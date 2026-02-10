ข่าวการเมือง

“พี่เต้” ซัก “กกต.” ทวงคืนไดโนเสาร์ ชี้คะแนนบนเว็บกับกระดานไม่เท่ากัน

เผยแพร่: 10 ก.พ. 2569 15:30 น.| อัปเดต: 10 ก.พ. 2569 15:33 น.
73

เต้ มงคลกิตติ์ ซัก กกต. คะแนนบนเว็บกับกระดานไม่เท่ากัน ขอความยุติธรรม เรียกร้องเอาคะแนนไดโนเสาร์คืนมา ยกตัวอย่างบุรีรัมย์

นาย มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ เลขาธิการพรรคทางเลือกใหม่ ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กพูดถึงการทำงานของ กกต. ว่า “ดูคะแนน จ.บุรีรัมย์ เขต 1พี่เต้007 มึงโดนกูแน่

คะแนนบัญชีรายชื่อ พรรคทางเลือกใหม่ เบอร์10 ในระบบออนไลน์ กกต. ได้ 180 คะแนน คะแนนใน บอร์ด กกต. จ.บุรีรัมย์ เขต 1 ได้ 2,032 คะแนน

โอโห้ นับคะแนนผิดไป 2,032-180 = 1,852 คะแนน/เขต ถ้านับผิดไป 400 เขต ก็ 400×1,852 = 740,800 คะแนน เอาคะแนน ไดโนเสาร์ กูคืนมา”

ทั้งนี้ “พี่เต้” ยังโพสต์อีกด้วยว่า “ผม ขอเรียกร้อง กกต. ให้นับคะแนนใหม่ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะ คะแนน บัญชีรายชื่อ เบอร์ 10 ผมไม่เชื่อว่า จะได้แค่ 1-2 คะแนน/ต่อหน่วย เพราะคนลงคะแนน 350-800 คน/หน่วย”

