“ย้อนอดีตเลือกตั้งไทย” สกปรกที่สุด! อุจจาระป้ายหน้าบ้าน ดูผลลัพธ์ได้นับใหม่ไหม

57
แฟ้มภาพ

26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 ได้ชื่อว่าเป็น “การเลือกตั้งสกปรก” โดยพบความผิดปรกติ อาทิ การมีชื่อคนตายแล้วในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง เปลี่ยนชายให้เป็นหญิง หญิงให้เป็นชาย เพิ่มเติมชื่อเอาเองโดยให้อยู่ในบ้านใดบ้านหนึ่ง

หากจะพูดถึงบาดแผลทางประชาธิปไตยที่ลึกที่สุดครั้งหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ไทย คงหนีไม่พ้นการเลือกตั้งเมื่อกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 ที่ถูกขนานนามว่า “การเลือกตั้งที่สกปรกที่สุด”

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป ครั้งที่ 9 ในประวัติศาสตร์การเมืองไทย หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 มิถุนายน 2475 นั้น เกิดขึ้นในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2500 ซึ่งนับเป็นการเลือกตั้งที่มีผู้มาใช้สิทธิมากที่สุดกว่า 8 ครั้งที่ผ่านมา โดยมีผู้มาใช้สิทธิถึง 57.5% แสดงให้เห็นว่าราษฎรมีความสนใจและตื่นตัวทางการเมืองกันมาก

รัฐบาลแปลก พิบูลสงคราม หรือ “จอมพล ป. พิบูลสงคราม” ได้ประกาศให้มีเลือกตั้งทั่วไป ในวันดังกล่าวขึ้น โดยเป็นการเลือกตั้งแบบรวมเขตจังหวัด ซึ่งเป็นการช่วงชิงเก้าอี้ในสภาทั้งสิ้น 160 ที่นั่ง และมีพรรคการเมืองลงสนามเลือกตั้งถึง 23 พรรค ข้อมูลจาก สถาบันพระปกเกล้า ระบุ เป็นการเลือกตั้งที่ได้ชื่อว่า “สกปรกที่สุดในประวัติศาสตร์”

โดยก่อนหน้าเลือกตั้งจะเกิดขึ้น จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ได้ประกาศจะจัดการเลือกตั้งครั้งนี้ให้บริสุทธิ์ ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในโอกาสครบรอบวาระกึ่งพุทธกาลด้วยแต่การณ์กลับเป็นไปในทางตรงกันข้าม

จอมพล ป เลือกตั้ง 26 กุมภา 2500
แฟ้มภาพ
จอมพล ป. พิบูลสงครามได้ตั้งพรรคเสรีมนังคศิลาขึ้นมาสนับสนุนอำนาจของตนเอง
แฟ้มภาพ

ปฐมบท: ประชาธิปไตยเสื้อคลุมจอมพล

จุดเริ่มต้นมาจากความพยายาม “ชุบตัว” ของจอมพล ป. พิบูลสงคราม หลังกลับจากดูงานเมืองนอก หวังใช้ “วิถีรัฐสภา” และนโยบาย “ไฮด์ปาร์ค” เป็นเกราะกำบังเพื่อคานอำนาจกับขั้วการเมืองใหม่อย่าง กลุ่มซอยราชครู (พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์) และ กลุ่มสี่เสาเทเวศร์ (จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์) โดยมีเดิมพัน คือ การสืบทอดอำนาจผ่านพรรคจัดตั้งอย่าง “เสรีมนังคศิลา”

ปฏิบัติการรัฐราชการอุ้มสม เมื่อเดิมพันสูงรัฐบาลจึงงัดทุก “กลไกรัฐ” มาใช้แบบไม่สนวิธีการ ไล่ตั้งแต่ บีบบังคับฝ่ายปกครองและข้าราชการให้ช่วยหาเสียง ใครแตกแถวถูกเชือดไก่ให้ลิงดู ดังกรณีปลัดฯ มหาดไทยถูกฟ้องที่นครสวรรค์

ภายใต้เงาของ พล.ต.อ.เผ่า มีการใช้ “นักเลง” ข่มขู่คู่แข่งอย่างพรรคประชาธิปัตย์ ถึงขั้นใช้วิธีสกปรกป้ายอุจจาระและโปรยใบปลิวโจมตี นโยบายประชานิยมแจกแหลก แจกสิ่งของหวังซื้อใจ แต่กลับพ่ายแพ้กระแสสังคมที่เบื่อหน่ายเผด็จการและพิษเศรษฐกิจ

เลือกตั้งสกปรก 26 กุมภาพันธ์ 2500
แฟ้มภาพ

กำเนิดศัพท์การโกง ไพ่ไฟ-พลร่ม ความพยายามชนะนำไปสู่การทุจริตเชิงประจักษ์จนเกิดศัพท์การเมืองอมตะ

  • ไพ่ไฟ – การพบบัตรเลือกตั้งที่กาเบอร์พรรครัฐบาลล่วงหน้าพร้อมตราประทับนายอำเภอ เกลื่อนเมืองก่อนวันจริง
  • พลร่ม – การเวียนเทียนคนหน้าเดิม ลงคะแนนซ้ำหลายรอบในวันเลือกตั้ง

การเลือกตั้งครั้งนั้นไม่ได้เป็นเพียงการแข่งขันทางการเมือง แต่คือฟางเส้นสุดท้ายที่สะท้อนความเสื่อมศรัทธาของประชาชนต่อระบอบอำนาจนิยม ที่พยายามสวมหน้ากากประชาธิปไตยแต่เนื้อในกลับเต็มไปด้วยกลโกง

อ้างอิงข้อมูลเพิ่มเติมจากไทยพีบีเอส จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ผลการเลือกตั้งไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม แต่ จอมพล ป. ได้แถลงต่อประชาชน “ขอให้อย่าเรียกว่าการเลือกตั้งสกปรกเลย ควรจะเรียกว่าเป็น การเลือกตั้งไม่เรียบร้อย”

การแถลงดังกล่าวได้กลายเป็นชนวนสำคัญที่นำไปสู่การเดินขบวนประท้วงครั้งใหญ่ของนิสิตนักศึกษาและประชาชนในวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2500 โดยมีการเดินขบวนไปยังทำเนียบรัฐบาลและมีการลดธงชาติครึ่งเสาเพื่อไว้อาลัยให้กับการเลือกตั้ง พร้อมยื่นข้อเรียกร้องให้รัฐบาลประกาศให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะและให้จัดการเลือกตั้งใหม่

วันเลือกตั้งมาถึงปรากฏว่าการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความไม่เรียบร้อยหลายประการที่ปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์สมัยนั้นเต็มไปหมด
แฟ้มภาพ

เวลาต่อมาสถานการณ์เริ่มบานปลาย แม้จอมพล ป. จะยอมเจรจากับกลุ่มผู้ชุมนุม แต่ไม่ยอมรับปากว่าจะจัดการให้เป็นไปตามข้อเรียกร้อง กระทั่ง จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ผู้บัญชาการฝ่ายทหารรับผิดชอบจัดการรักษาความสงบ ต้องเป็นผู้เจรจาแทน โดยทำการรับข้อเสนอของกลุ่มผู้ชุมนุม พร้อมกล่าววลีคลาสสิคที่ถูกจดจำมาถึงทุกวันนี้อย่าง “ทหารจะไม่มีวันทำร้ายประชาชน” “พบกันใหม่เมื่อชาติต้องการ” ก่อนเหตุการณ์กลับคืนสู่ภาวะปกติ.

การเลือกตั้งสกปรก 26 กุมภาพันธ์ 2500
แฟ้มภาพ
การเลือกตั้งสกปรก 26 กุมภาพันธ์พ.ศ. 2500
แฟ้มภาพ

Photo of Pachara

Pachara

