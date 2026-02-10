เปิดขุมสมบัติ สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รวย 14.5 ล้าน ไร้หนี้สิน
ป.ป.ช. เปิดเซฟ “สีหศักดิ์” รวย 14.5 ล้าน ไร้หนี้ ด้าน “พล.ท.อดุลย์” รมช.กลาโหม มี 105 ล้าน สะสมพระสมเด็จ ปืน นาฬิกา Rolex เครื่องประดับเพียบ
10 ก.พ. 69 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรณีเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2568 จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และ พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยนางวราภรณ์ คู่สมรส แจ้งมีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 14,580,902 บาท ไม่มีหนี้สิน
ทรัพย์สินส่วนตัวของนายสีหศักดิ์มีจำนวน 3,039,626 บาท ประกอบด้วยเงินฝาก กองทุนเปิด ยานพาหนะ และทรัพย์สินอื่น ส่วนนางวราภรณ์มีทรัพย์สิน 11,541,275 บาท ส่วนใหญ่เป็นที่ดินในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร มูลค่า 4 ล้านบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง มูลค่า 3 ล้านบาท รวมถึงเงินฝากและเงินลงทุน
ทรัพย์สินอื่นที่น่าสนใจของนายสีหศักดิ์และคู่สมรส ได้แก่ นาฬิกา Rolex Oyster Perpetual นาฬิกา Omega ชุดเครื่องประดับไพลิน มรกต สร้อยมุก และชุดเพชร รวมมูลค่าทรัพย์สินในส่วนนี้หลายแสนบาท
พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม และนางพรชนก คู่สมรส แจ้งมีทรัพย์สินรวม 105,894,039 บาท และมีหนี้สินจำนวน 2,012,433 บาท ซึ่งเป็นยอดหนี้สินเชื่อบ้านธนาคารทหารไทยธนชาต
ทรัพย์สินของ พล.ท.อดุลย์ มีจำนวน 32,425,985 บาท ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในหุ้นสหกรณ์กองทัพบกภาคที่ 2 และ บมจ.เคจีไอ (ประเทศไทย) มูลค่ารวมกว่า 8.5 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีที่ดิน 5 แปลงกระจายอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์ และปราจีนบุรี รวมถึงบ้านพักในจังหวัดนครราชสีมาและห้องชุดในกรุงเทพมหานคร
ในส่วนของนางพรชนก คู่สมรส มีทรัพย์สินสูงถึง 73,399,754 บาท โดยมีเงินลงทุนก้อนใหญ่ในสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์กว่า 45 ล้านบาท และลงทุนในร้านเมืองตะลุงยิ่งเจริญค้าวัสดุอีก 15 ล้านบาท
สำหรับของสะสมและทรัพย์สินอื่นที่น่าจับตามองของ พล.ท.อดุลย์และคู่สมรส ได้แก่ พระเครื่องพระสมเด็จพร้อมสร้อยทองคำ มูลค่าสูงถึง 3 ล้านบาท นาฬิกา Rolex รุ่น Datejust และ Submariner Date ปืนสั้นกึ่งอัตโนมัติ 2 กระบอก จักรยานเสือหมอบแบรนด์ Giant รวมถึงเครื่องประดับทองคำและเพชรอีกหลายรายการ
ข้อมูลประวัติการทำงานระบุว่า พล.ท.อดุลย์ เคยดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 2 ในช่วงปี 2565-2567 ก่อนมารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม อีกทั้งยังเป็นเพื่อนร่วมรุ่นวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 61 รุ่นเดียวกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล อีกด้วย
