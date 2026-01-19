คกก. สอบวุ่น นักกีฬาสกีกระโดด ฉีดขยายอวัยวะเพศ ช่วยแข่งโอลิมปิกฤดูหนาว
คณะกรรมการโอลิมปิกฤดูหนาว สอบวุ่น นักกีฬาสกีกระโดด ฉีดขยายอวัยวะเพศ เพื่อชุดแข่งที่ใหญ่ขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ได้เปรียบในการแข่ง
เมื่อวันที่ 18 มกราคม เว็บไซต์ เดอะไนท์ลี รายงานอ้างอิงจาก Blid สื่อเยอรมัน ว่า คณะกรรมการโอลิมปิกฤดูหนาว ได้เข้าสอบสวนหลังจากที่มีรายงานว่านักกีฬาสกีกระโดดไกล ฉีดกรดไฮยาลูรอนิกเข้าไปในอวัยวะเพศเพื่อเปลี่ยนแปลงขนาดสัดส่วนร่างกายที่สำคัญ ซึ่งใช้ในการเลือกขนาดชุดแข่งขัน
โดยตามกติกาแล้ว ขนาดชุดของนักกีฬาจะถูกกำหนดโดยการสแกน 3 มิติ ซึ่งวัดความยาวช่วงก้าวจากจุดต่ำสุดของบริเวณอวัยวะเพศ หากผลการวัดที่ยาวขึ้นจะส่งผลให้ชุดแข่งมีขนาดใหญ่ขึ้นเช่นกัน และชุดที่ใหญ่จะช่วยเพิ่มแรงยกและเพิ่มชะลอการลงขณะร่อนลงกลางอากาศ ทำให้ได้เปรียบในการแข่งขัน ส่งผลให้นักกีฬาบางคนเลือกจะฉีดขยายอวัยวะเพศ เพื่อกุมข้อได้เปรียบตรงนี้
ขณะที่ สหพันธ์สกีและสโนว์บอร์ดนานาชาติ หรือ FIS ระบุว่า พวกเขากำลังประชุมเพื่อหารือเปลี่ยนกฏการวัดขนาดชุด ซึ่งอาจจะกลับมาใช้วิธีวัดด้วยคนหรือใช้จุดอ้างอิงของโครงกระดูกแทนเนื้อเยื่ออ่อนแทน
สำหรับโอลิมปิกฤดูหนาว 2026 มีกำหนดแข่งขันในวันที่ 6 ถึง 22 กุมภาพันธ์ ที่ประเทศอิตาลี
