รพ.ดังภูเก็ต ยันไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อ “ไวรัสนิปาห์” มารักษา วอนอย่าตื่นตระหนก-กรองข่าวก่อนแชร์
รพ.ดังภูเก็ต ชี้แจงข่าวลือ ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสนิปาห์ กักตัวในโรงพยาบาล ยันไม่เป็นความจริง วอนอย่าตื่นตระหนกและรับข้อมูลจากทางการเท่านั้น
จากกรณีที่เพจเฟซบุ๊กท้องถิ่นเพจหนึ่งโพสต์ข้อความอ้างว่า มีผู้ป่วยชาวอินเดียจำนวน 7 ราย ติดเชื้อ “ไวรัสนิปาห์” (Nipah virus) และถูกนำตัวมากักตัวเพื่อรักษาอาการที่โรงพยาบาลชื่อดังในภูเก็ต พร้อมเตือนให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยและฉีดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้ออย่างเข้มงวด จนสร้างความวิตกกังวลให้กับชาวบ้านในพื้นที่ที่ทราบข่าวเป็นอย่างมาก
ล่าสุดเพจเฟซบุ๊ก โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ Bangkok Hospital Siriroj ได้ออกประกาศชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อสยบความแตกตื่นของประชาชนในพื้นที่ โดยยืนยันว่า ข่าวลือดังกล่าวไม่เป็นความจริง ไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสนิปาห์มารักษาตัวตามที่เพจท้องถิ่นกล่าวอ้าง ทั้งยังแนะนำให้ทุกคนกรองข้อมูล และรอฟังข่าวจากทางการเท่านั้น
“ประกาศจากโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
ขอความร่วมมือประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจาก เพจทางการของโรงพยาบาล หรือ หน่วยงานราชการระดับจังหวัด เพื่อความถูกต้องของข้อมูล การตรวจสอบข้อมูลก่อนเผยแพร่หรือส่งต่อ จะช่วยลดความสับสนและความตื่นตระหนกในสังคม ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ และช่วยกันตรวจสอบข้อมูลก่อนการแชร์”
อ้างอิงจาก : FB โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ Bangkok Hospital Siriroj
