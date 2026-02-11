ข่าวการเมือง

เทียบเงินเดือน กกต. 2569 บอร์ดใหญ่หลักแสน VS เจ้าหน้าที่หน้าหน่วยหลักพัน

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 11 ก.พ. 2569 10:36 น.| อัปเดต: 11 ก.พ. 2569 11:18 น.
71
เงินเดือน กกต. ประธานอยู่ที่ 131,920 บาทต่อเดือน รวมเงินประจำตำแหน่ง
เงินเดือน กกต. 2569

เทียบเงินเดือน กกต. เท่าไหร่ ไล่ตั้งแต่ กรรมการหน่วยเลือกตั้ง ถึง ประธาน กกต. ตัวเลขชัด ๆ เช็กค่าตอบแทนทีมหน่วยเลือกตั้งแบบแยกวัน

เบื้องหลังการจัดการเลือกตั้งที่คนไทยทั้งประเทศจับตามอง มีฟันเฟืองสำคัญคือบุคลากรหลายระดับที่ขับเคลื่อนภารกิจนี้ ตั้งแต่คณะกรรมการระดับประเทศไปจนถึงเจ้าหน้าที่ด่านหน้าในหน่วยเลือกตั้ง หลายคนตั้งข้อสงสัยว่า “คนทำงาน กกต.” ได้รับค่าตอบแทนและเงินเดือนเท่าไหร่ ข้อมูลล่าสุดปี 2569 ระบุตัวเลขไว้อย่างชัดเจนดังนี้

  • ประธาน กกต.: เงินเดือน 81,920 + เงินประจำตำแหน่ง 50,000 = 131,920 บาท/เดือน
  • กรรมการ กกต.: เงินเดือน 80,550 + เงินประจำตำแหน่ง 45,000 = 125,550 บาท/เดือน
  • ประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (ปธ.กปน.): รับรวมประมาณ 1,450 บาทต่อภารกิจ
  • กรรมการประจำหน่วย (กปน.) / รปภ.: รับรวมประมาณ 1,200 บาทต่อภารกิจ

ค่าตอบแทน “เจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้ง” (แบ่งตามวันปฏิบัติงาน)

สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี 2569 นี้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดอัตราค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจนตามระเบียบปี 2568 โดยแบ่งกลุ่มรายได้ตามลักษณะงานและระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ครับ

ในระดับบริหารและจัดการเขตเลือกตั้ง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง และ ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง จะได้รับค่าตอบแทนอยู่ที่ 25,000 บาทต่อเดือน ขณะที่กรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งได้รับ 22,000 บาทต่อเดือน และอนุกรรมการประจำเขตเลือกตั้งได้รับ 16,000 บาทต่อเดือน

สำหรับเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานในสำนักงาน กกต. จังหวัดด้านธุรการและการเงินจะได้รับค่าตอบแทน 19,000 บาทต่อเดือน ส่วนเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานในระดับเขตและระดับอนุกรรมการจะได้รับรายได้อยู่ที่ 13,000 บาทต่อเดือน

สำหรับการทำงานของเจ้าหน้าที่ด่านหน้าที่หน่วยเลือกตั้ง ค่าตอบแทนจะจ่ายตามภารกิจรายวัน โดย ประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งปกติ จะได้รับค่าวันอบรม 300 บาท วันรับหีบบัตรและวัสดุอุปกรณ์ 250 บาท และวันเลือกตั้งจริง 1,000 บาท พร้อมค่าพาหนะอีก 200 บาท รวมเป็นเงิน 1,750 บาท ต่อภารกิจ

ส่วนประธานกรรมการในหน่วยเลือกตั้งกลางหรือหน่วยพิเศษสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ จะได้รับค่าวันเลือกตั้งลดลงมาอยู่ที่ 700 บาท รวมเป็นเงิน 1,450 บาท

ในส่วนของ กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มีอัตราค่าตอบแทนเท่ากันคือ ค่าวันอบรม 300 บาท วันรับหีบบัตร 250 บาท และวันเลือกตั้ง 600 บาท พร้อมค่าพาหนะ 200 บาท รวมรับสุทธิที่ 1,350 บาท ขณะที่กรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งได้รับค่าวันอบรม 300 บาทและวันปฏิบัติงานนับคะแนน 350 บาท

สำหรับเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล บันทึกคะแนน คณะทำงาน และผู้ช่วยปฏิบัติงานชั่วคราวอื่น ๆ จะได้รับค่าตอบแทนรายวันในอัตรา 350 บาท ปิดท้ายด้วยงบประมาณสนับสนุนหน่วยเลือกตั้งปกติ โดย กกต. จัดสรรค่าจัดสถานที่และทำความสะอาดหน่วยละ 300 บาท และค่าขนส่งวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งอีกหน่วยละ 400 บาท เพื่อให้การดำเนินงานในแต่ละพื้นที่คล่องตัวที่สุดครับ

หมายเหตุ : ตัวเลขนี้คือค่าตอบแทนต่อภารกิจการเลือกตั้งหนึ่งครั้ง ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบความถูกต้องของคะแนนเสียงประชาชนในหน่วยนั้น ๆ ตลอดทั้งวันจนกว่าจะส่งหีบบัตรเสร็จสิ้น

กรรมการ กกต. ได้รับเงินเดือนรวม 125,550 บาทต่อเดือน
เงินเดือน กกต. 2569

เงินเดือนพนักงาน “สำนักงาน กกต.” (พนักงานประจำ)

สำนักงาน กกต. มีโครงสร้างเงินเดือนสำหรับพนักงานประจำที่ทำหน้าที่สนับสนุนและบริหารงานจัดการเลือกตั้งตลอดทั้งปี โดยแบ่งตามระดับตำแหน่ง ดังนี้

กลุ่มผู้บริหารระดับสูง

  • เงินเดือนเริ่มต้น 57,780 บาท ถึงสูงสุด 99,840 บาท (ไม่รวมเงินประจำตำแหน่ง 10,000 – 15,000 บาท)

กลุ่มตำแหน่งประเภทวิชาการ

  • มีเพดานเงินเดือนแตกต่างกันตามระดับความเชี่ยวชาญ

กลุ่มงานสนับสนุน (แรงงาน/คนงาน/ยาม)

  • เงินเดือนเริ่มต้น 10,120 บาท ถึงสูงสุด 21,120 บาท
เงินเดือนพนักงานสำนักงาน กกต. เริ่มต้นที่ 10,120 บาทถึง 21,120 บาท
เงินเดือน กกต. 2569

รายได้ “บอร์ด กกต.” (ผู้บริหารระดับนโยบาย)

สำหรับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (บอร์ดใหญ่) ทั้ง 7 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ลงนามรับรองผลและวางนโยบายการเลือกตั้งทั้งประเทศ มีอัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายสูงสุดในองค์กร

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

  • เงินเดือน: 81,920 บาท
  • เงินประจำตำแหน่ง: 50,000 บาท
  • รวมรายได้ต่อเดือน: 131,920 บาท

กรรมการการเลือกตั้ง

  • เงินเดือน: 80,550 บาท
  • เงินประจำตำแหน่ง: 45,000 บาท
  • รวมรายได้ต่อเดือน: 125,550 บาท

แม้ตัวเลขค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานหน้าหน่วยจะดูไม่สูงเมื่อเทียบกับความรับผิดชอบและเดิมพันความเชื่อมั่นของคนทั้งประเทศ แต่คนกลุ่มนี้คือผู้รักษาความถูกต้องในขั้นตอนที่สำคัญที่สุดของการเลือกตั้ง

การเลือกตั้งปี 2569 กกต. กำหนดอัตราค่าตอบแทนชัดเจนตามระเบียบ
เงินเดือน กกต. 2569

Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

