ความหวังใหม่! นักวิจัยจีน พบยาต้านโควิด VV116 เผยยับยั้ง “ไวรัสนิปาห์” ได้ดี
นักวิจัยจีน พบยาต้านโควิด “VV116” ใช้ปราบ “ไวรัสนิปาห์” ได้ผลดีในสัตว์ทดลอง ยับยั้งเชื้อได้ทั้ง 2 สายพันธุ์ ความหวังใหม่รับมือโรคระบาด
สื่อจากจีนรายงานว่า วารสารวิชาการนานาชาติ Emerging Microbes & Infections เผยแพร่ผลงานวิจัยจากทีมวิจัยสถาบันไวรัสวิทยาอู่ฮั่น สังกัดสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน ซึ่งค้นพบว่า ยาต้านไวรัสชนิดรับประทาน VV116 ที่ปัจจุบันใช้รักษาโรคโควิด-19 ในประเทศจีนและอุซเบกิสถาน มีประสิทธิภาพสูงในการยับยั้ง ไวรัสนิปาห์ (Nipah virus) ซึ่งเป็นเชื้อไวที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ 70 ในผู้ติดเชื้อ
ผลการทดลองในห้องปฏิบัติการยืนยันว่า ยา VV116 และรูปแบบที่ออกฤทธิ์ทางเมตาบอลิซึมของยา สามารถยับยั้งเชื้อไวรัสนิปาห์ได้ทั้งสองสายพันธุ์หลัก คือ สายพันธุ์มาเลเซีย (NiV-M) และ สายพันธุ์บังกลาเทศ (NiV-B) ซึ่งมีความรุนแรงกว่า โดยตัวยาจะเข้าไปขัดขวางวงจรชีวิตของเชื้อไวรัสในระดับโมเลกุล ด้วยการมุ่งเป้าไปที่เอนไซม์สำคัญสำหรับการจำลองตัวเองของไวรัส
นอกจากนี้ ในการทดสอบกับหนูแฮมสเตอร์สีทองที่ติดเชื้อรุนแรงถึงชีวิต พบว่าการให้ยา VV116 ทางปากในปริมาณ 400 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัวหนึ่งกิโลกรัม ช่วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของสัตว์ทดลองได้สูงถึงร้อยละ 66.7 และยังช่วยลดปริมาณเชื้อไวรัสในอวัยวะสำคัญอย่าง ปอด ม้าม และสมอง ได้อย่างมีนัยสำคัญ
ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า ตัวยา VV116 เป็นยาที่ได้รับการรับรองความปลอดภัยสำหรับใช้ในมนุษย์เพื่อรักษาโควิด-19 อยู่แล้ว จึงอาจช่วยเร่งกระบวนการนำมาประยุกต์เพื่อใช้รับมือการระบาดของไวรัสนิปาห์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งในรูปแบบยารักษาผู้ติดเชื้อ และยาป้องกันโรคสำหรับกลุ่มเสี่ยงสูง เช่น บุคลากรทางการแพทย์ หรือประชาชนในพื้นที่ระบาด ซึ่งจะเป็นเกราะป้องกันสำคัญในการต่อสู้กับไวรัสชนิดนี้ในอนาคต
ที่มา: CGTN
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- บัตรเลือกตั้ง 3 สี ต่างกันยังไง เช็กก่อน อย่ากาผิด
- อย่าหลงเชื่อ! ข่าวลืออ้าง “ไวรัสนิปาห์” ระบาดในไทย หมอติดเชื้อ ไม่เป็นความจริง
- อินเดีย แถลงพบผู้ป่วยนิปาห์แค่ 2 ราย ยังไม่มีการติดเชื้อเพิ่ม กักตัวดูแลเข้ม
ติดตาม The Thaiger บน Google News: