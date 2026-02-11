ข่าว

เริ่มวันนี้ ปิดเบี่ยงถนนพระราม 2 ช่องทางหลัก เช็กเส้นทางที่นี่

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 11 ก.พ. 2569 10:42 น.| อัปเดต: 11 ก.พ. 2569 10:42 น.
97
กทพ. ปรับรูปแบบปิดถนนพระราม 2

กทพ. ปรับแผนก่อสร้างพระราม 2 เปลี่ยนปิดเบี่ยงจราจรบางช่องทาง แทนปิดทั้งหมดเพื่อลดรถติด เริ่มปิดทางหลัก 2 เลน ขาเข้า-ออก 2 จุดใหญ่ ตั้งแต่ 11 ก.พ. ยาวถึงกลางปี 2569

ใครที่ต้องสัญจรผ่านเส้นทางสายใต้บนถนนพระราม 2 เป็นประจำ เตรียมวางแผนการเดินทางให้ดี ล่าสุดการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ประกาศปรับเปลี่ยนรูปแบบการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินการก่อสร้างติดตั้งชิ้นส่วนสะพาน จากเดิมที่มีแผนจะปิดช่องทางหลักทุกช่องทาง เปลี่ยนมาเป็นการ ปิดเบี่ยงจราจรเฉพาะบางช่องทาง แทน เพื่อช่วยลดผลกระทบและบรรเทาปัญหาจราจรติดขัดให้กับประชาชนให้มากที่สุด

เช็กพิกัด 2 จุดหลักที่มีการปิดเบี่ยงจราจร

ช่วงที่ 1 : ขอแจ้งปิดเบี่ยงจราจรช่องทางหลัก บนถนนพระราม 2 โดยปิดจราจรทางหลัก 2 ช่องจราจร (ขาเข้า-ขาออก) ตั้งแต่ช่วงก่อนโรงเหล้าแสงจันทร์ ถึง รพ.นครธน (กม.6+350 – กม.7+500) เพื่อดำเนินการก่อสร้างติดตั้งชิ้นส่วนสะพาน ตั้งแต่วันที่ 11 – 22 กุมภาพันธ์ 2569 หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ

ช่วงที่ 2 : ขอแจ้งปิดเบี่ยงจราจรช่องทางหลัก บริเวณสะพานข้ามแยกทางต่างระดับบางขุนเทียน โดยปิดจราจรทางหลัก 2 ช่องจราจร (ขาเข้า-ขาออก) กม.9+500 – กม.10+700 เพื่อดำเนินการก่อสร้างติดตั้งชิ้นส่วนสะพาน ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ ถึง 15 มิถุนายน 2569 หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ

แม้จะมีการปิดเบี่ยงจราจรในช่องทางหลัก แต่ผู้ใช้ทางยังคงสามารถสัญจรผ่านจุดดังกล่าว ยังสามารถใช้สัญจรได้ประมาณ 1-2 ช่องจราจร และ สามารถใช้งานได้ตามปกติทุกช่องทาง ไม่มีการปิดเบี่ยงในส่วนนี้

กทพ. ยืนยันว่ามีการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเข้มงวดตลอดระยะเวลาดำเนินการ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ใช้ทาง และ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางโปรดขับขี่ด้วยความระมัดระวัง สังเกตป้ายเตือนและสัญญาณจราจรต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด หากท่านมีข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะสามารถติดต่อได้โดยตรงที่เบอร์โทรศัพท์ 08 4356 6129

ปรับรูปแบบการปิดเบี่ยงจราจรช่องทางหลักบนถนนพระราม 2
ภาพจาก Facebook : โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 สัญญา 1
ปรับรูปแบบการปิดเบี่ยงจราจรช่องทางหลัก บนถนนพระราม 2
ภาพจาก Facebook : โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 สัญญา 1

ข้อมูลจาก : โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 สัญญา 1

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

แข้งดังวัย 22 สังเวยชีวิต “ฮันตาไวรัส” หลังลุยดับไฟป่าช่วยชาวบ้าน โรคเดียวคร่าชีวิตภรรยา “ยีน แฮกแมน”

2 นาที ที่แล้ว
ไผ่ ลิกค์ ยินดีให้นับคะแนนเลือกตั้งใหม่ แต่ค่าใช้จ่ายภาษีประชาชน ข่าวการเมือง

ไผ่ ลิกค์ ยินดีนับคะแนนใหม่ แต่ภาษีประชาชนจ่าย ‘ไอซ์’ ท้าสาบาน ทุจริตขอให้ไม่ตายดี

20 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กกต.ลำปาง ลุยแจ้งความ ว่าที่ สส.หญิง และสื่อดัง ปมโพสต์ใส่ร้ายทุจริตเลือกตั้ง

20 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ช่อ พรรณิการ์ ปลุกใจมวลชน “อย่ายอม” เห็นแววไม่นับคะแนนใหม่ เตือน กกต. “ไฟถูกจุดแล้ว”

25 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“จ๋าย ไททศมิตร” ร้องเพลง “กกน.” สะท้อนเสียงควันหลง หลังเลือกตั้ง

27 นาที ที่แล้ว
แป้งโกะ ถูกแฟนหนุ่มคุกเข่าขอแต่งงาน บันเทิง

แป้งโกะ เซย์เยส แฟนหนุ่มคุกเข่าขอแต่งงาน อึ้ง แหวนเพชรเม็ดโตกระแทกตา

37 นาที ที่แล้ว
&quot;กัน จอมพลัง&quot; ติง กกต. ทิ้งโอกาสพิสูจน์ความโปร่งใส แนะไลฟ์สดนับคะแนนใหม่ ข่าวการเมือง

“กัน จอมพลัง” ติง กกต. เสียโอกาสพิสูจน์ความโปร่งใส แนะไลฟ์สดนับคะแนนใหม่

43 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

เพลง ชนม์ทิดา เคลื่อนไหวหลัง คนร้ายบุกยิงปืนบ้านอัศวเหม ก่อนถูกตร.จับทันควัน

51 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไอซ์ รักชนก” ต่อให้เกลียดเรา แต่รับได้หรอ ผู้ชนะมาจากการโกงเลือกตั้ง?

58 นาที ที่แล้ว
การนับคะแนนประชามติรัฐธรรมนูญใหม่ที่นครลอสแอนเจลิสมีผู้มาใช้สิทธิ 4,205 คน ข่าวการเมือง

อายไหม? เลือกตั้งไทยใน LA มาตรฐานเป๊ะ นับคะแนนโปร่งใสไร้ดราม่า

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

นักกีฬานอร์เวย์ สารภาพว่านอกใจแฟน หลังเพิ่งคว้าเหรียญโอลิมปิก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

หมอสุรเวช ลั่น ยอมทิ้งชีวิตสงบสุขแลกโดนด่า ทนไม่ได้เห็น “คนเทา-ทุจริต”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บุ๋ม ปนัดดา เผยปมรักสามเส้า 29 ปี ปู-เด๋อ ดอกสะเดา ลั่น &quot;คนนั้นอาจจะเจ็บเหมือนกัน&quot; บันเทิง

บุ๋ม ปนัดดา เผยปมรักสามเส้า 29 ปี ปู-เด๋อ ดอกสะเดา ลั่น “คนนั้นอาจจะเจ็บเหมือนกัน”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ทิพา&quot; ว่าที่ สส.ลำปาง พรรคประชาชน แสดงสปิริต ยินดีให้นับคะแแนนใหม่ทั้งจังหวัด ข่าวการเมือง

“ทิพา” ว่าที่ สส.ลำปาง พรรคประชาชน แสดงสปิริต ยินดีให้นับคะแแนนใหม่ทั้งจังหวัด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กทพ. ปรับรูปแบบปิดถนนพระราม 2 ข่าว

เริ่มวันนี้ ปิดเบี่ยงถนนพระราม 2 ช่องทางหลัก เช็กเส้นทางที่นี่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เต้” เดินทางถึง กกต. วิดพื้นมือเดียวโชว์ ไม่กลัวพร้อมบวก กกต. 8 รุม 1

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เงินเดือน กกต. ประธานอยู่ที่ 131,920 บาทต่อเดือน รวมเงินประจำตำแหน่ง ข่าวการเมือง

เทียบเงินเดือน กกต. 2569 บอร์ดใหญ่หลักแสน VS เจ้าหน้าที่หน้าหน่วยหลักพัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เริ่มแล้ววันนี้! 9 แบรนด์ดัง ร่วมปรับสูตรหวานปกติ เท่ากับหวาน 50%

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุชาติ เผยเหนื่อยหาเสียง 40 วัน ต้องยกมือไหวรถ 400 คัน ข่าวการเมือง

ย้อนฟัง สุชาติ เหนื่อยมาก หาเสียง 40 วัน ยกมือไหว้รถ 500 คัน ยันได้คะแนนถูกต้อง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กางเงินเดือน กกต. ได้เท่าไหร่? แต่ละตำแหน่งไม่ธรรมดา เงินเข้าบัญชีหลักแสน ข่าวการเมือง

กางเงินเดือน กกต. ได้เท่าไหร่? แต่ละตำแหน่งไม่ธรรมดา เงินเข้าบัญชีหลักแสน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ธิษะณา” แนะ “ณัฐพงษ์” ลาออกหัวหน้าพรรค ชี้ไร้ภาวะผู้นำ ทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! กราดยิงชุมชน-โรงเรียนแคนาดา ตาย 9 ศพ บาดเจ็บ 25 ราย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เจ้าของคลิปแจงแล้ว ไฟดับ แต่พัดลมยังทำงาน ไม่ได้เกิดขึ้นที่ จ.ชลบุรี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กปน. หนองคาย แฉความเละเลือกตั้ง 7 พันล้าน แต่ระบบห่วย-ข้าวไม่ได้กิน-นาฬิกาต้องหาเอง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิโรจน์ตั้งคำถามถึงมาตรฐานความปลอดภัยในโกดัง ข่าวการเมือง

สรุปเหตุการณ์ ยกหีบหนี ชลบุรี เขต 3 เจอโกดังไร้ป้าย กกต. แจงยิบ ที่เช่าเก็บรวม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 11 ก.พ. 2569 10:42 น.| อัปเดต: 11 ก.พ. 2569 10:42 น.
97
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แข้งดังวัย 22 สังเวยชีวิต “ฮันตาไวรัส” หลังลุยดับไฟป่าช่วยชาวบ้าน โรคเดียวคร่าชีวิตภรรยา “ยีน แฮกแมน”

เผยแพร่: 11 กุมภาพันธ์ 2569
ไผ่ ลิกค์ ยินดีให้นับคะแนนเลือกตั้งใหม่ แต่ค่าใช้จ่ายภาษีประชาชน

ไผ่ ลิกค์ ยินดีนับคะแนนใหม่ แต่ภาษีประชาชนจ่าย ‘ไอซ์’ ท้าสาบาน ทุจริตขอให้ไม่ตายดี

เผยแพร่: 11 กุมภาพันธ์ 2569

กกต.ลำปาง ลุยแจ้งความ ว่าที่ สส.หญิง และสื่อดัง ปมโพสต์ใส่ร้ายทุจริตเลือกตั้ง

เผยแพร่: 11 กุมภาพันธ์ 2569

ช่อ พรรณิการ์ ปลุกใจมวลชน “อย่ายอม” เห็นแววไม่นับคะแนนใหม่ เตือน กกต. “ไฟถูกจุดแล้ว”

เผยแพร่: 11 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button