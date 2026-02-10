“ภูมิธรรม” เห็นด้วยกับประชาชน เลือกตั้งครั้งนี้ผิดปกติ จี้ กกต. ไม่อาจลอยตัว
ภูมิธรรม โพสต์เผยว่าตนและพรรคเพื่อไทย เห็นด้วยกับประชาชน ว่าเลือกตั้งครั้งนี้ผิดปกติ จี้ กกต. ไม่อาจลอยตัว ต้องมีผู้รับผิดชอบ
นาย ภูมิธรรม เวชยชัย แกนนำพรรคเพื่อไทย ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กแสดงความเห็นถึงการเลือกตั้ง 2569 โดยระบุว่า “การเลือกตั้งที่ผิดปกติ ต้องมีคนรับผิดชอบ พรรคเพื่อไทยเห็นตรงกันกับ ความรู้สึกของประชาชน จำนวนมาก ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ ผิดปกติอย่างยิ่ง มีข้อพิรุธมากมาย บั่นทอนความเชื่อมั่น ต่อทั้งกระบวนการอย่างรุนแรง
เมื่อประชาชนจำนวนมาก ไม่เชื่อว่าการเลือกตั้งสุจริต ไม่เชื่อว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง ทำหน้าที่อย่างเที่ยงธรรม และเกิดข้อกังขาต่อบทบาท ของกลไกรัฐบางส่วน เช่น ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อสม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น ที่มีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องทำให้เกิดความคลางแคลงใจอย่างยิ่ง คำถามนี้ไม่อาจถูกมองข้ามได้
กรณี ชลบุรี เป็นเพียงตัวอย่างล่าสุด ที่สะท้อนว่าปัญหาไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ และ กกต. ไม่อาจลอยตัว อยู่เหนือสถานการณ์เช่นนี้ได้ ประชาธิปไตยไม่อาจเดินหน้า บนความคลางแคลงใจ การเลือกตั้งครั้งนี้ ต้องมีผู้รับผิดชอบ ต่อความผิดปกติที่เกิดขึ้น และหากมีการกระทำผิดกฎหมาย ผู้กระทำผิดต้องถูกนำตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
เราจะไม่นิ่งเฉย เพื่อปกป้องความศักดิ์สิทธิ์ของคะแนนเสียงทุกคะแนน และความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบอบประชาธิปไตย
เพราะความโปร่งใส ไม่ใช่เรื่องของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่คือรากฐานความยุติธรรม ของประเทศ”
