“พี่เต้” ซัก “กกต.” ทวงคืนไดโนเสาร์ ชี้คะแนนบนเว็บกับกระดานไม่เท่ากัน
เต้ มงคลกิตติ์ ซัก กกต. คะแนนบนเว็บกับกระดานไม่เท่ากัน ขอความยุติธรรม เรียกร้องเอาคะแนนไดโนเสาร์คืนมา ยกตัวอย่างบุรีรัมย์
นาย มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ เลขาธิการพรรคทางเลือกใหม่ ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กพูดถึงการทำงานของ กกต. ว่า “ดูคะแนน จ.บุรีรัมย์ เขต 1พี่เต้007 มึงโดนกูแน่
คะแนนบัญชีรายชื่อ พรรคทางเลือกใหม่ เบอร์10 ในระบบออนไลน์ กกต. ได้ 180 คะแนน คะแนนใน บอร์ด กกต. จ.บุรีรัมย์ เขต 1 ได้ 2,032 คะแนน
โอโห้ นับคะแนนผิดไป 2,032-180 = 1,852 คะแนน/เขต ถ้านับผิดไป 400 เขต ก็ 400×1,852 = 740,800 คะแนน เอาคะแนน ไดโนเสาร์ กูคืนมา”
ทั้งนี้ “พี่เต้” ยังโพสต์อีกด้วยว่า “ผม ขอเรียกร้อง กกต. ให้นับคะแนนใหม่ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะ คะแนน บัญชีรายชื่อ เบอร์ 10 ผมไม่เชื่อว่า จะได้แค่ 1-2 คะแนน/ต่อหน่วย เพราะคนลงคะแนน 350-800 คน/หน่วย”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เต้ มงคลกิตติ์ โวยลั่น ไม่เชื่อได้ 1 คะแนนต่อหน่วย ร้อง กกต. นับคะแนนใหม่ทั้งประเทศ
- “พี่เต้” นัดชุมนุมที่ กกต. ท้าต่อย “แสวง” ต่อให้ใช้มือเดียว วิดพื้นให้ก่อนด้วย
- พรรคทางเลือกใหม่ของ “พี่เต้” ได้ 1 ที่นั่งในสภา กราบขอบคุณทุกคะแนนเสียง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: