ข่าวต่างประเทศ

นักแข่งสกี ชาวฟินแลนด์ เล่านาที สุดเจ็บปวด “เจ้าโลก” แข็งขณะแข่งโอลิมปิก

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 06 ก.พ. 2569 18:30 น.| อัปเดต: 06 ก.พ. 2569 16:23 น.
51
นักสกีฟินแลนด์ เล่านาทีสุดเจ็บปวด "เจ้าโลก" แข็งกลางสนาม ขณะแข่งโอลิมปิก

“เรมี ลินด์โฮล์ม” นักสกีฟินแลนด์ เปิดใจ นาทีสุดเจ็บปวด “เจ้าโลก” แข็งเป็นน้ำแข็งกลางโอลิมปิก ปี 2022 ต้องใช้ถุงประคบเพื่อให้อาการดีขึ้น

เรมี ลินด์โฮล์ม นักสกีครอสคันทรีทีมชาติฟินแลนด์ ได้เผยประสบการณ์สุดทรมานที่เกิดขึ้นระหว่างการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาว 2022 ณ กรุงปักกิ่ง โดยเจ้าตัวต้องเผชิญกับสภาพอากาศอันเลวร้าย อุณหภูมิที่ลดต่ำลงถึงติดลบ 17 องศาเซลเซียส ส่งผลให้อวัยวะเพศของเขาจับตัวเป็นน้ำแข็งระหว่างการแข่งขันระยะทาง 30 กิโลเมตร ซึ่งนับเป็นความเจ็บปวดที่รุนแรงเกินกว่าจะทานทนไหว

นักสกีหนุ่มวัย 28 ปี เล่าถึงความรู้สึกหลังเข้าเส้นชัยในอันดับที่ 28 ว่า การแข่งขันครั้งนั้นเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดในชีวิต เพราะต้องกัดฟันสู้กับความหนาวเหน็บยาวนานเป็นชั่วโมง และเมื่อหลังจากเข้าเส้นชัย ความเจ็บปวดที่บริเวณอวัยวะเพศก็เจ็บปวดจนแทบทนไม่ไหว เจ้าตัวต้องรีบใช้ถุงร้อนประคบเพื่อพยายามให้อุ่นขึ้น ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเคยเกิดขึ้นแล้วเมื่อเขาแข่งขันในรายการที่บ้านเกิด

เรมี ลินด์โฮล์ม นักสกีชาวฟินแลนด์
IG/ @remilindholm

ปัญหาอวัยวะเพศแข็งตัวจากความเย็นในสนามสกีไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะ คัลเล ฮาล์ฟวาร์สสัน นักสกีชื่อดังชาวสวีเดน ก็เคยประสบกับเรื่องราวเดียวกันในการแข่งขันเวิลด์คัพ ระยะทาง 20 กิโลเมตร จนต้องเข้าไปนอนในเต็นท์เพื่อให้ร่างกายอุ่นขึ้นนานกว่า 10 นาที ให้ระบบเลือดไหลเวียนกลับมาเป็นปกติ

ภายหลังจากผ่านเหตุการณ์ดังกล่าว เรมี ลินด์โฮล์ม ก็กลับมาฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บและทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม โดยสามารถคว้าเหรียญทองในการแข่งขันสกีฟรีสไตล์ชิงแชมป์ระยะทาง 15 กิโลเมตร ที่เมืองตัมเปเร ด้วยการเอาชนะคู่แข่งถึง 169 คน และยังสามารถคว้าอันดับสองในรายการ Finlandia Ski Marathon เมื่อช่วงต้นปี 2025 ที่ผ่านมา

แม้ว่าเรมี ลินด์โฮล์ม จะยังคงเดินหน้าแข่งขันในรายการเวิลด์คัพและสแกนดิเนเวียนคัพอย่างต่อเนื่อง ด้วยความหวังที่จะเป็นตัวแทนทีมชาติฟินแลนด์ไปลุยศึกโอลิมปิก 2026 ที่ประเทศอิตาลี แต่ท้ายที่สุดเจ้าตัวกลับไม่ได้รับเลือกให้ติดทีมชาติในครั้งนี้

IG/ @remilindholm

ที่มา: Daily Star

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
นักสกีฟินแลนด์ เล่านาทีสุดเจ็บปวด &quot;เจ้าโลก&quot; แข็งกลางสนาม ขณะแข่งโอลิมปิก ข่าวต่างประเทศ

นักแข่งสกี ชาวฟินแลนด์ เล่านาที สุดเจ็บปวด “เจ้าโลก” แข็งขณะแข่งโอลิมปิก

49 วินาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เปิดพฤติกรรม 3 พี่น้อง เสพสื่อเกาหลี จนขาดสติ ก่อนดิ่งตึก 9 ชั้นประท้วงโดนยึดมือถือ ดับสลด

30 นาที ที่แล้ว
ดี้ นิติพงษ์ เสียดายคำพูด &quot;อภิสิทธิ์&quot; นโยบายยุบยับ-ซ้ำซาก เหมาะนั่งประธานสภามากกว่า ข่าวการเมือง

ดี้ นิติพงษ์ เสียดายคำพูด “อภิสิทธิ์” นโยบายยุบยับ-ซ้ำซาก เหมาะนั่งประธานสภามากกว่า

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

นิค อสรพิษวิทยา โพสต์ขอระดมทุนช่วย จิตอาสาจับงู จ.สุราษฎร์ธานี ป่วยหนัก-ค่ารักษาพุ่งสูง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลหวยลาว 6 ตัว งวดวันที่ 6 ก.พ. 69 รอการประกาศผล หวยลาว

หวยลาววันนี้ 6 ก.พ. 69 ตรวจสลากพัฒนา ส่งท้ายวันศุกร์ เช็กสถิติหวยย้อนหลัง 121 งวด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สะเทือนใจ คลิปไวรัล ยายขนผัก ซ้อนมอเตอร์ไซค์ หวิดร่วง พลังโซเชียลแห่ตามไปอุดหนุน ข่าว

สะเทือนใจ คลิปไวรัล ยายขนผัก ซ้อนมอเตอร์ไซค์ หวิดร่วง พลังโซเชียลแห่ตามไปอุดหนุน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปัญญารัตน์ ผู้สมัคร สส. พรรคประชาชน โวยป้ายหาย ข่าวการเมือง

อีกแล้ว? พรรคส้มป้ายผู้สมัครหาย ชาวเน็ตจับพิรุธ หายอยู่พรรคเดียว วอนแก้ไขด่วน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เสี่ยปรีชา ประกาศยุติ แจกอั่งเปาตรุษจีน หวั่นผิดกฎหมายเลือกตั้ง-อายุมากแล้ว ข่าว

เสี่ยปรีชา ประกาศยุติ แจกอั่งเปาตรุษจีน หวั่นผิดกฎหมายเลือกตั้ง-อายุมากแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.อุ๋ย โพสต์ขอโทษนุ่น-ต๊อด ปมกล่าวพาดพิงทำให้เสียหาย บันเทิง

อ.อุ๋ย ขอโทษ นุ่น-ต๊อด ปมพูดพาดพิง ทำเสียหาย ยันสำนึกผิดแล้ว สัญญาไม่ทำอีก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อัปเดตอาการ พ่อ ของ จ๊ะ นงผณี หลังถูกรถชน รักษาตัวเข้าวันที่ 9 ล่าสุดมีข่าวดีให้ยิ้มได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิเคราะห์เลขเด็ด ว่าที่นายก 2569 จากพรรคการเมืองใหญ่ 4 พรรค เลขเด็ด

เลขเด็ด ว่าที่นายกฯ 2569 วิเคราะห์ 4 พรรคตัวเต็ง แคนดิเดตผู้นำคนใหม่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ปริญวัฒน์&quot; พรรคประชาชน ร้องสอบป้ายหาเสียง &quot;ไผ่ ลิกค์&quot; ติดหน้าหน่วยเลือกตั้ง ข่าวการเมือง

“ปริญวัฒน์” ร้อง กกต.สอบ ป้ายหาเสียง “ไผ่ ลิกค์” โผล่หน้าหน่วยเลือกตั้ง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
วงจรปิดเผยพิรุธ ครูปอ ย่องเข้าห้องการเงิน ใช้ผ้าบังกล้อง-เอกสารการเงินหาย ก่อนจบชีวิตตัวเอง ข่าว

วงจรปิดนาที ครูปอ เข้าห้องการเงิน ใช้ผ้าบัง-เอกสารหาย ก่อนจบชีวิตตัวเอง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“แสวง” โพสต์ป้อง “กปน.” เลือกตั้งล่วงหน้า พลาดจริงๆไม่ถึง 10 เรื่อง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
“เต้ มงคลกิตติ์” บุก กกต. เคลียร์ปมนโยบายขายฝัน ยันทำได้จริงทุกข้อ ทั้งไดโนเสาร์-อวกาศ-มีสามี 4 คน สวนกลับพรรคอื่นทำคนหายจนไม่ได้ทำไมไม่ผิด พร้อมวิดพื้นโชว์ 100 ครั้ง ท้าพิสูจน์ความแข็งแกร่ง ข่าว

เต้ มงคลกิตติ์ ลั่น อย่าสบประมาท เห็นผมเพี้ยนๆ อาจเป็น “ไอน์สไตน์กลับชาติมาเกิด”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โพสต์ล่าสุด &quot;พลากร&quot; ผู้สมัคร สส.กาฬสินธุ์ หลังโดนหมายเรียก ปมเอี่ยวเว็บพนัน ข่าวการเมือง

โพสต์ล่าสุด “พลากร” ผู้สมัคร สส.กาฬสินธุ์ หลังโดนหมายเรียก ปมเอี่ยวเว็บพนัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทิม พิธา เผยสถานะหัวใจล่าสุด บันเทิง

พิธา หลุดพูด สารภาพรักสาว รอฟังผล อึกอักตอบคนในวงการ ฟังแล้วเขินมาก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปรียบเทียบสเปก vivo X300 Ultra VS Pro อัปเกรดอะไรเพิ่มบ้าง เทคโนโลยี

เปรียบเทียบสเปก vivo X300 Ultra VS Pro อัปเกรดอะไรเพิ่มบ้าง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกรท วรินทร กับบทบาทใหม่ ที่ไม่ใช่นักแสดง และเจ้าของร้านทอง ทำสาว ๆ กรี๊ดหนัก มองตาไม่กระพริบ บันเทิง

เกรท วรินทร กับบทบาทใหม่ ที่ไม่ใช่ดารา-เจ้าของร้านทอง ทำสาว ๆ มองตาไม่กระพริบ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ตำรวจไซเบอร์ ออกหมายเรียก “พลากร” ผู้สมัคร สส. เพื่อไทย เอี่ยวเว็บพนัน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“กัน จอมพลัง” สร้างบังเกอร์ 5 หลัง รองรับทหารได้พันนาย พร้อมส่งตู้คอนเทนเนอร์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ดร.เจษฎ์&quot; ฉะยับ พรรคประชาชน ก็อปท่าเต้น &quot;พรรครักชาติ&quot; ลั่นละเมิดลิขสิทธิ์ ข่าวการเมือง

“ดร.เจษฎ์” ฉะยับ พรรคประชาชน ก็อปท่าเต้น “พรรครักชาติ” ลั่นละเมิดลิขสิทธิ์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไขข้อสงสัย! ประกันรถ EV แต่ละรุ่นราคาไม่เท่ากันเพราะอะไร? เช็กปัจจัยตัดสินเบี้ยประกันที่เจ้าของรถต้องรู้ เศรษฐกิจ

ไขข้อสงสัย! ประกันรถ EV แต่ละรุ่นราคาไม่เท่ากันเพราะอะไร? เช็กปัจจัยตัดสินเบี้ยประกันที่เจ้าของรถต้องรู้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เพื่อไทย” แจงปมเครื่องบิน 862 ล้านของ “สุริยะ” ถือครองสัดส่วนแค่ 30 ล้าน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้องไบร์ท แจงภาพ ป่วยเข้ารพ. ข่าวปลอม-รูป 10 ปีก่อน ยันไม่เล่นเฟซบุ๊ก วอนกดรีพอร์ต บันเทิง

น้องไบร์ท แจงภาพ ป่วยเข้ารพ. ข่าวปลอม-รูป 10 ปีก่อน ยันไม่เล่นเฟซบุ๊ก วอนกดรีพอร์ต

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 06 ก.พ. 2569 18:30 น.| อัปเดต: 06 ก.พ. 2569 16:23 น.
51
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดี้ นิติพงษ์ เสียดายคำพูด &quot;อภิสิทธิ์&quot; นโยบายยุบยับ-ซ้ำซาก เหมาะนั่งประธานสภามากกว่า

ดี้ นิติพงษ์ เสียดายคำพูด “อภิสิทธิ์” นโยบายยุบยับ-ซ้ำซาก เหมาะนั่งประธานสภามากกว่า

เผยแพร่: 6 กุมภาพันธ์ 2569

นิค อสรพิษวิทยา โพสต์ขอระดมทุนช่วย จิตอาสาจับงู จ.สุราษฎร์ธานี ป่วยหนัก-ค่ารักษาพุ่งสูง

เผยแพร่: 6 กุมภาพันธ์ 2569
ผลหวยลาว 6 ตัว งวดวันที่ 6 ก.พ. 69 รอการประกาศผล

หวยลาววันนี้ 6 ก.พ. 69 ตรวจสลากพัฒนา ส่งท้ายวันศุกร์ เช็กสถิติหวยย้อนหลัง 121 งวด

เผยแพร่: 6 กุมภาพันธ์ 2569
สะเทือนใจ คลิปไวรัล ยายขนผัก ซ้อนมอเตอร์ไซค์ หวิดร่วง พลังโซเชียลแห่ตามไปอุดหนุน

สะเทือนใจ คลิปไวรัล ยายขนผัก ซ้อนมอเตอร์ไซค์ หวิดร่วง พลังโซเชียลแห่ตามไปอุดหนุน

เผยแพร่: 6 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button