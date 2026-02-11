วัยรุ่นเขมรห้าว บุกรื้อลวดหนามไทย บอกลูกพี่สั่งมา ขับขี่ไม่สะดวก
วัยรุ่นเขมรห้าว อัดคลิปตัวเองบุกรื้อลวดหนามไทย บริเวณทมอดา บอกลูกพี่สั่งมา ขับขี่ไม่สะดวก ท้าทายพวกสยามจะเสียเงินอีกเท่าไหร่
กลายเป็นไวรัลในสื่อสังคมออนไลน์ หลังจากที่มีคลิปฝั่งประเทศกัมพูชาว่ามีกลุ่มกัมพูชา 3-4 คน ขี่รถจักรยานยนต์เข้ามารื้อบริเวณแนวรั้วลวดหนามหีบเพลง ในพื้นที่ทมอดา โดยคลิปดังกล่าวลงวันที่ 10/02/69
จากคลิปแสดงให้เห็นว่าวัยรุ่นกัมพูชาใช้ไม้รื้อลวดหนาม โดยระบุว่า เอาออกเพราะขับขี่ไม่สะดวก บางช่วงของคลิป วัยรุ่นกัมพูชาพูดในลักษณะว่า ลูกพี่สั่งให้มารื้อรั้ว พร้อมระบุว่ารื้อออกได้แล้ว และพูดเชิงท้าทายว่า สยามจะเสียเงินอีกเท่าไหร่
นอกจากนี้กลุ่มวัยรุ่นคนดังกล่าวยังได้ถ่ายคลิปตนเองชูนิ้วกลางหน้าตู้คอนเทนเนอร์ที่วางกั้นไว้ด้วย
ขณะที่ กัน จอมพลัง โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กถึงคลิปดังกล่าวระบุว่า “มาอีกแล้ววัยรุ่นนกคุ้มหลีเขมร บุกรื้อรั้วลวดหีบเพลง โซนที่ยังไม่ได้ตั้งตู้คอนเทนเนอร์ที่ทมอดา ถ่ายคลิปสนุกสนานเยาะเย้ยไทย ดูทรงตู้คอนเทนเนอร์จบสุดแล้วคนไทยอยากต่างคนต่างอยู่แต่พวกเขมรมาก่อกวนป่วนวุ่นวายไม่ยอมเลิก อยากให้ผมตอบโต้ไหมครับ”
