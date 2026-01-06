ข่าวกีฬาฟุตบอล

เปิดตัวเลขค่าชดเชยที่ “อโมริม” ได้รับ หลังแมนยูประกาศแยกทางเซ่นผลงานห่วย

Photo of Bas Basเผยแพร่: 06 ม.ค. 2569 11:55 น.| อัปเดต: 06 ม.ค. 2569 11:41 น.
62

เปิดตัวเลขค่าชดเชยที่ รูเบน อโมริม จะได้รับจากทาง แมนยู หลังทั้งสองฝ่ายประกาศแยกทางกันไปเมื่อวานนี้ ทั้งที่ยังเหลือสัญญาอีก 77 สัปดาห์

แฟนของทัพปีศาจแดง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด คงทราบกันดีว่าเมื่อวานนี้ (5 มกราคม) ทางสโมสรได้ตัดสินใจปลด รูเบน อโมริม ออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังผลงานการคุมทีมค่อนข้างย่ำแย่ รวมไปถึงในเกมล่าสุดที่ทำได้แค่เสมอกับ ลีดส์ ยูไนเต็ด 1-1 ในโปรแกรมพรีเมียร์ลีก อังกฤษ เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

Credit : Manchester United

ล่าสุดสื่อในอังกฤษได้มีการรายงานว่า อโมริม จะได้รับเงินค่าชดเชยก้อนโตจากทัพปีศาจแดง หลังจากที่เจ้าตัวเหลือสัญญากับทีมไปจนถึงเดือนมิถุนายน 2027 โดยทางกุนซือชาวโปรตุเกสได้รับค่าจ้างอยู่ที่ 125,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ (ประมาณ 5.3 ล้านบาท) และสัญญายังเหลืออีก 77 สัปดาห์ นั่นเท่ากับว่า อโมริม จะได้รับค่าชดเชยเป็นเงินรวม 9,625,000 ปอนด์ (ประมาณ 407 ล้านบาท)

ทั้งนี้ แมนฯ ยูไนเต็ด ได้แต่งตั้ง ดาร์เรน เฟลตเชอร์ ขึ้นมาเป็นกุนซือขัดตาทัพในเกมต่อไปที่จะออกไปเยือน เบิร์นลี่น์ ในคืนวันพุธนี้ (7 มกราคม) ก่อนที่สโมสรจะใช้เวลาในการหากุนซือคนใหม่ที่จะเข้ามารับงานคุมทีม แต่คาดว่าจะเป็นเพียงการหากุนซือชั่วคราวที่เข้ามาคุมทีมจนจบซีซั่นนี้เท่านั้น

อ้างอิง : www.sportingnews.com

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
คลิปสาวคลั่ง จ่ายค่าก๋วยเตี๋ยวไม่ได้ คว้าปังตอ พุ่งทำร้าย ตร.อาวุธครบมือต้องเข้าปราบ ข่าวต่างประเทศ

คลิปสาวคลั่ง จ่ายค่าก๋วยเตี๋ยวไม่ได้ คว้าปังตอ พุ่งทำร้าย ตร.อาวุธครบมือต้องเข้าปราบ

24 วินาที ที่แล้ว
ฮือฮา! นิติฯ มธ. เปิดตัวอาจารย์ใหม่ ดีกรี &quot;คุณหมอ-ดร.-เนติบัณฑิต&quot; โปรไฟล์แน่นปึ้ก ข่าว

ฮือฮา! นิติฯ มธ. เปิดตัวอาจารย์ใหม่ ดีกรี “คุณหมอ-ดร.-เนติบัณฑิต” โปรไฟล์แน่นปึ้ก

13 นาที ที่แล้ว
กรมควบคุมโรค เปิดสถิติผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ปี 68 ข่าว

อย่าชะล่าใจ ไข้หวัดใหญ่ระบาด ป่วยพุ่งล้าน ดับแล้ว 125 ราย ระวังเงียบหน้าหนาว

21 นาที ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

ตร.แถลงเปิดหลักฐาน “คดีบิ๊กโจ๊ก” ทอง 246 บาทมีจริง

23 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เปิดตัวเลขค่าชดเชยที่ “อโมริม” ได้รับ หลังแมนยูประกาศแยกทางเซ่นผลงานห่วย

25 นาที ที่แล้ว
นายคุณากร มั่นนทีรัย ผู้สมัคร สส. พรรคกล้าธรรม แฉทีมงานพรรคประชาชน ชูนิ้วกลางใส่กลางตลาด ข่าวการเมือง

สส. กล้าธรรม แฉทีมงาน พรรคประชาชน ชูนิ้วกลางใส่กลางตลาด เตรียมฟ้องเอาผิด

35 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สามชาติจับมือ เอาผิด “มัสก์” ปล่อยให้ AI สร้างภาพอนาจารเด็กและสตรี

38 นาที ที่แล้ว
เพจดังเฉลยแล้ว ดารา ด. นอกใจเมีย คือใคร? ยืนยันแล้วไม่ใช่คนที่เพิ่งเป็นข่าวแน่นอน บันเทิง

เพจดังเฉลยแล้ว ดารา ด. นอกใจเมีย คือใคร? ยืนยันไม่ใช่คนที่เพิ่งเป็นข่าว

40 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ประวัติ พิศาล มาณวพัฒน์ ว่าที่ รมว.ต่างประเทศ พรรคประชาชน ดีกรี อดีตเอกอัครราชทูตไทยในสหรัฐ

44 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นางแบบสาวเหยื่อปาร์ตี้วิปริตดูไบ ถูกซ้อมปางตายจนพิการ เผยคดีไม่คืบ ต้องสู้สุดทรมาน

48 นาที ที่แล้ว
หนุ่มลอนดอนเที่ยวไทย นั่งสปีดโบ๊ทกลางทะเล มีสัญญาณ 5G ข่าวต่างประเทศ

ไวรัล หนุ่มอังกฤษรีวิว 5G กลางทะเลไทย ผลลัพธ์ทำอึ้ง ชาวเน็ตเมนต์สนั่น

51 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ด่วน! “ประวิตร” ลาออกจากเก้าอี้หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ “ตรีนุช” ขึ้นรักษาการ

54 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ยืนยันคำสั่งไล่ “บิ๊กโจ๊ก” ออกจากราชการ สตช. แฉซ้ำ ผิดวินัยร้ายแรง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชายูเอ็น ข่าวการเมือง

กัมพูชาโร่ฟ้อง UN! ประณามทหารไทย ทำลายบ้านเรือน-ยึดทรัพย์สินชายแดน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” แถลงปมกัมพูชายิง เนิน 469 ทำทหารไทยเจ็บ อีกฝ่ายอ้างเป็นอุบัติเหตุ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยุ้ย ปัทมวรรณ ยืนยันปมข่าวลือ ดารา ด. นอกใจเมีย ไม่ใช่สามี โด่ง สิทธิพร แน่นอน บันเทิง

ยุ้ย ปัทมวรรณ ยืนยันข่าวลือ ดารา ด. นอกใจเมีย ไม่ใช่สามี โด่ง สิทธิพร แน่นอน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“วาสนา” เผย ผบ.ทหารเขมรโทรแจงวุ่น อ้างอุบัติเหตุ-เมา หลังยิงเนิน 469

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แฟนผีเอามั้ย? โรมาโน่เผย “ตำนานแข้งผี” พร้อมรับงานคุมทัพแมนยู หลังสั่งปลดอโมริม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชูวิทย์ เตือนสติ ไอซ์-พรรคส้ม ปมทหารมีไว้ทำไม ข่าวการเมือง

ชูวิทย์ ติง ไอซ์ ปมทหารมีไว้ทำไม ชี้วลี ‘จะไปรบชนะใคร’ เจ็บลึกกว่าซักกางเกงใน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ธรรมนัส” ฮึ่ม ถ้าเล่นกล้าธรรมมาก ระวังโดนสวนแล้วจะหนาว มีแผลทุกพรรค

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

เงินเดือนทหารกองประจำการ มกราคม 2569 เข้าวันไหน ได้กี่บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ฝันร้ายของเขมร” คลิปภารกิจเข้าตียึดบ้านหนองจาน หย่อนไข่ 500 ปอนด์ นวดต่อด้วยปืนใหญ่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาการล่าสุด อั๋น อสรพิษวิทยา หลังถูกงูจงอางกัด สมองตาย เป็นเจ้าชายนิทรากว่า 2 ปี ข่าว

อาการล่าสุด อั๋น อสรพิษวิทยา หลังถูกงูจงอางกัด สมองตาย เป็นเจ้าชายนิทรากว่า 2 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พิธา” ถาม กกต. ทำไมยอดคนลงทะเบียนนอกราชอาณาจักร ลดลง 5 พันคน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กางปฏิทิน จ่ายเงิน มกราคม 2569 กลุ่มเปราะบาง-คนจน-อสม. โอนเข้าบัญชีวันไหน เศรษฐกิจ

กางปฏิทิน จ่ายเงิน มกราคม 2569 กลุ่มเปราะบาง-คนจน-อสม. โอนเข้าบัญชีวันไหน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 06 ม.ค. 2569 11:55 น.| อัปเดต: 06 ม.ค. 2569 11:41 น.
62
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คลิปสาวคลั่ง จ่ายค่าก๋วยเตี๋ยวไม่ได้ คว้าปังตอ พุ่งทำร้าย ตร.อาวุธครบมือต้องเข้าปราบ

คลิปสาวคลั่ง จ่ายค่าก๋วยเตี๋ยวไม่ได้ คว้าปังตอ พุ่งทำร้าย ตร.อาวุธครบมือต้องเข้าปราบ

เผยแพร่: 6 มกราคม 2569
ฮือฮา! นิติฯ มธ. เปิดตัวอาจารย์ใหม่ ดีกรี &quot;คุณหมอ-ดร.-เนติบัณฑิต&quot; โปรไฟล์แน่นปึ้ก

ฮือฮา! นิติฯ มธ. เปิดตัวอาจารย์ใหม่ ดีกรี “คุณหมอ-ดร.-เนติบัณฑิต” โปรไฟล์แน่นปึ้ก

เผยแพร่: 6 มกราคม 2569
กรมควบคุมโรค เปิดสถิติผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ปี 68

อย่าชะล่าใจ ไข้หวัดใหญ่ระบาด ป่วยพุ่งล้าน ดับแล้ว 125 ราย ระวังเงียบหน้าหนาว

เผยแพร่: 6 มกราคม 2569

ตร.แถลงเปิดหลักฐาน “คดีบิ๊กโจ๊ก” ทอง 246 บาทมีจริง

เผยแพร่: 6 มกราคม 2569
Back to top button