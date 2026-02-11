ด่วน! กราดยิงชุมชน-โรงเรียนแคนาดา ตาย 9 ศพ บาดเจ็บ 25 ราย
มือปืนกราดยิงชุมชนและโรงเรียนแคนาดา เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 9 ศพ และได้รับบาดเจ็บ 25 ราย ก่อนพบศพคนร้ายในโรงเรียน
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ สำนักข่าว BBC รายงานว่าเกิดเหตุกราดยิง ในโรงเรียนและชุมชนในเมืองทัมเบอร์ริต รัฐบริติชโคลอมเบีย ประเทศแคนาดา เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 9 ศพ และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 25 ราย เมื่อช่วงเวลาประมาณ 13.20 น. ตามเวลาท้องถิ่น
อ้างอิงจากคำแถลงการณ์เจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่า พบผู้เสียชีวิต 6 ศพในโรงเรียน โดยจำนวนดังกล่าวไม่ได้รวมมือปืนที่พบเป็นศพเช่นกัน โดย 1 ศพเสียชีวิตขณะนำตัวส่งโรงพยาบาล นอกจากนี้ยังพบผู้เสียชีวิตถูกยิง 2 ศพใกล้บ้านพัก ซึ่งตำรวจเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับเหตุกราดยิงดังกล่าว
โดยทางการยังได้แสดงความเสียใจจากเหตุสะเทือนขวัญครั้งนี้ พร้อมช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและเหยื่อทุกคน ซึ่งหลังจากนี้ทางเจ้าหน้าที่จะทำการสอบสวนเพิ่มเติมแต่อย่างใด
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดผู้ก่อเหตุ รวมถึงมูลเหตุจูงใจแต่อย่างใด
