หมอสุรเวช ลั่น ยอมทิ้งชีวิตสงบสุขแลกโดนด่า ทนไม่ได้เห็น “คนเทา-ทุจริต”
“สุรเวช” ร่ายยาวเปิดใจ ยอมทิ้งชีวิตสงบสุขแลกทัวร์ลง ลั่นทนไม่ได้เห็น “ความเทา-ทุจริต” ถูกทำให้ถูกระเบียบ ย้ำขอไม่ปล่อยคนกล้าสู้ต้องเดียวดาย
หมอสุรเวช น้ำหอม ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว โพสต์ข้อความเปิดใจถึงสาเหตุที่ตัดสินใจออกมาวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมือง ทั้งที่สามารถใช้ชีวิตอย่างสงบสุขได้ เพราะตนรู้สึกทนไม่ได้ที่จะเห็นความไม่ถูกต้อง ความเทา และความทุจริต ดำเนินต่อไปในสังคม สิ่งที่เกิดขึ้นขัดสายตาประชาชน แต่กลับสามารถอ้างได้ว่าทำถูกระเบียบ ไม่ต้องรับผิดชอบ
หมอสุรเวช ยอมรับว่าในอดีตตนก็เคยติดอยู่ในกรอบความเชื่อเช่นนั้น จึงเข้าใจดีถึงอคติของคนที่เลือกเชื่อข้อมูลเฉพาะฝั่งที่ตนสนับสนุน แต่สำหรับกลุ่มคนที่ออกมาเรียกร้องในปัจจุบัน ตนมองเห็นถึงความมุ่งมั่นและเจตนาที่จะทำเพื่อประชาชน ซึ่งการตั้งคำถามต่อผู้มีอำนาจเป็นสิ่งที่ควรได้รับฟัง ไม่ใช่การผลักไส
หมอสุรเวชยังแสดงความกังวลต่อวัฒนธรรมการซ้ำเติมคนที่ออกมาต่อสู้ว่า หากทุกคนเลือกทางที่ปลอดภัยและปล่อยให้คนที่ต่อสู้กับความไม่ถูกต้องต้องเผชิญหน้าอย่างเดียวดาย แถมยังถูกรุมด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคายเมื่อพลาดพลั้ง ในอนาคตก็จะไม่มีใครกล้าลุกขึ้นมาสู้อีก
“สุดท้ายยืนยันจะสนับสนุนคนที่เราคิดว่าทำเพื่อประชาชน ไม่ปล่อยให้เขาต้องสู้คนเดียวกับกลุ่มอำนาจ ใครจะว่าก็ไม่เป็นไรเพราะเราเห็นใจพวกเขามากกว่า อย่างน้อยก็เพิ่มโอกาสที่ประเทศจะเปลี่ยนแปลงบ้าง แม้นิดเดียวก็ยังดีกว่าไม่มีเลย”
