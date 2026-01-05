ด่วน! ผีสั่งปลด “อโมริม” พ้นกุนซือเซ่นผลงานห่วย เผยชนวนเหตุสำคัญ
แมนฯ ยูไนเต็ด ประกาศปลด รูเบน อโมริม กุนซือโปรตุกีสวัย 40 ปี เรียบร้อยแล้ว เซ่นผลงานไม่เข้าเป้า รั้งอันดับ 6 หลังผ่าน 20 นัด ดาร์เรน เฟลตเชอร์ อดีตลูกหม้อรับหน้าที่คุมทีมขัดตาทัพ เผยชนวนเหตุวิจารณ์สโมสรผ่านสื่อ บวกผลงานที่ย่ำแย่ทำสถิติจบอันดับ 15 เมื่อฤดูกาลก่อน
ปิดฉาก 14 เดือนอันขมขื่น เมื่อ “ปีศาจแดง” แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ตัดสินใจสั่งปลด รูเบน อโมริม กุนซือโปรตุเกสวัย 40 ปี ออกจากตำแหน่งเฮดโค้ชอย่างเป็นทางการ ท่ามกลางกระแสข่าวลือเรื่องความตึงเครียดภายในระหว่างตัวกุนซือกับบอร์ดบริหารที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ตั้งแต่เริ่มเปิดตลาดซื้อขายนักเตะรอบมกราคม
สื่อต่างประเทศรายงานว่า ความร้าวฉานเริ่มต้นจากประเด็นทางเทคนิค เมื่ออโมริมยังคงยึดมั่นในระบบการเล่นกองหลัง 3 คน พร้อมวิงแบ็กที่เขาถนัดมาโดยตลอด แม้ว่าระบบนี้จะถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก
มีรายงานว่า คริสโตเฟอร์ วิเวลล์ หัวหน้าฝ่ายสรรหานักเตะของสโมสร ถึงขั้นต้องออกโรงกดดันให้อโมริมปรับเปลี่ยนระบบการเล่นให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น จนนำไปสู่การเปลี่ยนมาใช้กองหลัง 4 คนในเกมที่เอาชนะ นิวคาสเซิล ช่วงบ็อกซิ่งเดย์ แต่สุดท้ายกุนซือฝอยทองก็เลือกที่จะกลับไปใช้หลัง 3 ในเกมถัดมา ซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับฝ่ายบริหารเป็นอย่างมาก
นอกจากเรื่องในสนามแล้ว บีบีซี สื่อของอักฤษอ้างว่า ปัญหานอกสนามก็ร้อนแรงไม่แพ้กัน เมื่อ อโมริม ยอมรับผ่านสื่อว่า เขามีความเห็นที่ไม่ลงรอยกับสโมสรในเรื่องของ “เป้าหมายนักเตะใหม่” ที่ต้องการในช่วงตลาดมกราคมนี้
ความตึงเครียดนี้พุ่งเป้าไปที่ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับ เจสัน วิลค็อกซ์ ผู้อำนวยการฟุตบอล ที่ดูเหมือนจะถึงจุดแตกหักเมื่อต่างฝ่ายต่างมีความต้องการที่สวนทางกันในการสร้างทีมระยะยาว
แถลงการณ์ฉบับเต็มจากแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
รูเบน อโมริม ได้ยุติบทบาทในตำแหน่งเฮดโค้ชของแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
รูเบน ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2024 และพาทีมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศศึกยูฟ่า ยูโรปา ลีก ที่เมืองบิลเบา เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
เนื่องจากปัจจุบัน แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด อยู่ในอันดับที่ 6 ของตารางพรีเมียร์ลีก ฝ่ายบริหารของสโมสรจึงตัดสินใจด้วยความลำบากใจว่า ถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลง การตัดสินใจครั้งนี้จะช่วยให้ทีมมีโอกาสที่ดีที่สุดในการทำอันดับในพรีเมียร์ลีกให้สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
สโมสรขอขอบคุณ รูเบน สำหรับความทุ่มเทที่มีให้แก่สโมสร และขออวยพรให้เขาประสบความสำเร็จในอนาคต
ทั้งนี้ ดาร์เรน เฟลตเชอร์ จะเข้ารับหน้าที่คุมทีมในการแข่งขันกับเบิร์นลีย์ ในวันพุธนี้ (7 ม.ค.).
ขณะที่ เดอะการ์เดี้ยน ยังเปิดสถิติสุดบอบช้ำและการลงทุนที่ล้มเหลว แม้สโมสรจะระบุในแถลงการณ์ว่าการปลดครั้งนี้เพื่อ “โอกาสที่ดีที่สุดในการทำอันดับให้สูงขึ้น” เนื่องจากปัจจุบันทีมรั้งอันดับ 6 ของตาราง แต่เบื้องหลังที่แท้จริง คือ ความล้มเหลวที่สะสมมาต่อเนื่อง
อันดับต่ำสุดในประวัติศาสตร์ – ฤดูกาลที่แล้วอโมริมพาทีมจบอันดับที่ 15 ของพรีเมียร์ลีก มีเพียง 42 คะแนน ซึ่งแย่ที่สุดเท่าที่สโมสรเคยทำได้ในยุคพรีเมียร์ลีก
วืดแชมป์ยุโรป – แพ้ในรอบชิงชนะเลิศ ยูโรปา ลีก (แพ้ ทอตแนม ฮอตสเปอร์ 0-1 , ฤดูกาล 2024-25)
เม็ดเงินมหาศาล – สโมสรโต้แย้งว่าได้สนับสนุนกุนซือโปรตุเกสอย่างเต็มที่ โดยทุ่มเงินซื้อนักเตะไปแล้วรวมประมาณ 250 ล้านปอนด์ นับตั้งแต่เขาเข้ามารับตำแหน่ง ทำให้ยูไนเต็ดเป็นหนึ่งในทีมที่ใช้เงินมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกช่วงเวลาดังกล่าว.
