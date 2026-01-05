ข่าวกีฬาพรีเมียร์ลีกฟุตบอล

ด่วน! ผีสั่งปลด “อโมริม” พ้นกุนซือเซ่นผลงานห่วย เผยชนวนเหตุสำคัญ

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 05 ม.ค. 2569 17:32 น.| อัปเดต: 05 ม.ค. 2569 17:50 น.
50
รูเบนอโมริมโดนปลด
ภาพ @AP

แมนฯ ยูไนเต็ด ประกาศปลด รูเบน อโมริม กุนซือโปรตุกีสวัย 40 ปี เรียบร้อยแล้ว เซ่นผลงานไม่เข้าเป้า รั้งอันดับ 6 หลังผ่าน 20 นัด ดาร์เรน เฟลตเชอร์ อดีตลูกหม้อรับหน้าที่คุมทีมขัดตาทัพ เผยชนวนเหตุวิจารณ์สโมสรผ่านสื่อ บวกผลงานที่ย่ำแย่ทำสถิติจบอันดับ 15 เมื่อฤดูกาลก่อน

ปิดฉาก 14 เดือนอันขมขื่น เมื่อ “ปีศาจแดง” แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ตัดสินใจสั่งปลด รูเบน อโมริม กุนซือโปรตุเกสวัย 40 ปี ออกจากตำแหน่งเฮดโค้ชอย่างเป็นทางการ ท่ามกลางกระแสข่าวลือเรื่องความตึงเครียดภายในระหว่างตัวกุนซือกับบอร์ดบริหารที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ตั้งแต่เริ่มเปิดตลาดซื้อขายนักเตะรอบมกราคม

สื่อต่างประเทศรายงานว่า ความร้าวฉานเริ่มต้นจากประเด็นทางเทคนิค เมื่ออโมริมยังคงยึดมั่นในระบบการเล่นกองหลัง 3 คน พร้อมวิงแบ็กที่เขาถนัดมาโดยตลอด แม้ว่าระบบนี้จะถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก

มีรายงานว่า คริสโตเฟอร์ วิเวลล์ หัวหน้าฝ่ายสรรหานักเตะของสโมสร ถึงขั้นต้องออกโรงกดดันให้อโมริมปรับเปลี่ยนระบบการเล่นให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น จนนำไปสู่การเปลี่ยนมาใช้กองหลัง 4 คนในเกมที่เอาชนะ นิวคาสเซิล ช่วงบ็อกซิ่งเดย์ แต่สุดท้ายกุนซือฝอยทองก็เลือกที่จะกลับไปใช้หลัง 3 ในเกมถัดมา ซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับฝ่ายบริหารเป็นอย่างมาก

นอกจากเรื่องในสนามแล้ว บีบีซี สื่อของอักฤษอ้างว่า ปัญหานอกสนามก็ร้อนแรงไม่แพ้กัน เมื่อ อโมริม ยอมรับผ่านสื่อว่า เขามีความเห็นที่ไม่ลงรอยกับสโมสรในเรื่องของ “เป้าหมายนักเตะใหม่” ที่ต้องการในช่วงตลาดมกราคมนี้

ความตึงเครียดนี้พุ่งเป้าไปที่ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับ เจสัน วิลค็อกซ์ ผู้อำนวยการฟุตบอล ที่ดูเหมือนจะถึงจุดแตกหักเมื่อต่างฝ่ายต่างมีความต้องการที่สวนทางกันในการสร้างทีมระยะยาว

(Danny Lawson/PA via AP)

แถลงการณ์ฉบับเต็มจากแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด

รูเบน อโมริม ได้ยุติบทบาทในตำแหน่งเฮดโค้ชของแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด

รูเบน ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2024 และพาทีมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศศึกยูฟ่า ยูโรปา ลีก ที่เมืองบิลเบา เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา

เนื่องจากปัจจุบัน แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด อยู่ในอันดับที่ 6 ของตารางพรีเมียร์ลีก ฝ่ายบริหารของสโมสรจึงตัดสินใจด้วยความลำบากใจว่า ถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลง การตัดสินใจครั้งนี้จะช่วยให้ทีมมีโอกาสที่ดีที่สุดในการทำอันดับในพรีเมียร์ลีกให้สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

สโมสรขอขอบคุณ รูเบน สำหรับความทุ่มเทที่มีให้แก่สโมสร และขออวยพรให้เขาประสบความสำเร็จในอนาคต

ทั้งนี้ ดาร์เรน เฟลตเชอร์ จะเข้ารับหน้าที่คุมทีมในการแข่งขันกับเบิร์นลีย์ ในวันพุธนี้ (7 ม.ค.).

ขณะที่ เดอะการ์เดี้ยน ยังเปิดสถิติสุดบอบช้ำและการลงทุนที่ล้มเหลว แม้สโมสรจะระบุในแถลงการณ์ว่าการปลดครั้งนี้เพื่อ “โอกาสที่ดีที่สุดในการทำอันดับให้สูงขึ้น” เนื่องจากปัจจุบันทีมรั้งอันดับ 6 ของตาราง แต่เบื้องหลังที่แท้จริง คือ ความล้มเหลวที่สะสมมาต่อเนื่อง

อันดับต่ำสุดในประวัติศาสตร์ – ฤดูกาลที่แล้วอโมริมพาทีมจบอันดับที่ 15 ของพรีเมียร์ลีก มีเพียง 42 คะแนน ซึ่งแย่ที่สุดเท่าที่สโมสรเคยทำได้ในยุคพรีเมียร์ลีก

วืดแชมป์ยุโรป – แพ้ในรอบชิงชนะเลิศ ยูโรปา ลีก (แพ้ ทอตแนม ฮอตสเปอร์ 0-1 , ฤดูกาล 2024-25)

เม็ดเงินมหาศาล – สโมสรโต้แย้งว่าได้สนับสนุนกุนซือโปรตุเกสอย่างเต็มที่ โดยทุ่มเงินซื้อนักเตะไปแล้วรวมประมาณ 250 ล้านปอนด์ นับตั้งแต่เขาเข้ามารับตำแหน่ง ทำให้ยูไนเต็ดเป็นหนึ่งในทีมที่ใช้เงินมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกช่วงเวลาดังกล่าว.

(Danny Lawson/PA via AP)
(Danny Lawson/PA via AP)
(AP Photo/Dave Thompson)

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
: Lumbar Support คืออะไร ไลฟ์สไตล์

Lumbar Support คืออะไร ทำไมเก้าอี้ทำงานที่ดีถึงขาดไม่ได้

58 วินาที ที่แล้ว
ประวัติ &quot;มุนินทร์ พงศาปาน&quot; คณบดีนิติศาสตร์ สู่ว่าที่ รมว.ยุติธรรม รัฐบาลพรรคประชาชน ข่าว

ประวัติ “มุนินทร์ พงศาปาน” อดีตคณบดีนิติศาสตร์ สู่ว่าที่ รมว.ยุติธรรม รัฐบาลประชาชน

11 นาที ที่แล้ว
รูเบนอโมริมโดนปลด ข่าวกีฬา

ด่วน! ผีสั่งปลด “อโมริม” พ้นกุนซือเซ่นผลงานห่วย เผยชนวนเหตุสำคัญ

18 นาที ที่แล้ว
ชัย Eater Chai ตั้งข้อสงสัยแน็ท Natvsfood กิน 20 กก. เป็นไปไม่ได้ บันเทิง

ดราม่าเดือด ชัย สงสัย ‘แน็ท’ กินจุ 20 โล? ลั่น ทำได้จริง ยอมขอโทษ-ถ่ายคลิปก้มกราบ

37 นาที ที่แล้ว
ส่องเงินเดือน &quot;นิโคลัส มาดูโร&quot; ประธานาธิบดี เวเนซุเอลา ได้เดือนละเท่าไหร่? เศรษฐกิจ

ส่องเงินเดือน “นิโคลัส มาดูโร” ปธน.เวเนซุเอลา ได้เดือนละเท่าไหร่?

42 นาที ที่แล้ว
เจาะลึกวิกฤต ‘เงินเฟ้อเวเนซุเอลา’ บทเรียนราคาแพงที่โลกต้องจารึก เศรษฐกิจ

เจาะลึกวิกฤต ‘เงินเฟ้อเวเนซุเอลา’ บทเรียนราคาแพงที่โลกต้องจารึก

50 นาที ที่แล้ว
ประธานาธิบดีเวเนซุเอลา ข่าวต่างประเทศ

เปิดคำฟ้องฉบับเต็ม! โคเคน-คอร์รัปชัน สู่ปฏิบัติการเด็ดปีก “มาดูโร” หิ้วปีกขึ้นศาลนิวยอร์ก

52 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เตือนแม่ๆ ระวัง! อย. สั่งฟันนมผงแบรนด์ดัง โฆษณาเกินจริง-ไม่แสดงฉลากภาษาไทย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
พบรังสแกมเมอร์ แห่งใหม่ ผุดกลางเมือง ในกัมพูชา ห่างจากปอยเปต 50 กม. ข่าว

ศูนย์ต้านโกงฯ เจอรังสแกมเมอร์ใหม่ ผุดกลางเมืองในกัมพูชา ห่างปอยเปต 50 กม.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บิ๊กโจ๊ก คดีออกจากราชการไว้ก่อน ข่าวการเมือง

ชี้ชะตาบิ๊กโจ๊ก “ศาลปกครองสูงสุด” นัด 9 ม.ค. ลุ้นคดียื่นฟ้องผบ.ตร.-บิ๊กขรก.ยกแผง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว

หวยลาววันนี้ 5/1/69 จันทร์แรกปี ตรวจผลหวยลาวพัฒนา หลังหยุดยาว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยานยนต์

ปิดตำนาน 13 ปี Mitsubishi Mirage หยุดผลิตในไทย เซ่นภาษีใหม่ปี 2569

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิธีเช็ก LINE Out อยู่ตรงไหน ผ่านเมนู Calls ในแอป LINE เทคโนโลยี

วิธีเช็ก LINE Out อยู่ตรงไหน อยากคุยแบบเป็นส่วนตัว ต้องทำยังไง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เหรียญทองซีเกมส์เมย์รัชนก ลอก ข่าว

ผ่านไม่ถึงเดือน “เหรียญทองซีเกมส์ลอก” ย้อนดูปารีสแก้ปัญหายังไง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอเจด เตือนภัยเงียบ มะเร็งลำไส้ ไม่ปวดท้องก็เป็นได้ เช็ก 5 สัญญาณด่วน สุขภาพและการแพทย์

หมอเจด เตือนภัยเงียบ “มะเร็งลำไส้” ไม่ปวดท้องก็เป็นได้ เช็ก 5 สัญญาณด่วน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กสถ. เผย &quot;สอบท้องถิ่น 2568&quot; ไม่เป็นโมฆะ ยืนยันโปร่งใส-ไร้ทุจริต เดินหน้าสอบสัมภาษณ์ต่อ ข่าว

“สอบท้องถิ่น 2568” ไม่เป็นโมฆะ ยืนยันโปร่งใส-ไร้ทุจริต เดินหน้าสอบสัมภาษณ์ต่อ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เมียท้อง 8 เดือนค้นพบแชทผัวทหารคุยกับครูสาว ข่าว

สรุปดราม่า เมียท้อง 8 เดือน แฉแชทผัวทหาร คุยเสียวครูสาว เย้ยเมียหลวง “ไปบ่อยเดี๋ยวมันจับได้”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
วอลเลย์บอล

วอลเลย์บอลไทยเฮ โค้ชปาร์ค ต่อสัญญาคุมทีมชาติ ยาวถึง 2027

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“น้องไปป์” ลูก “ยิ่งลักษณ์” เข้าเยี่ยม “ทักษิณ” ครั้งแรก ชมคุณลุงเป็นนักสู้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;บักบอย&quot; อ้าง ไทยเป็นฝ่ายก่อสงคราม ต้องชดใช้ค่าเสียหาย ย้ำกัมพูชาไม่ได้แพ้ ข่าว

“บักบอย” อ้าง ไทยเป็นฝ่ายก่อสงคราม ต้องชดใช้ค่าเสียหาย ย้ำกัมพูชาไม่ได้แพ้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เมียท้อง 8 เดือน ช้ำ ผัวทหารคบชู้ &quot;ครูสาว&quot; นอนตกเลือด แต่พาชู้ไปเปิดตัวพ่อแม่ ข่าว

เมียท้อง 8 เดือน ช้ำ ผัวทหารคบชู้ “ครูสาว” นอนตกเลือด แต่พาชู้ไปเปิดตัวพ่อแม่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูกบ้านซึ้งน้ำใจ รปภ. มอบของขวัญช่วงปีใหม่ ข่าว

ไวรัลตาร้อน ลูกบ้านซึ้งน้ำใจ รปภ. ถมของขวัญ-เงินสด 8 หมื่น โบนัสจุก ๆ รับปีใหม่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน เปิดตัว “มุนินทร์” อดีตคณบดีนิติ มธ. ดันนั่งเก้าอี้ รมว.ยุติธรรม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
อันซองกี นักแสดงแห่งชาติของเกาหลี เสียชีวิตในวัย 74 ปี บันเทิง

ดาวดับลับฟ้า “อันซองกี” นักแสดงแห่งชาติของเกาหลี เสียชีวิตในวัย 74 ปี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

“บิ๊กเต่า” ส่งสำนวนเอาผิด “บิ๊กโจ๊ก” ปมสินบนทองคำ 246 บาท วิ่งเต้นจบคดีเว็บพนัน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 05 ม.ค. 2569 17:32 น.| อัปเดต: 05 ม.ค. 2569 17:50 น.
50
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

: Lumbar Support คืออะไร

Lumbar Support คืออะไร ทำไมเก้าอี้ทำงานที่ดีถึงขาดไม่ได้

เผยแพร่: 5 มกราคม 2569
ประวัติ &quot;มุนินทร์ พงศาปาน&quot; คณบดีนิติศาสตร์ สู่ว่าที่ รมว.ยุติธรรม รัฐบาลพรรคประชาชน

ประวัติ “มุนินทร์ พงศาปาน” อดีตคณบดีนิติศาสตร์ สู่ว่าที่ รมว.ยุติธรรม รัฐบาลประชาชน

เผยแพร่: 5 มกราคม 2569
ชัย Eater Chai ตั้งข้อสงสัยแน็ท Natvsfood กิน 20 กก. เป็นไปไม่ได้

ดราม่าเดือด ชัย สงสัย ‘แน็ท’ กินจุ 20 โล? ลั่น ทำได้จริง ยอมขอโทษ-ถ่ายคลิปก้มกราบ

เผยแพร่: 5 มกราคม 2569
ภาพแสดงการลงทุนในทองคำและตราสารหนี้ตามเทรนด์ลงทุนปี 2026

ส่องเทรนด์ลงทุนปี 2026: เงินก้อนนี้ไปทางไหนดี? เจาะลึก 3 ธีมเด็ดที่ห้ามพลาด

เผยแพร่: 5 มกราคม 2569
Back to top button