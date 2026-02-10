เท้ง ณัฐพงษ์ ยอมรับเสียใจ-ผิดหวัง แต่ไม่ท้อ สัญญาทำหน้าที่ให้คุ้มค่าภาษี
เท้ง ณัฐพงษ์ ขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่ไว้วางใจ ยอมรับเสียใจ-ผิดหวังพ่ายภูมิใจไทย แต่ไม่หมดหวัง ขอเดินหน้าทำหน้าที่ผู้แทนคุ้มค่าภาษี ปกป้องผลประโยชน์ประชาชน
กรณี สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดเผยผลการเลือกตั้งปี 2569 อย่างไม่เป็นทางการ พรรคภูมิใจไทยนำอยู่ที่ 9,973,228 คะแนน คาดมี สส. แบ่งเขต 174 คน ตามมาด้วยพรรคประชาชน 7,841,837 คะแนน คาดการณ์ สส. แบ่งเขตอยู่ที่ 87 คน ตามมาด้วยพรรคเพื่อไทย
ล่าสุด เท้ง ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ แคนดิเดตนายกฯ และ หัวหน้าพรรคประชาชน ออกมาโพสต์ข้อความถึงผ่านเฟซบุ๊ก ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ – Natthaphong Ruengpanyawut ถึงประชาชนที่ลงคะแนนเสียงให้ ยืนยันว่าความไว้วางใจที่ได้รับมาไม่สูญเปล่าอย่างแน่นอน พร้อมที่จะทำหน้าที่ผู้แทนราษฎรของทุกคน อย่างไรก็ดีเจ้าตัวยอมรับว่าแม้ผิดหวังและเสียใจจากผลการเลือกตั้ง แต่ไม่ท้อหรือหมดหวังแน่นอน ต่อจากนี้จะมุ่งมั่นปกป้องผลประโยชน์ของทุกคนและประชาติต่อไป
“ขอบคุณประชาชนที่ให้ความไว้ใจวางใจ และสนับสนุนพวกเราตลอดเวลาที่ผ่านมาครับ
พวกเราจะไม่ปล่อยให้ความไว้วางใจนี้สูญเปล่าอย่างแน่นอน พรรคประชาชนพร้อมทำหน้าที่ผู้แทนราษฎรอย่างแข็งขันเพื่อให้คุ้มค่าภาษีของประชาชนครับ
แม้เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบาก เสียใจ ผิดหวังจากผลการเลือกตั้งที่ผ่านมา แต่เราเดินทางมาไกลมาก ๆ สำหรับเส้นทางนี้ ไม่ว่าอย่างไรก็ตามพวกเราไม่ท้อถอย ไม่หมดหวังอย่างแน่นอน เพราะเรายังมีภารกิจหลายอย่างที่ต้องปกป้องผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนต่อไป
สุดท้ายนี้ขอฝากพี่น้องประชาชนสนับสนุนการทำงานของพวกเราต่อไป และเรามีหลังพิงเพียงอย่างเดียวคือประชาชน
ลุยต่อ แล้วพบกันทั่วไทยครับ”
