ข่าวต่างประเทศ

ความหวังใหม่! นักวิจัยจีน พบยาต้านโควิด VV116 เผยยับยั้ง “ไวรัสนิปาห์” ได้ดี

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 03 ก.พ. 2569 17:45 น.| อัปเดต: 03 ก.พ. 2569 17:40 น.
52
ความหวังใหม่! นักวิจัยจีน พบยาต้านโควิด VV116 ยับยั้ง "ไวรัสนิปาห์" ได้ผลดี

นักวิจัยจีน พบยาต้านโควิด “VV116” ใช้ปราบ “ไวรัสนิปาห์” ได้ผลดีในสัตว์ทดลอง ยับยั้งเชื้อได้ทั้ง 2 สายพันธุ์ ความหวังใหม่รับมือโรคระบาด

สื่อจากจีนรายงานว่า วารสารวิชาการนานาชาติ Emerging Microbes & Infections เผยแพร่ผลงานวิจัยจากทีมวิจัยสถาบันไวรัสวิทยาอู่ฮั่น สังกัดสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน ซึ่งค้นพบว่า ยาต้านไวรัสชนิดรับประทาน VV116 ที่ปัจจุบันใช้รักษาโรคโควิด-19 ในประเทศจีนและอุซเบกิสถาน มีประสิทธิภาพสูงในการยับยั้ง ไวรัสนิปาห์ (Nipah virus) ซึ่งเป็นเชื้อไวที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ 70 ในผู้ติดเชื้อ

ผลการทดลองในห้องปฏิบัติการยืนยันว่า ยา VV116 และรูปแบบที่ออกฤทธิ์ทางเมตาบอลิซึมของยา สามารถยับยั้งเชื้อไวรัสนิปาห์ได้ทั้งสองสายพันธุ์หลัก คือ สายพันธุ์มาเลเซีย (NiV-M) และ สายพันธุ์บังกลาเทศ (NiV-B) ซึ่งมีความรุนแรงกว่า โดยตัวยาจะเข้าไปขัดขวางวงจรชีวิตของเชื้อไวรัสในระดับโมเลกุล ด้วยการมุ่งเป้าไปที่เอนไซม์สำคัญสำหรับการจำลองตัวเองของไวรัส

นอกจากนี้ ในการทดสอบกับหนูแฮมสเตอร์สีทองที่ติดเชื้อรุนแรงถึงชีวิต พบว่าการให้ยา VV116 ทางปากในปริมาณ 400 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัวหนึ่งกิโลกรัม ช่วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของสัตว์ทดลองได้สูงถึงร้อยละ 66.7 และยังช่วยลดปริมาณเชื้อไวรัสในอวัยวะสำคัญอย่าง ปอด ม้าม และสมอง ได้อย่างมีนัยสำคัญ

ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า ตัวยา VV116 เป็นยาที่ได้รับการรับรองความปลอดภัยสำหรับใช้ในมนุษย์เพื่อรักษาโควิด-19 อยู่แล้ว จึงอาจช่วยเร่งกระบวนการนำมาประยุกต์เพื่อใช้รับมือการระบาดของไวรัสนิปาห์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งในรูปแบบยารักษาผู้ติดเชื้อ และยาป้องกันโรคสำหรับกลุ่มเสี่ยงสูง เช่น บุคลากรทางการแพทย์ หรือประชาชนในพื้นที่ระบาด ซึ่งจะเป็นเกราะป้องกันสำคัญในการต่อสู้กับไวรัสชนิดนี้ในอนาคต

ที่มา: CGTN

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
สลดช่างซ่อมลิฟต์ดิ่งช่องลิฟต์ชั้น 3 ดับคาคอนโดย่านเทพารักษ์ ข่าวภูมิภาค

ลูกบ้านแห่ผวา! “ช่างซ่อมลิฟต์” พลัดตกช่องลิฟต์ดับสลด 1 ราย คอนโดย่านเทพารักษ์

31 วินาที ที่แล้ว
ข่าว

รวบแก๊งมารศาสนา! หลอกคนแก่ลงทุน “เงินบุญช่วยชาติ” ลุ้นปันผล 1 ล้าน พบเงินหมุนเกือบพันล้าน

6 นาที ที่แล้ว
ความหวังใหม่! นักวิจัยจีน พบยาต้านโควิด VV116 ยับยั้ง &quot;ไวรัสนิปาห์&quot; ได้ผลดี ข่าวต่างประเทศ

ความหวังใหม่! นักวิจัยจีน พบยาต้านโควิด VV116 เผยยับยั้ง “ไวรัสนิปาห์” ได้ดี

15 นาที ที่แล้ว
พีเค แจงสัมพันธ์อดีตภรรยาจบด้วยดี บันเทิง

พีเค แจงปมหย่าอดีตภรรยา ยันแยกทางแบบสมัครใจ จบกันด้วยดี แม้เคยไม่เข้าใจกัน

31 นาที ที่แล้ว
กกต. ส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่เลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง 8 ก.พ. ข่าวการเมือง

กกต. แถลงปมเลือกตั้งล่วงหน้า ยันไม่มีทุจริต ปลุกขวัญเจ้าหน้าที่สู้ต่อ 8 ก.พ.นี้

34 นาที ที่แล้ว
&quot;สุดารัตน์&quot; ชูนโยบาย &quot;กู้ชีพ 30 บาท&quot; ปฏิรูปสาธารณสุข-ประกันสังคม แก้เหลื่อมล้ำ ข่าวการเมือง

สุดารัตน์ ชูนโยบาย “กู้ชีพ 30 บาท” ปฏิรูปสาธารณสุข-ประกันสังคม แก้เหลื่อมล้ำ

51 นาที ที่แล้ว
จอมเทียน พัทยา ของเหลวสีดำ ข่าวการเมือง

ประจานความชุ่ย! โปรเจกต์ 250 ล้าน “ธนาธาร” แฉพิรุธผู้รับเหมามักง่าย อ้างแค่ที่พักน้ำ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชาจวกไทย ดึง FBI ลงพื้นที่ ปราบสแกมเมอร์บังหน้า หวังยึดครองโอร์เสม็ด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อูน ดิสนีย์ ประเทศไทย ตั้งคำถามถึงการสร้างดิสนีย์แลนด์ในไทย ข่าว

อูน ไดมอนด์เกรน จี้พรรคการเมืองใช้ “ดิสนีย์แลนด์” หาเสียง ถามเจ้าของลิขสิทธิ์หรือยัง?

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ เรื่อง ข้าราชการการเมือง ลาออกจากตำแหน่ง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปวินบิลลี่โอแกน บันเทิง

ปวิน ฟาด บิลลี่ โอแกน หนุนภท.ไม่สร้างแรงกระเพื่อม แถม “นนนี่” ลูกสาวหลุดเปรยแรง!

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เริ่ม 11 ก.พ. นี้ หลายร้านขานรับนโยบาย “หวานปกติ = หวาน 50%” เช็กแบรนด์เข้าร่วม ที่นี่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ญี่ปุ่นเผชิญพายุหิมะถล่มหนัก สังเวยแล้ว 30 ศพ ข่าวต่างประเทศ

ญี่ปุ่นตายพุ่ง 30 ศพ หิมะถล่มหนัก สลด พบยายวัย 91 ดับคาบ้าน สั่งระดมพลช่วยด่วน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าหน้าที่ รพ.สต. โอดแบกงานล้นมือ รักษาคน-งานเอกสาร ท้อระบบไร้ความก้าวหน้า ข่าว

เจ้าหน้าที่ รพ.สต. โอดแบกงานล้นมือ รักษาคน-งานเอกสาร ท้อระบบไร้ความก้าวหน้า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“บรรยง พงษ์พานิช” ประกาศจุดยืน กาให้พรรคส้มทั้ง 2 ใบ พร้อมให้ 3 เหตุผล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เท้ง ณัฐพงษ์ ย้ำกา 2 ใบคือกุญแจสำคัญตั้งรัฐบาลประชาชน ข่าว

เท้ง ณัฐพงษ์ สวนคนถาม ประเทศไม่ใช่สนามเด็กเล่น เชื่อเป็นตัวเลือกดีที่สุด จุดแข็งไร้โกง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คุณฟ้า เจ้าของแบรนด์เสื้อผ้า โดดเด่นในรายการโหนกระแส ข่าว

เปิดวาร์ป “คุณฟ้า” เจ้าของแบรนด์ดัง ผู้เสียหายเคส “ทนายหื่น” สวยทะลุจอ จนนักเรียนโหนกระแสหลุดโฟกัส

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฝรั่งหลงงานศพคือร้านบุฟเฟต์ ข่าว

ประทับใจ ฝรั่งไปนั่งกินข้าวงานศพ เข้าใจผิด คิดว่าร้านบุฟเฟต์ เจ้าภาพต้อนรับอย่างดี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข้าราชการเกษียณ ปี 2569 วิธียื่นรับบำเหน็จบำนาญ เริ่มล่วงหน้า 1 ก.พ. กรมบัญชีกลาง เศรษฐกิจ

ข้าราชการเกษียณ ปี 2569 วิธียื่นรับบำเหน็จบำนาญ เริ่มล่วงหน้า 1 ก.พ. กรมบัญชีกลาง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปู มัณฑนา ลั่นแรง ไอ้หนุ่ม-ไอ้ทนายแก้ว พร้อมแนบเอกสารฟ้องหมิ่น ทำคนแห่ใสใจ บันเทิง

ปู มัณฑนา ลั่นแรง ไอ้หนุ่ม-ไอ้ทนายแก้ว พร้อมแนบเอกสารฟ้องหมิ่น ทำคนแห่ใสใจ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มศรราม มอสปฏิภาณ บันเทิง

ศรราม เปิดแชท มอส ส่งต่อกำลังใจคำโตจาก “เสก โลโซ” ในวันที่ชีวิตต้องเดินต่อ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผอ.โรงเรียนเชียงใหม่ อ้าง “ครูปอ” น้อยใจ-กลัวความผิด เลือกจบชีวิตตัวเอง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพของสำนักงานประกันสังคมที่มีชื่อของธุรกิจ ศักดิ์ชัยการ์เม้นท์ ปรากฏอยู่ เศรษฐกิจ

เจาะธุรกิจ “ศักดิ์ชัยการ์เม้นท์” ผู้ชนะประมูลตัดสูทประกันสังคม 42 ล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ศาลยกฟ้อง กกต. โดนฟ้องเว็บลงทะเบียนประชามติล่ม ทำคนไทย 8 แสนเสียสิทธิ์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดังเปิดหน้าจริง ทนายหื่น แอบถ่ายสาวในห้องน้ำ อึ้ง! ทำมาเป็น 10 ปีเคยโดนจับแล้ว ข่าว

เพจดังเปิดหน้าจริง ทนายหื่น แอบถ่ายสาวในห้องน้ำ อึ้ง! ทำมาเป็น 10 ปีเคยโดนจับแล้ว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 03 ก.พ. 2569 17:45 น.| อัปเดต: 03 ก.พ. 2569 17:40 น.
52
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สลดช่างซ่อมลิฟต์ดิ่งช่องลิฟต์ชั้น 3 ดับคาคอนโดย่านเทพารักษ์

ลูกบ้านแห่ผวา! “ช่างซ่อมลิฟต์” พลัดตกช่องลิฟต์ดับสลด 1 ราย คอนโดย่านเทพารักษ์

เผยแพร่: 3 กุมภาพันธ์ 2569

รวบแก๊งมารศาสนา! หลอกคนแก่ลงทุน “เงินบุญช่วยชาติ” ลุ้นปันผล 1 ล้าน พบเงินหมุนเกือบพันล้าน

เผยแพร่: 3 กุมภาพันธ์ 2569
พีเค แจงสัมพันธ์อดีตภรรยาจบด้วยดี

พีเค แจงปมหย่าอดีตภรรยา ยันแยกทางแบบสมัครใจ จบกันด้วยดี แม้เคยไม่เข้าใจกัน

เผยแพร่: 3 กุมภาพันธ์ 2569
กกต. ส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่เลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง 8 ก.พ.

กกต. แถลงปมเลือกตั้งล่วงหน้า ยันไม่มีทุจริต ปลุกขวัญเจ้าหน้าที่สู้ต่อ 8 ก.พ.นี้

เผยแพร่: 3 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button