“สีหศักดิ์” เชื่อไม่น่ามีรอบ 3 แต่พร้อมปกป้องอธิปไตย หากเขมรตั้งใจยิง
สีหศักดิ์ เชื่อไม่น่ามีรอบ 3 แต่พร้อมปกป้องอธิปไตย หากเขมรตั้งใจยิง ย้ำต้องสร้างความเชื่อใจ เพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ และต้องทำงานร่วมกันเพื่อให้การหยุดยิงยั่งยืน
นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รมว.การต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา หลังกัมพูชายิง M79 เข้ามายังฝั่งประเทศไทย เมื่อค่ำวันที่ 30 ม.ค. ว่า ขณะนี้ ยังมีช่องทางของการพูดคุย ประเด็นสำคัญคือ จะต้องสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน ซึ่งมีการพูดคุยกันในระดับพื้นที่ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบางครั้งก็เกิดความเข้าใจผิดระหว่างกัน หรือถ้าเกิดมีเหตุการณ์อะไรขึ้นมามันก็เป็นสิ่งที่เราต้องกังวล
ที่ผ่านมาเหตุการณ์เหล่านี้ ถ้าเกิดขึ้นก็สามารถพูดคุยกันและตรวจสอบว่า มีความเป็นมาอย่างไร กลไกที่เรามีอยู่ก็เดินหน้าไปด้วยดี แต่ทั้งนี้ มันเป็นเรื่องของการที่จะต้องทำให้มีการหยุดยิง โดยต้องยั่งยืนจริงๆ ไม่มีการกระทบกระทั่งหรือยั่วยุ ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ในพื้นที่ หรือยั่วยุในเรื่องของถ้อยแถลงต่างๆ ต้องค่อยๆ สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน เมื่อเดินหน้าอย่างนี้จะเห็นภาพที่ชัดขึ้นว่าการฟื้นฟูความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรต่อไป
ผู้สื่อข่าวถามว่า ขณะนี้สามารถให้ความมั่นใจกับประชาชานได้หรือไม่ว่า ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 8 ก.พ. ซึ่งมีการเลือกตั้ง จะไม่มีเหตุการณ์ที่ทำให้การเลือกตั้งในประเทศไทยไม่สามารถเกิดขึ้นได้ นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า เราก็ต้องพูดคุยกับฝ่ายกัมพูชาว่า ต้องไม่ให้เกิดเหตุการณ์ ต้องให้การหยุดยิงยั่งยืนจริงๆ จะได้เดินหน้าในเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจ
เมื่อถามว่า จนถึงขณะนี้ ยังคงมีการยิงปืนบ้าง มีเสียงระเบิดบ้าง นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า แต่ก็มีการชี้แจงทำความเข้าใจว่า เหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นเพราะอะไร ตราบใดที่มันยังไม่ใช่การยุยง หรือเป็นการรุกล้ำด้วยเจตนา ถ้าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วสามารถพูดคุยกันได้ อธิบายกันได้ ซึ่งทุกเหตุการณ์ต้องมีการชี้แจง
เมื่อถามอีกว่า ถ้ายังคงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็ไม่สามารถการันตีได้ว่า การสู้รบในครั้งที่ 3 มันจะไม่เกิดขึ้น นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า ตอนนี้เราต้องทำงานร่วมกัน เพื่อให้การหยุดยิงมีความยั่งยืน ไม่ให้เกิดเหตุการณ์อะไร ที่จะทำให้เกิดสถานการณ์ที่เราไม่ประสงค์ แต่ถ้ามันเกิดเหตุการณ์ขึ้น เราก็ต้องทำหน้าที่ของเราคือ การปกป้องอธิปไตยของเราอยู่แล้ว
ผู้สื่อข่าวถามว่า ที่ผ่านมา ฝ่ายความมั่นคง ได้รับรายงานแล้วใช่หรือไม่ว่า ฝั่งกัมพูชา มีการเสริมอาวุธ เสริมกำลังทหาร ขุดคูเลต นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า เราติดตามอยู่ว่า เขาทำอะไรบ้าง ถ้ามันเป็นการรุกล้ำอธิปไตยเรา หรือถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรที่จงใจ เราก็ต้องมีการปฏิบัติการของเรา
เมื่อถามว่า มีการพูดคุยระหว่างกัน แต่ทำไมยังมีกรณีผู้ใหญ่ของกัมพูชาออกมาแถลงโจมตีประเทศไทย นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า ตนก็บอกทางฝ่ายกัมพูชา ระหว่างการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศที่เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ ก็พูดกันชัดเจนว่า คำพูดอะไรต่างๆ ต้องระมัดระวัง อย่ามีคำพูดอะไรที่อาจจะเข้ามาแทรกแซง เพราะฝ่ายไทย พยายามหลีกเลี่ยง ที่จะมีคำพูดเหล่านี้ในถ้อยแถลง
