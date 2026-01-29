“พี่เต้” ยกระดับ เดินหน้าซื้อทั้ง “แมนยู-ลิเวอร์พูล” เล็งส่งไทยเป็นแชมป์บอลโลก
เต้ มงคลกิตติ์ ยกระดับ เดินหน้าซื้อทั้ง แมนยู และ ลิเวอร์พูล ให้เป็นของไทย พร้อมเล็งส่งไทยเป็นแชมป์บอลโลกในปี 2030
นาย มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ เลขาธิการพรรคทางเลือกใหม่ และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี โพสต์เฟซบุ๊กถึงนโยบายหาเสียงเลือกตั้งก่อนถึงช่วงโค้งสุดท้ายว่า “ผมตัดสินใจ เพิ่มเติม จากที่จะเจรจาซื้อ แมนยู ทีมเดียว ตอนนี้ จะเจรจาซื้อ ลิเวอร์พูล เพื่อเป็นของคนไทย และ ส่งทีมชาติไทย คว้าแชมป์ฟุตบอลโลก ค.ศ.2030 นี้”
ย้อนกับก่อนหน้านี้ พี่เต้ ได้พูดในระหว่างไลฟ์ขณะเดินทางลงพื้นที่หาเสียงก่อนเลือกตั้ง 8 ก.พ. 69 หลังมีชาวเน็ตเข้ามาถามว่า “ถ้าพี่เต้เป็นนายก พี่เต้จะซื้อแมนยูมั้ย”
โดยพี่เต้ ตอบว่า “ก็ต้องซื้อสิครับ เอามาเป็นของคนไทย แต่ต้องแชร์กับเอกชนด้วยกัน ถ้าลงทุนคุ้มนี่ รัฐบาลซื้อเลย” สร้างเสียงฮือฮาให้กับชาวเน็ตเป็นอย่างมาก
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “พี่เต้ มงคลกิตติ์” ลั่นถ้าได้เป็นนายกฯ จะร่วมแชร์กับเอกชน ซื้อ “แมนยูไนเต็ด”
- “พี่เต้” ตั้งเป้าถ้าได้เป็นนายกฯ ในปี 2571 ส่งคนไทยไปอวกาศหมื่นคน
- “เต้ มงคลกิตติ์” ผุดไอเดียคืนชีพไดโนเสาร์ ตามความต้องการด้านวิทยาศาสตร์
ติดตาม The Thaiger บน Google News: