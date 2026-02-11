เริ่มวันนี้ ปิดเบี่ยงถนนพระราม 2 ช่องทางหลัก เช็กเส้นทางที่นี่
กทพ. ปรับแผนก่อสร้างพระราม 2 เปลี่ยนปิดเบี่ยงจราจรบางช่องทาง แทนปิดทั้งหมดเพื่อลดรถติด เริ่มปิดทางหลัก 2 เลน ขาเข้า-ออก 2 จุดใหญ่ ตั้งแต่ 11 ก.พ. ยาวถึงกลางปี 2569
ใครที่ต้องสัญจรผ่านเส้นทางสายใต้บนถนนพระราม 2 เป็นประจำ เตรียมวางแผนการเดินทางให้ดี ล่าสุดการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ประกาศปรับเปลี่ยนรูปแบบการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินการก่อสร้างติดตั้งชิ้นส่วนสะพาน จากเดิมที่มีแผนจะปิดช่องทางหลักทุกช่องทาง เปลี่ยนมาเป็นการ ปิดเบี่ยงจราจรเฉพาะบางช่องทาง แทน เพื่อช่วยลดผลกระทบและบรรเทาปัญหาจราจรติดขัดให้กับประชาชนให้มากที่สุด
เช็กพิกัด 2 จุดหลักที่มีการปิดเบี่ยงจราจร
ช่วงที่ 1 : ขอแจ้งปิดเบี่ยงจราจรช่องทางหลัก บนถนนพระราม 2 โดยปิดจราจรทางหลัก 2 ช่องจราจร (ขาเข้า-ขาออก) ตั้งแต่ช่วงก่อนโรงเหล้าแสงจันทร์ ถึง รพ.นครธน (กม.6+350 – กม.7+500) เพื่อดำเนินการก่อสร้างติดตั้งชิ้นส่วนสะพาน ตั้งแต่วันที่ 11 – 22 กุมภาพันธ์ 2569 หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ
ช่วงที่ 2 : ขอแจ้งปิดเบี่ยงจราจรช่องทางหลัก บริเวณสะพานข้ามแยกทางต่างระดับบางขุนเทียน โดยปิดจราจรทางหลัก 2 ช่องจราจร (ขาเข้า-ขาออก) กม.9+500 – กม.10+700 เพื่อดำเนินการก่อสร้างติดตั้งชิ้นส่วนสะพาน ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ ถึง 15 มิถุนายน 2569 หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ
แม้จะมีการปิดเบี่ยงจราจรในช่องทางหลัก แต่ผู้ใช้ทางยังคงสามารถสัญจรผ่านจุดดังกล่าว ยังสามารถใช้สัญจรได้ประมาณ 1-2 ช่องจราจร และ สามารถใช้งานได้ตามปกติทุกช่องทาง ไม่มีการปิดเบี่ยงในส่วนนี้
กทพ. ยืนยันว่ามีการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเข้มงวดตลอดระยะเวลาดำเนินการ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ใช้ทาง และ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางโปรดขับขี่ด้วยความระมัดระวัง สังเกตป้ายเตือนและสัญญาณจราจรต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด หากท่านมีข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะสามารถติดต่อได้โดยตรงที่เบอร์โทรศัพท์ 08 4356 6129
ข้อมูลจาก : โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 สัญญา 1
