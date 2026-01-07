“ตำนานนักว่ายน้ำ” ประกาศขายเหรียญทองโอลิมปิก 3 เหรียญ รับทรัพย์ 12 ล้าน
ไรอัน ล็อชต์ ตำนานนักว่ายน้ำทีมชาติสหรัฐอเมริกา ตัดสินใจขายเหรียญทองโอลิมปิก 3 เหรียญ รับทรัพย์เหนาะ 12 ล้านบาท เจ้าตัวรับเอาเงินไปเริ่มชีวิตใหม่
ไรอัน ล็อชต์ (Ryan Lochte) ยอดนักว่ายน้ำเจ้าของ 12 เหรียญรางวัลโอลิมปิก กลายเป็นประเด็นร้อนอีกครั้งหลังตัดสินใจนำเหรียญทองล้ำค่า 3 เหรียญจากทั้งหมด 6 เหรียญที่เขาเคยทำได้ ออกประมูลขายผ่านสถาบัน Goldin เพื่อนำเงินมาจัดการปัญหาทางการเงินส่วนตัว
ในการประมูลครั้งล่าสุด ล็อชต์ กวาดเงินไปได้รวมทั้งหมด 385,520 ดอลลาร์ (ประมาณ 12 ล้านบาท) โดยเหรียญที่ถูกขายไปประกอบด้วย เหรียญทองผลัดฟรีสไตล์ 4×200 เมตร (โอลิมปิกปักกิ่ง 2008) ขายได้ 183,000 ดอลลาร์, เหรียญทองผลัดฟรีสไตล์ 4×200 เมตร (โอลิมปิกริโอ 2016) ขายได้ 122,000 ดอลลาร์ และเหรียญทองผลัด 4×200 เมตร (โอลิมปิกเอเธนส์ 2004) ขายได้ 80,000 ดอลลาร์
การขายเหรียญครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงเดียวกับที่ล็อชต์วัย 41 ปี กำลังเผชิญกับคดีหย่าร้างกับ เคย์ลา รีด ภรรยาที่แต่งงานกันมา 7 ปี โดยล็อชต์ได้เปิดใจผ่านโซเชียลมีเดียถึงสาเหตุที่ต้องขายสมบัติล้ำค่าและปัญหาครอบครัวว่า “ผมไม่ได้ว่ายน้ำเพื่อเหรียญทอง แพสชันของผมคือการเป็นนักว่ายน้ำที่เก่งที่สุดในโลก เหรียญพวกนั้นเป็นเพียงผลพลอยได้ของการเดินทางที่แสนวิเศษ”
เขายอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าเขาเป็นสามีที่ไม่ดี และในช่วงที่แต่งงานกัน เขาแทบไม่รู้จักตัวเองหรือตัวตนของภรรยาจริงๆ เลย ปัจจุบันเขาจึงหันไปใช้การบำบัดเพื่อเยียวยาจิตใจ มีหลายเรื่องที่เขาเลือกไม่พูดเพื่อปกป้องลูกทั้ง 3 คน และต้องการแยกตัวเองออกจากอดีตที่ผิดพลาด
ชีวิตของล็อชต์เคยผ่านจุดสูงสุดและต่ำสุดมาแล้ว ทั้งสถิติโลกและคดีอื้อฉาว “กุเรื่องถูกปล้น” ในโอลิมปิก 2016 ซึ่งเขายอมรับว่าเป็นจุดที่ตกต่ำที่สุดจนต้องหันไปพึ่งพายาเสพติดและแอลกอฮอล์เพื่อหนีความอับอาย รวมถึงเหตุการณ์รถชนปางตายในปี 2566 ที่ทำให้เขาเป็นโรคซึมเศร้า
ปัจจุบัน ล็อชต์ยืนยันว่าเขาเลิกยาทุกชนิดอย่างเด็ดขาด และกำลังเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่กับครูสอนชั้นอนุบาลชื่อ มอลลี กิลลิแฮน โดยเขามุ่งเน้นไปที่การดูแลลูกๆ และหันมาพึ่งพาที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจอย่างศาสนา พร้อมทั้งเตรียมเขียนหนังสือบันทึกชีวิตที่เล่าถึงการต่อสู้กับอาการเสพติดและข่าวฉาวในอดีตอย่างหมดเปลือก
อ้างอิง : www.dailymail.co.uk
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- อัลดริช เอมส์ หนอนบ่อนไส้ CIA ขายความลับให้โซเวียต ชีวิตดิ่งเหว ตายคาคุกวัย 84
- “ทรัมป์” โชว์ท่าเย้ย นักยกน้ำหนักข้ามเพศ แซะ “อิมาน เคลิฟ” นักมวยโอลิมปิก ไม่ใช่หญิงแท้
ติดตาม The Thaiger บน Google News: