นักแข่งสกี ชาวฟินแลนด์ เล่านาที สุดเจ็บปวด “เจ้าโลก” แข็งขณะแข่งโอลิมปิก
“เรมี ลินด์โฮล์ม” นักสกีฟินแลนด์ เปิดใจ นาทีสุดเจ็บปวด “เจ้าโลก” แข็งเป็นน้ำแข็งกลางโอลิมปิก ปี 2022 ต้องใช้ถุงประคบเพื่อให้อาการดีขึ้น
เรมี ลินด์โฮล์ม นักสกีครอสคันทรีทีมชาติฟินแลนด์ ได้เผยประสบการณ์สุดทรมานที่เกิดขึ้นระหว่างการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาว 2022 ณ กรุงปักกิ่ง โดยเจ้าตัวต้องเผชิญกับสภาพอากาศอันเลวร้าย อุณหภูมิที่ลดต่ำลงถึงติดลบ 17 องศาเซลเซียส ส่งผลให้อวัยวะเพศของเขาจับตัวเป็นน้ำแข็งระหว่างการแข่งขันระยะทาง 30 กิโลเมตร ซึ่งนับเป็นความเจ็บปวดที่รุนแรงเกินกว่าจะทานทนไหว
นักสกีหนุ่มวัย 28 ปี เล่าถึงความรู้สึกหลังเข้าเส้นชัยในอันดับที่ 28 ว่า การแข่งขันครั้งนั้นเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดในชีวิต เพราะต้องกัดฟันสู้กับความหนาวเหน็บยาวนานเป็นชั่วโมง และเมื่อหลังจากเข้าเส้นชัย ความเจ็บปวดที่บริเวณอวัยวะเพศก็เจ็บปวดจนแทบทนไม่ไหว เจ้าตัวต้องรีบใช้ถุงร้อนประคบเพื่อพยายามให้อุ่นขึ้น ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเคยเกิดขึ้นแล้วเมื่อเขาแข่งขันในรายการที่บ้านเกิด
ปัญหาอวัยวะเพศแข็งตัวจากความเย็นในสนามสกีไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะ คัลเล ฮาล์ฟวาร์สสัน นักสกีชื่อดังชาวสวีเดน ก็เคยประสบกับเรื่องราวเดียวกันในการแข่งขันเวิลด์คัพ ระยะทาง 20 กิโลเมตร จนต้องเข้าไปนอนในเต็นท์เพื่อให้ร่างกายอุ่นขึ้นนานกว่า 10 นาที ให้ระบบเลือดไหลเวียนกลับมาเป็นปกติ
ภายหลังจากผ่านเหตุการณ์ดังกล่าว เรมี ลินด์โฮล์ม ก็กลับมาฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บและทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม โดยสามารถคว้าเหรียญทองในการแข่งขันสกีฟรีสไตล์ชิงแชมป์ระยะทาง 15 กิโลเมตร ที่เมืองตัมเปเร ด้วยการเอาชนะคู่แข่งถึง 169 คน และยังสามารถคว้าอันดับสองในรายการ Finlandia Ski Marathon เมื่อช่วงต้นปี 2025 ที่ผ่านมา
แม้ว่าเรมี ลินด์โฮล์ม จะยังคงเดินหน้าแข่งขันในรายการเวิลด์คัพและสแกนดิเนเวียนคัพอย่างต่อเนื่อง ด้วยความหวังที่จะเป็นตัวแทนทีมชาติฟินแลนด์ไปลุยศึกโอลิมปิก 2026 ที่ประเทศอิตาลี แต่ท้ายที่สุดเจ้าตัวกลับไม่ได้รับเลือกให้ติดทีมชาติในครั้งนี้
ที่มา: Daily Star
