หลังจากที่เขาเพิ่งคว้าเหรียญทองแดงให้กับประเทนอร์เวย์มาได้
โดยนักกีฬาหนุ่มวัย 28 ปี กล่าวว่า เขานอกใจแฟนสาว 3 เดือนที่แล้ว และนี่เป็นความผิดที่ใหญ่หลวงที่สุดในชีวิต โดยเขาต่อว่าเขาชนะเหรียญทองในชีวิต และหลายคนอาจจะมองเรื่องนี้ออกไป แต่ในใจเขามีแค่เธอเท่านั้น
ในตอนนี้กีฬาเป็นสิ่งที่เขาให้ความสำคัญอันดับสอง และเขาอยากจะสารภาพเรื่องนี้ให้แฟนสาวรู้ ซึ่งเขาอยากจะสางปัญหานี้โดยการเปิดอก บอกทุกอย่าง และหวังว่าเธอจะยังรักผม เขาอยากจะเป็นตัวอย่างที่ดีแต่เขายอมรับว่าเขาทำผิด
ซึ่งเขาก็ไม่ได้อยากจะแย่งซีนเพื่อนนักกีฬา และเขาก็ไม่รู้ว่าเขาตัดสินใจถูกไหมที่บอกต่อทุกคนบนโลก แต่เขาตัดสินใจไปแล้ว
สำหรับนาย สตูลา โฮล์ม แล็กรายด์ ถือเป็นนักกีฬาไบแอธลอนที่เก่งที่สุดคนหนึ่ง โดยนี่เป็นเหรียญโอลิมปิกที่สองที่เขาได้ โดยย้อนกลับไปเมื่อ 4 ปีที่แล้วเขาคว้าเหรียญทอง
