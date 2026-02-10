ข่าวการเมือง

กกต. เคลียร์ปม โกงเลือกตั้งพะเยา ฉีกบัตร 14 ยันคะแนนยังบริสุทธิ์

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 10 ก.พ. 2569 15:16 น.| อัปเดต: 10 ก.พ. 2569 15:17 น.
55
กกต. พะเยา แถลงข่าวจับกรรมการฉีกบัตรเลือกตั้ง 14 ใบ
แถลงการณ์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (10 ก.พ. 69)

แผนแตก! กกต. แถลงด่วนจับทุจริตเลือกตั้งพะเยา หลังกรรมการประจำหน่วย (กปน.) ฉีกบัตร 14 ใบเตรียมยัดหีบหวังโกงคะแนน แต่ถูกประธานหน่วยและ รปภ. รวบตัวทันควัน ยันบัตรผียังไม่ลงหีบส่งดำเนินคดีถึงที่สุด

ในการแถลงข่าวเมื่อช่วงบ่ายวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เปิดเผยถึงกรณีการทุจริตที่เกิดขึ้นในพื้นที่ จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่รัฐกระทำความผิดเสียเอง แต่สามารถระงับเหตุได้ทันท่วงที

กกต. ชี้แจงข้อเท็จจริงว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากการกระทำของ กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) รายหนึ่ง มีพฤติการณ์ ฉีกบัตรเลือกตั้งเตรียมไว้ จำนวน 2 ประเภท ประเภทละ 7 ใบ (รวม 14 ใบ) โดยมีเจตนาชัดเจนที่จะนำบัตรเหล่านั้นไปหย่อนลงในหีบบัตรเลือกตั้งเพื่อทุจริตคะแนน

อย่างไรก็ตาม แผนการทุจริตครั้งนี้ไม่สำเร็จ เนื่องจาก ประธานกรรมการประจำหน่วย และ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประจำหน่วยเลือกตั้ง ได้สังเกตเห็นความผิดปกติและเข้า ระงับเหตุได้ทัน

กกต. ยืนยันหนักแน่นว่า “ยังไม่มีการหย่อนบัตรเลือกตั้งเหล่านั้นลงในหีบแต่อย่างใด” ทำให้คะแนนในหีบดังกล่าวยังคงเป็นคะแนนบริสุทธิ์จากผู้มาใช้สิทธิจริง

หลังควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้ เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยได้ดำเนินการส่งตัว กปน. ผู้กระทำความผิดให้กับพนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายการเลือกตั้งและกฎหมายอาญาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ถือเป็นกรณีตัวอย่างที่ระบบตรวจสอบภายในหน่วยเลือกตั้งสามารถทำงานยับยั้งการทุจริตได้จริง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

แหล่งข้อมูลอ้างอิง : แถลงการณ์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (10 ก.พ. 69)

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง

“พี่เต้” ซัก “กกต.” ทวงคืนไดโนเสาร์ ชี้คะแนนบนเว็บกับกระดานไม่เท่ากัน

18 วินาที ที่แล้ว
กกต. พะเยา แถลงข่าวจับกรรมการฉีกบัตรเลือกตั้ง 14 ใบ ข่าวการเมือง

กกต. เคลียร์ปม โกงเลือกตั้งพะเยา ฉีกบัตร 14 ยันคะแนนยังบริสุทธิ์

14 นาที ที่แล้ว
รองเลขาฯ กกต. เผย 2 สาเหตุ กรรมการพิจารณานับคะแนน-เลือกตั้งใหม่ ข่าวการเมือง

กกต. เฉลยสาเหตุ ทำไมขอนับคะแนนใหม่ไม่ได้? ชี้ ต้องมีหลักฐานท้วงหน้าหน่วย

26 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เปิดคำแถลง กกต. แจงดราม่าชลบุรี ยันเปิดหีบตัดสายรัดคือ ขั้นตอนยุบรวม

33 นาที ที่แล้ว
กกต. แจงปม เลือกตั้งชลบุรี เขต 1 เผยสั่งนับคะแนนใหม่ไม่ได้ ต้องรอผลสอบภายใน 2 วัน ข่าวการเมือง

กกต. แจงปม เลือกตั้งชลบุรี เขต 1 เผยสั่งนับคะแนนใหม่ไม่ได้ ต้องรอผลสอบภายใน 2 วัน

40 นาที ที่แล้ว
ชัยภูมิเขต 7 ผลนับคะแนน ข่าวภูมิภาค

แฉคลิปฉาว “เลือกตั้งชัยภูมิ เขต 7” งัดหีบกลางวงล้อม! เดือดงบ 7000 ล้าน

42 นาที ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

Hesai แต่งตั้ง Grab เป็นผู้จัดจำหน่าย LiDAR รายเดียวในภูมิภาค ตอบรับดีมานด์ยานยนต์ระบบอัตโนมัติ

48 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เท้ง สวนกลับ สุชาติ ยันไร้ใบสั่งป่วน นับคะแนนชลบุรี เขต 1 ย้ำ แพ้ได้แต่ประชาชนรับการโกงไม่ได้

51 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พิจิตรโป๊ะแตก! กกต. รับเอง “บัตรเขย่ง” เขต 2 อึ้ง ปธ.หน่วยยอมให้ ตร. กาข้ามเขต

54 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พรรคส้ม” เดินหน้าลุยยื่นนับคะแนนใหม่ 10 เขต โกงนับคะแนนยอมไม่ได้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
พิธา ส่งข้อความถึง เท้ง คอยสนับสนุนเสมอ ข่าวการเมือง

พิธา ส่งตรงกำลังใจ เท้ง ณัฐพงษ์ ในวันที่พ่ายแพ้ ขอให้มุ่งมั่นต่อไป-สนับสนุนเสมอ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ดูชัดๆ 7 กตต.เป็นใคร มาจากไหน ? จากมรดกคสช. ไฮบริดขั้วน้ำเงิน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ แจงปมเพิกถอน ปริญญาเอก อดีตนักการเมืองดัง ข่าว

คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ แจงปมเพิกถอน ปริญญาเอก อดีตนักการเมืองดัง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แถลงข่าว &quot;การเลือกตั้ง สส. และการออกเสียงประชามติ&quot; เวลา: 14.00 น. สถานที่: ศูนย์การเลือกตั้ง สส. ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้แถลง: ว่าที่ ร.ต.ภาสกร สิริภคยาพร และ นายครรชิต เจริญอินทร์ (รองเลขาธิการ กกต.) ข่าวการเมือง

ชมถ่ายทอดสด กกต. แถลงด่วน 14.00 น. ปมนับคะแนนใหม่ ชลบุรี เขต 1

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นักการเมืองเกาหลี โดนขับพ้นพรรค เสนอนำเข้าผู้หญิงต่างแดน กระตุ้นอัตราเกิด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.เจษฎา ฝากถึง สุชาติ ลั่น &quot;ถ้าผมเป็นคุณจะช่วยดันให้นับคะแนนใหม่ พิสูจน์ชัยชนะแบบโปร่งใส&quot; ข่าวการเมือง

อ.เจษฎา ฝากถึง สุชาติ ลั่น “ถ้าเป็นผมจะช่วยเรียกร้อง เพื่อพิสูจน์ชัยชนะแบบโปร่งใส”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกาหลีใต้ฉาว เสนอ &quot;นำเข้าผู้หญิง&quot; อาเซียนผลิตลูกกู้ชาติ โดนจวกยับเหยียดเพศ-ศักดิ์ศรีมนุษย์ ข่าวต่างประเทศ

เกาหลีใต้ฉาว เสนอ “นำเข้าผู้หญิงอาเซียน” ผลิตลูกกู้ชาติ โดนจวกยับเหยียดเพศ-ศักดิ์ศรีมนุษย์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดขุมสมบัติ สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ภูมิใจไทย รวย 14.5 ล้าน ไร้หนี้สิน ข่าวการเมือง

เปิดขุมสมบัติ สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รวย 14.5 ล้าน ไร้หนี้สิน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” สวน “เพื่อไทย” เวลาแพ้มีพิรุธทุกที ชี้เลือกตั้งเป็นหน้าที่ของ กกต.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอของขวัญ ขอจ่ายค่านับคะแนนเลือกตั้งใหม่ ชลบุรี เขต 1 ข่าวการเมือง

หมอของขวัญ ซัด ‘สุชาติ’ ขอจ่ายเอง ถ้านับใหม่แล้วคะแนนเท่าเดิม เหมือนหวยแxก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลือหึ่ง! เพจเชียร์เพื่อไทยปูด ศรีสะเกษ เขต 6-7 พลิกชนะภูมิใจไทย หลังนับคะแนนใหม่ ข่าวการเมือง

ลือหึ่ง! เพจเชียร์เพื่อไทยปูด ศรีสะเกษ เขต 6-7 พลิกชนะภูมิใจไทย หลังนับคะแนนใหม่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์ ด่า สุชาติ ชี้ว่าคนที่มาชุมนุมไม่ใช่เด็กอยากได้ลูกอม ข่าวการเมือง

ย้อนรอยที่ปรึกษา “สุชาติ” รุมด่า “ไอซ์” ชนวนเดือดท้าลาออก ชลบุรีนับคะแนนใหม่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ศาลพิพาษาจำคุก “ต้นไผ่” 30 ปี ผิด ม.112-พ.ร.บ.คอมพ์ โทษรวม 50 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อนุทิน เตรียมขึ้นรถแห่ ขอบคุณชาวปราจีนบุรี แลนสไลด์ภูมิใจไทยทั้ง 3 เขต ข่าวการเมือง

อนุทิน เตรียมขึ้นรถแห่ ขอบคุณชาวปราจีนบุรี เย็นนี้! แลนด์สไลด์ภูมิใจไทยทั้ง 3 เขต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไอซ์” ท้ากลับ “สุชาติ” กล้าลาออกไหม ถ้านับใหม่แล้วคะแนนเคลื่อน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 10 ก.พ. 2569 15:16 น.| อัปเดต: 10 ก.พ. 2569 15:17 น.
55
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ชัยภูมิเขต 7 ผลนับคะแนน

แฉคลิปฉาว “เลือกตั้งชัยภูมิ เขต 7” งัดหีบกลางวงล้อม! เดือดงบ 7000 ล้าน

เผยแพร่: 10 กุมภาพันธ์ 2569

Hesai แต่งตั้ง Grab เป็นผู้จัดจำหน่าย LiDAR รายเดียวในภูมิภาค ตอบรับดีมานด์ยานยนต์ระบบอัตโนมัติ

เผยแพร่: 10 กุมภาพันธ์ 2569

เท้ง สวนกลับ สุชาติ ยันไร้ใบสั่งป่วน นับคะแนนชลบุรี เขต 1 ย้ำ แพ้ได้แต่ประชาชนรับการโกงไม่ได้

เผยแพร่: 10 กุมภาพันธ์ 2569

พิจิตรโป๊ะแตก! กกต. รับเอง “บัตรเขย่ง” เขต 2 อึ้ง ปธ.หน่วยยอมให้ ตร. กาข้ามเขต

เผยแพร่: 10 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button