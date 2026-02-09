ข่าว

ผลเลือกตั้ง 2569 ศรีสะเกษ สส. 9 เขต ภูมิใจไทย แลนด์สไลด์

เผยแพร่: 09 ก.พ. 2569 14:07 น.
117
ผลเลือกตั้ง 2569 ศรีสะเกษ สส. 9 เขต ไม่เป็นทางการ

ผลเลือกตั้ง ศรีสะเกษ 2569 พลิกฟ้าคว่ำแผ่นดิน “ภูมิใจไทย” แลนด์สไลด์กวาดเรียบ 8 เขต “เพื่อไทย” สิ้นมนต์ขลังเหลือที่ยืนเพียงหนึ่งเดียว

ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) จังหวัดศรีสะเกษ อย่างไม่เป็นทางการ ครบทั้ง 9 เขตเลือกตั้ง ล่าสุดผลคะแนนเปลี่ยนแปลงครั้งประวัติศาสตร์ในพื้นที่อีสานใต้ พรรคภูมิใจไทย ภายใต้การนำของบ้านใหญ่ตระกูล “ไตรสรณกุล” และ “อังคสกุลเกียรติ” สามารถเอาชนะใจประชาชนกวาดที่นั่งไปครองได้เกือบยกจังหวัดถึง 8 ที่นั่ง เหลือพื้นที่ให้ พรรคเพื่อไทย เพียงเขตเดียวเท่านั้น

รายชื่อผู้ชนะการเลือกตั้ง สส. ทั้ง 9 เขต มีดังนี้

  • เขตเลือกตั้งที่ 1: นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ (พรรคภูมิใจไทย) คว้าชัยด้วยคะแนน 44,088 คะแนน

  • เขตเลือกตั้งที่ 2: นายศุภกิจ สีหาภาค (พรรคภูมิใจไทย) ได้คะแนน 32,241 คะแนน

  • เขตเลือกตั้งที่ 3: นายธนา กิจไพบูลย์ชัย (พรรคภูมิใจไทย) ได้คะแนน 49,781 คะแนน

  • เขตเลือกตั้งที่ 4: นายชิตพล ไตรสรณกุล (พรรคภูมิใจไทย) ได้คะแนน 38,705 คะแนน

  • เขตเลือกตั้งที่ 5: นางสาวจินณ์ตวรรณ ไตรสรณกุล (พรรคภูมิใจไทย) ได้คะแนน 37,079 คะแนน

  • เขตเลือกตั้งที่ 6: นายคชศักดิ์ ศิริรัตน์มานะวงศ์ (พรรคภูมิใจไทย) ได้คะแนน 26,211 คะแนน

  • เขตเลือกตั้งที่ 7: นางสาววิลดา อินฉัตร (พรรคเพื่อไทย) เป็นหนึ่งเดียวของพรรคที่ฝ่ากระแสสีน้ำเงินเข้ามาได้ ด้วยคะแนน 31,868 คะแนน

  • เขตเลือกตั้งที่ 8: นายอาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ (พรรคภูมิใจไทย) กวาดคะแนนถล่มทลายสูงสุดในจังหวัด 53,218 คะแนน

  • เขตเลือกตั้งที่ 9: นายวิทวัส ไตรสรณกุล (พรรคภูมิใจไทย) ได้คะแนน 37,040 คะแนน

ผลเลือกตั้ง 2569 ศรีสะเกษ สส. 9 เขต ไม่เป็นทางการ

117
