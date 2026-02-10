กกต. เคลียร์ปม โกงเลือกตั้งพะเยา ฉีกบัตร 14 ยันคะแนนยังบริสุทธิ์
แผนแตก! กกต. แถลงด่วนจับทุจริตเลือกตั้งพะเยา หลังกรรมการประจำหน่วย (กปน.) ฉีกบัตร 14 ใบเตรียมยัดหีบหวังโกงคะแนน แต่ถูกประธานหน่วยและ รปภ. รวบตัวทันควัน ยันบัตรผียังไม่ลงหีบส่งดำเนินคดีถึงที่สุด
ในการแถลงข่าวเมื่อช่วงบ่ายวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เปิดเผยถึงกรณีการทุจริตที่เกิดขึ้นในพื้นที่ จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่รัฐกระทำความผิดเสียเอง แต่สามารถระงับเหตุได้ทันท่วงที
กกต. ชี้แจงข้อเท็จจริงว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากการกระทำของ กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) รายหนึ่ง มีพฤติการณ์ ฉีกบัตรเลือกตั้งเตรียมไว้ จำนวน 2 ประเภท ประเภทละ 7 ใบ (รวม 14 ใบ) โดยมีเจตนาชัดเจนที่จะนำบัตรเหล่านั้นไปหย่อนลงในหีบบัตรเลือกตั้งเพื่อทุจริตคะแนน
อย่างไรก็ตาม แผนการทุจริตครั้งนี้ไม่สำเร็จ เนื่องจาก ประธานกรรมการประจำหน่วย และ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประจำหน่วยเลือกตั้ง ได้สังเกตเห็นความผิดปกติและเข้า ระงับเหตุได้ทัน
กกต. ยืนยันหนักแน่นว่า “ยังไม่มีการหย่อนบัตรเลือกตั้งเหล่านั้นลงในหีบแต่อย่างใด” ทำให้คะแนนในหีบดังกล่าวยังคงเป็นคะแนนบริสุทธิ์จากผู้มาใช้สิทธิจริง
หลังควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้ เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยได้ดำเนินการส่งตัว กปน. ผู้กระทำความผิดให้กับพนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายการเลือกตั้งและกฎหมายอาญาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ถือเป็นกรณีตัวอย่างที่ระบบตรวจสอบภายในหน่วยเลือกตั้งสามารถทำงานยับยั้งการทุจริตได้จริง
