กปน. หนองคาย แฉความเละเลือกตั้ง 7 พันล้าน แต่ระบบห่วย-ข้าวไม่ได้กิน-นาฬิกาต้องหาเอง

ดราม่าหลังเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) หนองคาย เขต 1 สุดทน โพสต์ระบายความอัดอั้น “ระบบห่วย-อุปกรณ์ขาดแคลน” เผยถูกบังคับเกณฑ์มาทำงาน ตะโกนนับคะแนนจนคอแตกแต่ไร้การดูแล

ควันหลงหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ยังคงมีประเด็นวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) อย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ผู้ใช้เฟซบุ๊ก ซึ่งทำหน้าที่เป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ในพื้นที่ จังหวัดหนองคาย เขต 1 ได้ออกมาโพสต์ข้อความระบายความรู้สึก สะท้อนถึงความล้มเหลวในการบริหารจัดการอย่างรุนแรง จนกลายเป็นไวรัลที่ถูกแชร์ต่อในโลกออนไลน์

ผู้โพสต์ระบุว่า การทำงานครั้งนี้ถือว่า “แย่ที่สุดเท่าที่เคยเป็นมา” ต้องตื่นตั้งแต่ตี 4 เพื่อเตรียมตัวปฏิบัติหน้าที่ตลอดทั้งวัน ต้องตะโกนนับคะแนนจนเจ็บคอ แต่กลับพบปัญหาระบบการรายงานผลคะแนนใช้งานไม่ได้จริง ทำให้เกิดความล่าช้าและความเครียดสะสม

สิ่งที่น่าตกใจคือสภาพการทำงานในช่วงการส่งคืนอุปกรณ์ ผู้โพสต์เปรียบเปรยว่า “สภาพยังกะผู้ประสบภัย” เนื่องจากไม่มีเก้าอี้ให้นั่งพักรอ จุดรับส่งอุปกรณ์มีเพียงเครื่องขยายเสียงขนาดเล็กวางใต้โต๊ะ ซึ่งไม่สัมพันธ์กับจำนวนคนที่มารอส่งงานนับแสนคน ทำให้เกิดความโกลาหล

กปน. รายนี้ ยังได้ตั้งคำถามตัวโตๆ ไปยังผู้รับผิดชอบถึงงบประมาณการจัดการเลือกตั้งที่สูงถึง 7,824 ล้านบาท ว่าประสิทธิภาพที่ได้กลับสวนทางกับเม็ดเงินว่า “งบ 7,824 ล้าน ทำได้แค่นี้หรอ?”

นอกจากนี้ ในโพสต์ถัดมาเธอยังเปิดเผยข้อมูลที่น่าตกใจว่า แม้แต่อุปกรณ์พื้นฐานอย่าง “นาฬิกาประจำหน่วย” เจ้าหน้าที่ กปน. ก็ยังต้องจัดหากันเอง สร้างภาระและความกดดันให้กับผู้ปฏิบัติงานหน้างานอย่างหนัก ทั้งความหิว ความเหนื่อยล้า และความเดือดร้อนที่ไม่ได้รับการดูแล

ในช่วงท้าย ผู้โพสต์ได้ทิ้งท้ายว่า ตนเอง “ไม่เคยสมัครใจมาเป็น กปน.” แต่ทุกครั้งจะมีคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นตลอด ซึ่งจากประสบการณ์ครั้งนี้ทำให้เธอประกาศชัดเจนว่า “ไม่ขอเป็น กปน. อีกต่อไป”

