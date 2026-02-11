ข่าวการเมือง

“ทิพา” ว่าที่ สส.ลำปาง พรรคประชาชน แสดงสปิริต ยินดีให้นับคะแแนนใหม่ทั้งจังหวัด

เผยแพร่: 11 ก.พ. 2569 10:48 น.
นางทิพา ปวีณาเสถียร ว่าที่ สส.ลำปาง เขต 1 พรรคประชาชน แสดงสปิริตผู้ชนะ ยินดีให้ กกต. นับคะแนนใหม่ทุกเขตทั้งจังหวัด

นางทิพา ปวีณาเสถียร ผู้สมัคร สส.ลำปาง เขต 1 พรรคประชาชน โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ท่ามกลางกระแสเรียกร้องให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ทั่วประเทศ ซึ่งกำลังเป็นประเด็นร้อนแรงในโลกออนไลน์เนื่องจากประชาชนในหลายพื้นที่พบข้อพิรุธและตั้งข้อสงสัยถึงความไม่โปร่งใสของผลคะแนน แม้ว่าทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะยังไม่ได้ประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการก็ตาม

นางทิพา ระบุข้อความว่า “Spirit ของผู้ชนะ มีคนบอกว่าเพราะ (ส้ม) แพ้ ถึงอยากให้นับคะแนนใหม่ ดิฉันในฐานะผู้ชนะยินดีให้นับคะแนนใหม่ทุกเขต ทั้งจังหวัดลำปางค่ะ”

สำหรับ นางทิพา ปวีณาเสถียร โดยข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดลำปาง ประกาศผลคะแนนเลือกตั้งไม่เป็นทางการ ผลปรากฏว่า นางทิพา ได้คะแนนเสียงเป็นลำดับที่ 1 ด้วยคะแนนรวม ทั้งหมด 47,614 คะแนน แบ่งเป็น อ.เมือง 28,942 คะแนน, อ.ห้างฉัตร 11,621 คะแนน, ล่วงหน้า 7,039 คะแนน และล่วงหน้าในเขต 12 คะแนน

