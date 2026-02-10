ข่าวการเมือง

เปิดขุมสมบัติ สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รวย 14.5 ล้าน ไร้หนี้สิน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 10 ก.พ. 2569 13:42 น.| อัปเดต: 10 ก.พ. 2569 13:42 น.
58
เปิดขุมสมบัติ สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ภูมิใจไทย รวย 14.5 ล้าน ไร้หนี้สิน

ป.ป.ช. เปิดเซฟ “สีหศักดิ์” รวย 14.5 ล้าน ไร้หนี้ ด้าน “พล.ท.อดุลย์” รมช.กลาโหม มี 105 ล้าน สะสมพระสมเด็จ ปืน นาฬิกา Rolex เครื่องประดับเพียบ

10 ก.พ. 69 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรณีเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2568 จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และ พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม

นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยนางวราภรณ์ คู่สมรส แจ้งมีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 14,580,902 บาท ไม่มีหนี้สิน

ทรัพย์สินส่วนตัวของนายสีหศักดิ์มีจำนวน 3,039,626 บาท ประกอบด้วยเงินฝาก กองทุนเปิด ยานพาหนะ และทรัพย์สินอื่น ส่วนนางวราภรณ์มีทรัพย์สิน 11,541,275 บาท ส่วนใหญ่เป็นที่ดินในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร มูลค่า 4 ล้านบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง มูลค่า 3 ล้านบาท รวมถึงเงินฝากและเงินลงทุน

ทรัพย์สินอื่นที่น่าสนใจของนายสีหศักดิ์และคู่สมรส ได้แก่ นาฬิกา Rolex Oyster Perpetual นาฬิกา Omega ชุดเครื่องประดับไพลิน มรกต สร้อยมุก และชุดเพชร รวมมูลค่าทรัพย์สินในส่วนนี้หลายแสนบาท

พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม และนางพรชนก คู่สมรส แจ้งมีทรัพย์สินรวม 105,894,039 บาท และมีหนี้สินจำนวน 2,012,433 บาท ซึ่งเป็นยอดหนี้สินเชื่อบ้านธนาคารทหารไทยธนชาต

ทรัพย์สินของ พล.ท.อดุลย์ มีจำนวน 32,425,985 บาท ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในหุ้นสหกรณ์กองทัพบกภาคที่ 2 และ บมจ.เคจีไอ (ประเทศไทย) มูลค่ารวมกว่า 8.5 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีที่ดิน 5 แปลงกระจายอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์ และปราจีนบุรี รวมถึงบ้านพักในจังหวัดนครราชสีมาและห้องชุดในกรุงเทพมหานคร

ในส่วนของนางพรชนก คู่สมรส มีทรัพย์สินสูงถึง 73,399,754 บาท โดยมีเงินลงทุนก้อนใหญ่ในสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์กว่า 45 ล้านบาท และลงทุนในร้านเมืองตะลุงยิ่งเจริญค้าวัสดุอีก 15 ล้านบาท

สำหรับของสะสมและทรัพย์สินอื่นที่น่าจับตามองของ พล.ท.อดุลย์และคู่สมรส ได้แก่ พระเครื่องพระสมเด็จพร้อมสร้อยทองคำ มูลค่าสูงถึง 3 ล้านบาท นาฬิกา Rolex รุ่น Datejust และ Submariner Date ปืนสั้นกึ่งอัตโนมัติ 2 กระบอก จักรยานเสือหมอบแบรนด์ Giant รวมถึงเครื่องประดับทองคำและเพชรอีกหลายรายการ

ข้อมูลประวัติการทำงานระบุว่า พล.ท.อดุลย์ เคยดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 2 ในช่วงปี 2565-2567 ก่อนมารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม อีกทั้งยังเป็นเพื่อนร่วมรุ่นวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 61 รุ่นเดียวกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล อีกด้วย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
กกต. พะเยา แถลงข่าวจับกรรมการฉีกบัตรเลือกตั้ง 14 ใบ ข่าวการเมือง

กกต. เคลียร์ปม โกงเลือกตั้งพะเยา ฉีกบัตร 14 ยันคะแนนยังบริสุทธิ์

2 นาที ที่แล้ว
รองเลขาฯ กกต. เผย 2 สาเหตุ กรรมการพิจารณานับคะแนน-เลือกตั้งใหม่ ข่าวการเมือง

กกต. เฉลยสาเหตุ ทำไมขอนับคะแนนใหม่ไม่ได้? ชี้ ต้องมีหลักฐานท้วงหน้าหน่วย

14 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เปิดคำแถลง กกต. แจงดราม่าชลบุรี ยันเปิดหีบตัดสายรัดคือ ขั้นตอนยุบรวม

20 นาที ที่แล้ว
กกต. แจงปม เลือกตั้งชลบุรี เขต 1 เผยสั่งนับคะแนนใหม่ไม่ได้ ต้องรอผลสอบภายใน 2 วัน ข่าวการเมือง

กกต. แจงปม เลือกตั้งชลบุรี เขต 1 เผยสั่งนับคะแนนใหม่ไม่ได้ ต้องรอผลสอบภายใน 2 วัน

28 นาที ที่แล้ว
ชัยภูมิเขต 7 ผลนับคะแนน ข่าวภูมิภาค

แฉคลิปฉาว “เลือกตั้งชัยภูมิ เขต 7” งัดหีบกลางวงล้อม! เดือดงบ 7000 ล้าน

30 นาที ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

Hesai แต่งตั้ง Grab เป็นผู้จัดจำหน่าย LiDAR รายเดียวในภูมิภาค ตอบรับดีมานด์ยานยนต์ระบบอัตโนมัติ

36 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เท้ง สวนกลับ สุชาติ ยันไร้ใบสั่งป่วน นับคะแนนชลบุรี เขต 1 ย้ำ แพ้ได้แต่ประชาชนรับการโกงไม่ได้

39 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พิจิตรโป๊ะแตก! กกต. รับเอง “บัตรเขย่ง” เขต 2 อึ้ง ปธ.หน่วยยอมให้ ตร. กาข้ามเขต

41 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พรรคส้ม” เดินหน้าลุยยื่นนับคะแนนใหม่ 10 เขต โกงนับคะแนนยอมไม่ได้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
พิธา ส่งข้อความถึง เท้ง คอยสนับสนุนเสมอ ข่าวการเมือง

พิธา ส่งตรงกำลังใจ เท้ง ณัฐพงษ์ ในวันที่พ่ายแพ้ ขอให้มุ่งมั่นต่อไป-สนับสนุนเสมอ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ดูชัดๆ 7 กตต.เป็นใคร มาจากไหน ? จากมรดกคสช. ไฮบริดขั้วน้ำเงิน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ แจงปมเพิกถอน ปริญญาเอก อดีตนักการเมืองดัง ข่าว

คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ แจงปมเพิกถอน ปริญญาเอก อดีตนักการเมืองดัง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แถลงข่าว &quot;การเลือกตั้ง สส. และการออกเสียงประชามติ&quot; เวลา: 14.00 น. สถานที่: ศูนย์การเลือกตั้ง สส. ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้แถลง: ว่าที่ ร.ต.ภาสกร สิริภคยาพร และ นายครรชิต เจริญอินทร์ (รองเลขาธิการ กกต.) ข่าวการเมือง

ชมถ่ายทอดสด กกต. แถลงด่วน 14.00 น. ปมนับคะแนนใหม่ ชลบุรี เขต 1

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นักการเมืองเกาหลี โดนขับพ้นพรรค เสนอนำเข้าผู้หญิงต่างแดน กระตุ้นอัตราเกิด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.เจษฎา ฝากถึง สุชาติ ลั่น &quot;ถ้าผมเป็นคุณจะช่วยดันให้นับคะแนนใหม่ พิสูจน์ชัยชนะแบบโปร่งใส&quot; ข่าวการเมือง

อ.เจษฎา ฝากถึง สุชาติ ลั่น “ถ้าเป็นผมจะช่วยเรียกร้อง เพื่อพิสูจน์ชัยชนะแบบโปร่งใส”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกาหลีใต้ฉาว เสนอ &quot;นำเข้าผู้หญิง&quot; อาเซียนผลิตลูกกู้ชาติ โดนจวกยับเหยียดเพศ-ศักดิ์ศรีมนุษย์ ข่าวต่างประเทศ

เกาหลีใต้ฉาว เสนอ “นำเข้าผู้หญิงอาเซียน” ผลิตลูกกู้ชาติ โดนจวกยับเหยียดเพศ-ศักดิ์ศรีมนุษย์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดขุมสมบัติ สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ภูมิใจไทย รวย 14.5 ล้าน ไร้หนี้สิน ข่าวการเมือง

เปิดขุมสมบัติ สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รวย 14.5 ล้าน ไร้หนี้สิน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” สวน “เพื่อไทย” เวลาแพ้มีพิรุธทุกที ชี้เลือกตั้งเป็นหน้าที่ของ กกต.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอของขวัญ ขอจ่ายค่านับคะแนนเลือกตั้งใหม่ ชลบุรี เขต 1 ข่าวการเมือง

หมอของขวัญ ซัด ‘สุชาติ’ ขอจ่ายเอง ถ้านับใหม่แล้วคะแนนเท่าเดิม เหมือนหวยแxก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลือหึ่ง! เพจเชียร์เพื่อไทยปูด ศรีสะเกษ เขต 6-7 พลิกชนะภูมิใจไทย หลังนับคะแนนใหม่ ข่าวการเมือง

ลือหึ่ง! เพจเชียร์เพื่อไทยปูด ศรีสะเกษ เขต 6-7 พลิกชนะภูมิใจไทย หลังนับคะแนนใหม่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์ ด่า สุชาติ ชี้ว่าคนที่มาชุมนุมไม่ใช่เด็กอยากได้ลูกอม ข่าวการเมือง

ย้อนรอยที่ปรึกษา “สุชาติ” รุมด่า “ไอซ์” ชนวนเดือดท้าลาออก ชลบุรีนับคะแนนใหม่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ศาลพิพาษาจำคุก “ต้นไผ่” 30 ปี ผิด ม.112-พ.ร.บ.คอมพ์ โทษรวม 50 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อนุทิน เตรียมขึ้นรถแห่ ขอบคุณชาวปราจีนบุรี แลนสไลด์ภูมิใจไทยทั้ง 3 เขต ข่าวการเมือง

อนุทิน เตรียมขึ้นรถแห่ ขอบคุณชาวปราจีนบุรี เย็นนี้! แลนด์สไลด์ภูมิใจไทยทั้ง 3 เขต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไอซ์” ท้ากลับ “สุชาติ” กล้าลาออกไหม ถ้านับใหม่แล้วคะแนนเคลื่อน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คดีพลิก! ที่แท้ ทรัมป์ ฮีโร่โทรแจ้งตำรวจแฉ &quot;เอปสตีน&quot; เอกสารลับ FBI ยืนยัน ข่าวต่างประเทศ

คดีพลิก! ที่แท้ ทรัมป์ ฮีโร่โทรแจ้งตำรวจแฉ “เอปสตีน” เอกสารลับ FBI ยืนยัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 10 ก.พ. 2569 13:42 น.| อัปเดต: 10 ก.พ. 2569 13:42 น.
58
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ชัยภูมิเขต 7 ผลนับคะแนน

แฉคลิปฉาว “เลือกตั้งชัยภูมิ เขต 7” งัดหีบกลางวงล้อม! เดือดงบ 7000 ล้าน

เผยแพร่: 10 กุมภาพันธ์ 2569

Hesai แต่งตั้ง Grab เป็นผู้จัดจำหน่าย LiDAR รายเดียวในภูมิภาค ตอบรับดีมานด์ยานยนต์ระบบอัตโนมัติ

เผยแพร่: 10 กุมภาพันธ์ 2569

เท้ง สวนกลับ สุชาติ ยันไร้ใบสั่งป่วน นับคะแนนชลบุรี เขต 1 ย้ำ แพ้ได้แต่ประชาชนรับการโกงไม่ได้

เผยแพร่: 10 กุมภาพันธ์ 2569

พิจิตรโป๊ะแตก! กกต. รับเอง “บัตรเขย่ง” เขต 2 อึ้ง ปธ.หน่วยยอมให้ ตร. กาข้ามเขต

เผยแพร่: 10 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button