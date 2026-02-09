ข่าว

อุ้ย! เพจดังจับโป๊ะ คูหาไฟดับตอนนับคะแนน ขนลุก พัดลมใช้งานได้ปกติ

เผยแพร่: 09 ก.พ. 2569 16:50 น.| อัปเดต: 09 ก.พ. 2569 16:46 น.
63
เพจดังแฉพิรุธหน่วยเลือกตั้งนับคะแนนประชามติในความมืดเพราะไฟดับแต่พัดลมยังใช้ได้ปกติ

เพจดังแฉพิรุธ หน่วยเลือกตั้งไฟดับ นับคะแนนประชามติท่ามกลางความมืด แต่พัดลมในคูหายังหมุนติ้วปกติ ชาวเน็ตแห่ตั้งคำถามความโปร่งใส

เกิดกระแสวิจารณ์ในหลายพื้นที่หลังการเลือกตั้งทั่วประเทศ เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยบางคนไม่อนุญาตให้มีการถ่ายภาพบอร์ดคะแนนระหว่างการดำเนินงาน รวมทั้งเจอปัญหาอื่น ๆ เช่น จ. พิจิตร เขต 1 มีบัตรเขย่งโผล่เกือบ 3 หมื่นใบ ล่าสุด เพจเฟซบุ๊ก ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ เผยภาพขณะเจ้าหน้าที่หน่วยหนึ่งกำลังนับคะแนนเสียงประชามติท่ามกลางความมืด แต่ที่ทำเอาหลายคนสงสัยคือมีพัดลมตัวหนึ่งยังคงใช้งานได้เป็นปกติ

ภาพจากคลิปดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่ 3 คนยืนอยู่ในความมืด โดยมีเจ้าหน้าที่หญิงคนหนึ่งหยิบบัตรลงคะแนนเสียงออกมาจากกล่อง จากนั้นยื่นให้เจ้าหน้าที่ชายคนยืนอยู่ข้าง ๆ ขานคะแนน โดยมีประชาชนยืนดูอยู่ท่ามกลางความมืด ซึ่งเพจดังระบุแคปชั่นตั้งข้อสงสัยว่า “เมื่อคืนช่วงนับคะแนนเกิดเหตุไฟฟ้าดับในคูหา ซึ่งอาจมีอุปสรรคในการนับคะแนนบ้างเล็กน้อย แต่โชคดีที่พัดลมยังติดอยู่….”

งานนี้ชาวเน็ตไม่พลาดออกมาแสดงความเห็นกันยกใหญ่ บางส่วนสงสัยว่าเป็นไปได้อย่างไรที่ไฟดับแต่พัดลมยังใช้งานได้ปกติ ขณะที่อีกส่วนคาดเดาว่าพัดลมที่ใช้อาจจะเป็นแบบชาร์จแบต ทำให้ช่วงที่ไฟดับ พัดลมยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ

“อุ้ย ยังไงคะ ไฟดับแต่พัดลมติด”

“อาจมีพลังงานบางอย่างที่อยู่ในพัดลมก็เป็นได้ (ไฟดับ แต่พัดลมยังทำงาน แปลกดีเนอะ) เอาไว้หลอกเด็กเหอะ”

“รอฟังในเดอะโกสนะคับ พัดลมหมุนในขณะที่ไฟดับ”

“มองในแง่ดี พัดลมอาจจะมีแบตเตอรี่ในตัวค่ะ”

หน่วยเลือกตั้งไฟดับในคูหาตอนนับคะแนนแต่พัดลมเปิดติด
ภาพจาก Facebook : ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ
ชาวเน็ตสงสัยหน่วยเลือกตั้งไฟดับตอนนับคะแนน แต่พัดลมติด-2
ภาพจาก Facebook : ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ
ชาวเน็ตสงสัยหน่วยเลือกตั้งไฟดับตอนนับคะแนน แต่พัดลมติด
ภาพจาก Facebook : ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ

เผยแพร่: 09 ก.พ. 2569 16:50 น.| อัปเดต: 09 ก.พ. 2569 16:46 น.
63
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

