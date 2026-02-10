เต้ มงคลกิตติ์ โวยลั่น ไม่เชื่อได้ 1 คะแนนต่อหน่วย ร้อง กกต. นับคะแนนใหม่ทั้งประเทศ
เต้ มงคลกิตติ์ จี้ กกต. นับใหม่ทั่วประเทศ ข้องใจได้แค่ 1-2 คะแนนต่อหน่วย เตรียมเดินสายทุกจังหวัด สงสัยคะแนนหายระหว่างทางไหม
หลังจากที่มีการเปิดผลการเลือกตั้งปี 2569 อย่างไม่เป็นทางการ โดยพรรคภูมิใจไทยนำโด่ง จ่อกวาดที่นั่ง สส. แบ่งเขต สูงถึง 174 ตามมาด้วย พรรคประชาชนและพรรคเพื่อไทย ขณะที่ พรรคทางเลือกใหม่ ฝั่ง นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ เลขาธิการพรรคทางเลือกใหม่ ออกมาแสดงความเห็นหลังเห็นผลคะแนน สส. แบ่งเขตทั้งสิ้น 18,921 จึงอยากเรียกร้องให้มีการนับคะแนนใหม่ทั่วประเทศ เจ้าตัวไม่เชื่อว่าพรรคของตนจะได้แค่ 1-2 คะแนน/ต่อหน่วย
เต้ มงคลกิตติ์ ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ถึงสถานการณ์การณ์นับคะแนนเลือกตั้งล่าสุดที่ในหลาย ๆ พื้นที่มีการเรียกร้องให้นับคะแนนใหม่ ระบุข้อความว่า “ผมขอเรียกร้อง กกต. ให้นับคะแนนใหม่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะคะแนนบัญชีรายชื่อ เบอร์ 10 ผมไม่เชื่อว่าจะได้แค่ 1-2 คะแนน/ต่อหน่วย เพราะคนลงคะแนน 350-800 คน/หน่วย”
อย่างไรก็ดี วันนี้ 10 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 15.00 น. ตนจะแวะไปพบผู้ลงคะแนนให้พรรคทางเลือกใหม่ เบอร์ 10 ว่าคะแนนตรงกันไหมที่ กกต.ชลบุรี
ก่อนหน้านี้ มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ประกาศด่วนระบุว่า “แจ้งไปยัง ประชาชน fc ที่รักผม ที่ลงคะแนนให้ พรรคทางเลือกใหม่ ให้ พี่เต้007 เบอร์ 10 ฝากทุกท่านไปแจ้ง กกต.จังหวัด-อำเภอ ระบุหน่วยเลือกตั้งที่ลงคะแนน ทั้ง 99,487 หน่วยว่าได้ลงคะแนนให้ พี่เต้ เบอร์ 10 จะได้เช็คว่าคะแนนว่าตรงกันไหม คะแนนหายไปไหนจำนวนมากระหว่างทางหรือไม่
ปล. ผมไม่เชื่อว่าคะแนนพรรคทางเลือกใหม่ เบอร์ 10 จะมีแค่ 1-2 คะแนน ต่อหน่วยเลือกตั้ง เตรียมเดินสายไปทุกจังหวัด เพื่อเช็คคะแนนว่าตรงกันไหมกับที่จำนวนประชาชนที่ลงคะแนนให้”
