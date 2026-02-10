เปิดคำแถลง กกต. แจงดราม่าชลบุรี ยันเปิดหีบตัดสายรัดคือ ขั้นตอนยุบรวม
รองเลขาฯ กกต. แถลงด่วนเคลียร์ปมร้อน “ชลบุรี เขต 1” ชี้ภาพหีบเปิด-เจอเศษสายรัดในถังขยะ เป็นกระบวนการบริหารจัดการพัสดุหลังนับคะแนนเสร็จ ยืนยันผลหน้าหน่วย (ส.ส. 5/18) คือที่สุด แก้ไขไม่ได้
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ว่าที่ ร.ต.ภาสกร สิริภคยาพร และ นายครรชิต เจริญอินทร์ รองเลขาธิการ กกต. ได้ร่วมกันแถลงข่าวชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีดราม่าความวุ่นวายในการเลือกตั้ง โดยเฉพาะประเด็นร้อนที่จังหวัดชลบุรี เขต 1
เคลียร์ปม “เปิดหีบ-ตัดสายรัด-เจอขยะ” คือขั้นตอน “ยุบรวมหีบ”
สำหรับภาพที่ปรากฏในโซเชียลมีเดีย กรณีพบเห็นเจ้าหน้าที่เปิดหีบบัตร ตัดสายรัดทิ้ง หรือพบวัสดุอุปกรณ์ในถังขยะ จนนำไปสู่ความเข้าใจผิดว่ามีการทุจริตนั้น กกต. ชี้แจงว่าเป็น “ความเข้าใจคลาดเคลื่อน” ในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เรียกว่า “การยุบรวมหีบบัตร”
ทำไมต้องเปิด?
หลังจากนับคะแนนเสร็จสิ้นและปิดผนึกผลคะแนนแล้ว ในขั้นตอนการขนย้ายไปเก็บรักษา (เช่น ที่สถานีตำรวจหรืออำเภอ) เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องบริหารจัดการพื้นที่ โดยการนำบัตรจากหลายหีบมารวมกัน (ยุบรวม) เพื่อลดจำนวนหีบให้ขนย้ายสะดวกและประหยัดพื้นที่จัดเก็บ
ทำไมต้องตัดสายรัด?
การจะนำบัตรมารวมกันได้ ต้องทำการ “ตัดสายรัดเดิม” ออก จึงเป็นที่มาของภาพเศษสายรัดหรือวัสดุอุปกรณ์ที่ถูกทิ้งในพื้นที่ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นเรื่องปกติของขั้นตอนนี้
ขยะในถัง
เอกสารที่พบในถังขยะ คือเอกสารธุรการหรือเศษวัสดุจากการยุบรวม ไม่ใช่บัตรเลือกตั้งดีที่ถูกนำมาทิ้งทำลาย
ยัน “คะแนนหน้าหน่วย” (ส.ส. 5/18) คือที่สุด แก้ไขไม่ได้
กกต. ยืนยันหนักแน่นว่า “ไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงผลคะแนนได้” โดยยึดหลักการดังนี้
– กระบวนการนับคะแนนถือว่าสิ้นสุดเมื่อมีการปิดประกาศรายงานผลการนับคะแนน (แบบ ส.ส. 5/18) ไว้ที่หน้าหน่วยเลือกตั้ง ประชาชนสามารถถ่ายรูปเป็นหลักฐานได้ทันที
– เมื่อปิดประกาศแล้ว ตัวเลขนั้นคือ “ข้อยุติ” จะไม่มีใครสามารถไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวเลขในภายหลังได้
– กรณีที่ตัวเลขในระบบรายงานผลไม่เป็นทางการมีการแกว่งหรือคลาดเคลื่อน เกิดจากความผิดพลาดในการกรอกข้อมูล (Human Error/Key Error) ซึ่งสามารถตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องได้ โดยยึดตามเอกสาร ส.ส. 5/18 ใบจริงหน้าหน่วยเป็นหลัก
กกต. ยืนยันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่ชลบุรี เป็นขั้นตอนการบริหารจัดการพัสดุตามระเบียบหลังนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ไม่ใช่การเปิดหีบเพื่อเปลี่ยนบัตรหรือโกงคะแนนแต่อย่างใด
