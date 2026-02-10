ชมถ่ายทอดสด กกต. แถลงด่วน 14.00 น. ปมนับคะแนนใหม่ ชลบุรี เขต 1
เตรียมรับชมถ่ายทอดสด แถลงข่าว การเลือกตั้ง สส. และการออกเสียงประชามติ เวลา 14.00 น. สถานที่: ศูนย์การเลือกตั้ง สส. ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้แถลง: ว่าที่ ร.ต.ภาสกร สิริภคยาพร และ นายครรชิต เจริญอินทร์ (รองเลขาธิการ กกต.)
การแถลงข่าวในบ่ายวันนี้ ถูกจับตามองว่าเป็น “ไฟต์บังคับ” ที่ กกต. ต้องตอบคำถามสังคมให้เคลียร์ โดยเฉพาะประเด็นร้อนจาก “ชลบุรี เขต 1” ที่กลายเป็นมหากาพย์ข้ามคืน จากข้อร้องเรียนความไม่ชอบมาพากลที่ถาโถมเข้ามาแบบรายชั่วโมง
1. จุดเริ่มต้น “เคเบิลไทร์หมด”
เย็นวันที่ 9 ก.พ. ชาวชลบุรีรวมตัวหน้า อ.เมือง จ.ชลบุรี หลังพบพิรุธ “หีบบัตรเลือกตั้ง” ถูกเก็บไม่มิดชิด ไม่มีการรัดสายเคเบิลไทร์ และไม่มีลายเซ็นเจ้าหน้าที่กำกับ เมื่อทวงถามได้รับคำตอบสุดอึ้งว่า “สายเคเบิลไทร์หมด” ทำให้ประชาชนปักหลักเรียกร้องให้นับคะแนนใหม่ทันที
2. รองเลขาฯ ลงพื้นที่กลางดึก แต่ “ไม่มีอำนาจสั่งเปิดหีบ”
เวลา 01.35 น. (10 ก.พ.) ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาฯ กกต. เดินทางถึงพื้นที่ท่ามกลางวงล้อมประชาชน แจ้งว่าตนมาดูแลความสงบ “ไม่มีอำนาจตัดสินใจเปิดหีบนับใหม่” ต้องรอที่ประชุม กกต. ชุดใหญ่ 7 คน ในเวลา 10.00 น. ของวันนี้
3. ช็อกซ้ำ! เจอใบนับคะแนนใน “ถังขยะ”
ระหว่างปักหลักรอ เวลา 03.15 น. ตัวแทนประชาชน (หญิงชุดขาว) และผู้สังเกตการณ์ ค้นพบ “ใบนับคะแนน หน่วยเลือกตั้งที่ 15 (รร.อนุบาลวัดกลางดอน)” ถูกทิ้งอยู่ในถังขยะ บริเวณนั้น จึงนำไปโชว์ให้ รองเลขาฯ กกต. ดู พร้อมตั้งคำถามผ่านโทรโข่ง:
“หลักฐานขนาดนี้ยังต้องให้หนูรวบรวมอะไรอีก… ถามแบบสามัญชนคุยกัน กับท่านที่มีอำนาจแบบนี้มันถูกต้องหรือไม่คะ”
4. สถานการณ์ล่าสุด (08.00 น.) มวลชนยังคงปักหลักเฝ้าหีบบัตรอยู่ที่เดิม ไม่ยอมถอย จนกว่าจะมีความชัดเจนจากที่ประชุม กกต. ชุดใหญ่ ในช่วงสายวันนี้
