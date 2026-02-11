“พี่เต้” แนะ กกต. เลือกตั้งใหม่ ทั้งประเทศ เชื่อคนซื้อเสียง ตังค์หมดแล้ว
พี่เต้ แนะ กกต. เลือกตั้งใหม่ ทั้งประเทศ 400 เขต เพราะมันมั่ว เชื่อคนซื้อเสียง ตังค์หมดแล้ว เดือดขอทวงคืนคะแนนไดโนเสาร์
นาย มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ หรือ พี่เต้ เลขาธิการพรรคทางเลือกใหม่ ที่ได้ออกมาแสดงความไม่พอใจต่อการทำงานของ กกต. และชี้ว่าทำให้คะแนนเสียงไดโนเสาร์ของตนหายไป ได้ออกมาแสดงความเห็นถึงประเด็นดังกล่าวเพิ่มเติมว่า “ผมเสนอให้ กกต.จัดให้ลงคะแนนใหม่ ทั้ง 400 เขต 2 ระบบ เพราะมันมั่ว ทั้งระบบเขต และ ระบบบัญชีรายชื่อ จะได้บริสุทธิ์ยุติธรรม
คนซื้อเสียง ตังมันหมดแล้ว”
ทั้งนี้ พี่เต้ ได้ลงพื้นที่ชุมนุมชลบุรี เขต 1 ซึ่งเป็นพื้นที่ประชาชนได้รวมตัวกัน เพื่อกดดันให้มีการนับคะแนนใหม่ หลังประชาชนมองว่ามีพิรุธหลายจุด
โดยก่อนหน้านี้นายมงคลกิตติ์ กล่าวว่า “ดูคะแนน จ.บุรีรัมย์ เขต 1พี่เต้007 มึงโดนกูแน่
คะแนนบัญชีรายชื่อ พรรคทางเลือกใหม่ เบอร์10 ในระบบออนไลน์ กกต. ได้ 180 คะแนน คะแนนใน บอร์ด กกต. จ.บุรีรัมย์ เขต 1 ได้ 2,032 คะแนน
โอโห้ นับคะแนนผิดไป 2,032-180 = 1,852 คะแนน/เขต ถ้านับผิดไป 400 เขต ก็ 400×1,852 = 740,800 คะแนน เอาคะแนน ไดโนเสาร์ กูคืนมา”
ทั้งนี้ “พี่เต้” ยังโพสต์อีกด้วยว่า “ผม ขอเรียกร้อง กกต. ให้นับคะแนนใหม่ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะ คะแนน บัญชีรายชื่อ เบอร์ 10 ผมไม่เชื่อว่า จะได้แค่ 1-2 คะแนน/ต่อหน่วย เพราะคนลงคะแนน 350-800 คน/หน่วย”
