เปิดตัวเลขค่าชดเชยที่ “อโมริม” ได้รับ หลังแมนยูประกาศแยกทางเซ่นผลงานห่วย

เปิดตัวเลขค่าชดเชยที่ รูเบน อโมริม จะได้รับจากทาง แมนยู หลังทั้งสองฝ่ายประกาศแยกทางกันไปเมื่อวานนี้ ทั้งที่ยังเหลือสัญญาอีก 77 สัปดาห์
แฟนของทัพปีศาจแดง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด คงทราบกันดีว่าเมื่อวานนี้ (5 มกราคม) ทางสโมสรได้ตัดสินใจปลด รูเบน อโมริม ออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังผลงานการคุมทีมค่อนข้างย่ำแย่ รวมไปถึงในเกมล่าสุดที่ทำได้แค่เสมอกับ ลีดส์ ยูไนเต็ด 1-1 ในโปรแกรมพรีเมียร์ลีก อังกฤษ เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
ล่าสุดสื่อในอังกฤษได้มีการรายงานว่า อโมริม จะได้รับเงินค่าชดเชยก้อนโตจากทัพปีศาจแดง หลังจากที่เจ้าตัวเหลือสัญญากับทีมไปจนถึงเดือนมิถุนายน 2027 โดยทางกุนซือชาวโปรตุเกสได้รับค่าจ้างอยู่ที่ 125,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ (ประมาณ 5.3 ล้านบาท) และสัญญายังเหลืออีก 77 สัปดาห์ นั่นเท่ากับว่า อโมริม จะได้รับค่าชดเชยเป็นเงินรวม 9,625,000 ปอนด์ (ประมาณ 407 ล้านบาท)
ทั้งนี้ แมนฯ ยูไนเต็ด ได้แต่งตั้ง ดาร์เรน เฟลตเชอร์ ขึ้นมาเป็นกุนซือขัดตาทัพในเกมต่อไปที่จะออกไปเยือน เบิร์นลี่น์ ในคืนวันพุธนี้ (7 มกราคม) ก่อนที่สโมสรจะใช้เวลาในการหากุนซือคนใหม่ที่จะเข้ามารับงานคุมทีม แต่คาดว่าจะเป็นเพียงการหากุนซือชั่วคราวที่เข้ามาคุมทีมจนจบซีซั่นนี้เท่านั้น
อ้างอิง : www.sportingnews.com
