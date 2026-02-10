เท้ง สวนกลับ สุชาติ ยันไร้ใบสั่งป่วน นับคะแนนชลบุรี เขต 1 ย้ำ แพ้ได้แต่ประชาชนรับการโกงไม่ได้
เท้ง ณัฐพงษ์ สวนกลับ สุชาติ ยันไร้ใบสั่งป่วน พิรุธหน่วยเลือกตั้งชลบุรี เขต 1 ย้ำ ทุกคนรับความแพ้ได้ แต่รับกลโกงไม่ได้ จี้ กกต. สั่งนับใหม่ทั้งประเทศเพื่อความโปร่งใส
ช่วงบ่ายวันนี้ (10 ก.พ. 69) เพจเฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว เปิดเผยความคืบหน้ากรณีพบพิรุธการนับคะแนนเสียงเลือกตั้ง 2569 จ.ชลบุรี เขต 1 โดยล่าสุด เท้ง ณัฐพงษ์ หัวหน้าพรรคประชาชน ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว ระบุว่า
“นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงปัญหาการนับคะแนนเลือกตั้งที่ จ.ชลบุรี เขต 1 ที่มีประชาชนมาประท้วงให้นับคะแนนใหม่ ว่า พรรค ปชน.มอบหมายให้นายพงศธร ศรเพชรนรินทร์ รองเลขาธิการพรรคประชาชน ดูแลในพื้นที่ภาคตะวันออก ไปติดตามสถานการณ์ในพื้นที่แล้ว ขณะเดียวกันก็มีทีมงานของพรรคประชาชนรวมถึงผู้สมัคร สส. ไปอยู่กับประชาชนในพื้นที่แล้วเช่นเดียวกัน
นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า สิ่งที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้งที่ จ.ชลบุรี มีการพบเห็นใบนับคะแนนในถังขยะ เป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นเลย และเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง อย่างไรก็ดีขอบคุณประชาชนที่ออกมาปกป้องสิทธิ และเสียงของตัวเอง ขณะเดียวกันพรรคประชาชนพร้อมที่จะปกป้องสิทธิ และเสียงของประชาชนทุกคน
หัวหน้าพรรคประชาชน กล่าวอีกว่า ขอส่งข้อเรียกร้องไปยัง กกต.ทุกคน เชื่อว่า สิ่งที่สำคัญ คือทำให้ทุกคนยอมรับผลการเลือกตั้ง แพ้ได้แต่ถูกโกงไม่ได้ การสั่งให้นับคะแนนใหม่ทั้งจังหวัดหรือทั้งประเทศ คิดว่าเป็นสิ่งที่อยู่ในวิสัยที่ทำได้ อย่างน้อยการนับคะแนนใหม่ มารวมศูนย์การนับคะแนนอยู่ที่ตรงกลาง ประชาชนรวมถึงสื่อมวลชนช่วยกันตรวจสอบการนับคะแนนได้อีกรอบหนึ่ง
ส่วนกรณีนายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกฯ และ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะผู้สมัคร สส.ชลบุรี เขต 1 พรรคภูมิใจไทย ระบุว่ามีคนอยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวให้นับคะแนนใหม่ดังกล่าวนั้น นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ไม่อยากให้ใช้การกล่าวหาแบบนั้น ยืนยันว่าไม่มีแกนนำพรรคคนใดคนหนึ่งที่จะไปเป็นแกนนำในการนำประท้วง ยืนยันว่าเราระมัดระวังตัวอย่างมาก ที่จะไม่ให้ฝั่งตรงข้ามหรือแม้แต่นายสุชาติ เอาประเด็นนี้ไปบิดเบือนได้ ถ้าพูดแบบนี้คิดว่าไม่เป็นธรรมกับประชาชน
“ทุกคนยอมรับความพ่ายแพ้ได้ แต่ไม่สามารถยอมรับกลโกงได้ ดังนั้นคุณสุชาติหรือใครก็ตามแต่ควรอยากเรียกร้องในสิ่งเดียวกันคือการทำให้การเลือกตั้งนั้นโปร่งใส ซึ่งสามารถตัดสินใจได้ง่ายมาก คือให้มีการนับคะแนนใหม่” นายณัฐพงษ์ กล่าว”
อ้างอิงจาก : FB สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว
