ข่าวการเมือง

“ภูมิธรรม” เห็นด้วยกับประชาชน เลือกตั้งครั้งนี้ผิดปกติ จี้ กกต. ไม่อาจลอยตัว

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 10 ก.พ. 2569 09:47 น.| อัปเดต: 10 ก.พ. 2569 09:47 น.
52

ภูมิธรรม โพสต์เผยว่าตนและพรรคเพื่อไทย เห็นด้วยกับประชาชน ว่าเลือกตั้งครั้งนี้ผิดปกติ จี้ กกต. ไม่อาจลอยตัว ต้องมีผู้รับผิดชอบ

นาย ภูมิธรรม เวชยชัย แกนนำพรรคเพื่อไทย ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กแสดงความเห็นถึงการเลือกตั้ง 2569 โดยระบุว่า “การเลือกตั้งที่ผิดปกติ ต้องมีคนรับผิดชอบ พรรคเพื่อไทยเห็นตรงกันกับ ความรู้สึกของประชาชน จำนวนมาก ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ ผิดปกติอย่างยิ่ง มีข้อพิรุธมากมาย บั่นทอนความเชื่อมั่น ต่อทั้งกระบวนการอย่างรุนแรง

เมื่อประชาชนจำนวนมาก ไม่เชื่อว่าการเลือกตั้งสุจริต ไม่เชื่อว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง ทำหน้าที่อย่างเที่ยงธรรม และเกิดข้อกังขาต่อบทบาท ของกลไกรัฐบางส่วน​ เช่น​ ฝ่ายปกครอง​ ตำรวจ​ ทหาร​ องค์กร​ปกครองส่วนท้องถิ่น​ อสม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น ที่มีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องทำให้เกิดความคลางแคลงใจอย่างยิ่ง คำถามนี้ไม่อาจถูกมองข้ามได้

กรณี ชลบุรี เป็นเพียงตัวอย่างล่าสุด ที่สะท้อนว่าปัญหาไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ และ กกต. ไม่อาจลอยตัว อยู่เหนือสถานการณ์เช่นนี้ได้ ประชาธิปไตยไม่อาจเดินหน้า บนความคลางแคลงใจ การเลือกตั้งครั้งนี้ ต้องมีผู้รับผิดชอบ ต่อความผิดปกติที่เกิดขึ้น และหากมีการกระทำผิดกฎหมาย ผู้กระทำผิดต้องถูกนำตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

เราจะไม่นิ่งเฉย เพื่อปกป้องความศักดิ์สิทธิ์ของคะแนนเสียงทุกคะแนน และความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบอบประชาธิปไตย
เพราะความโปร่งใส ไม่ใช่เรื่องของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่คือรากฐานความยุติธรรม ของประเทศ”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เท้ง ณัฐพงษ์ โพสต์ขอบคุณทุกคะแนน ข่าวการเมือง

เท้ง ณัฐพงษ์ ยอมรับเสียใจ-ผิดหวัง แต่ไม่ท้อ สัญญาทำหน้าที่ให้คุ้มค่าภาษี

3 นาที ที่แล้ว
&quot;อ.ปวิน&quot; ฟาดแรง กกต. ไร้ประสิทธิภาพ ซัดอุปกรณ์เลือกตั้งห่วย จี้ &quot;แสวง&quot; ลาออก ข่าวการเมือง

“อ.ปวิน” ฟาดแรง กกต. ไร้ประสิทธิภาพ ซัดอุปกรณ์เลือกตั้งห่วย จี้ “แสวง” ลาออก

5 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

คลิปนาที “รองกกต.ชนินทร์” ใบ้กิน! เจอคนชลบุรี เขต 1 จี้นับคะแนนเลือกตั้งใหม่

11 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 10 ก.พ. 69 เปิดตลาดพุ่งรับวันอังคาร ทองรูปพรรณขายออกแตะ 75,000 บาท

14 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ภูมิธรรม” เห็นด้วยกับประชาชน เลือกตั้งครั้งนี้ผิดปกติ จี้ กกต. ไม่อาจลอยตัว

14 นาที ที่แล้ว
พรรคประชาชน เปิดรับแจ้งเหตุ นับคะแนนเลือกตั้ง 69 ผิดปกติ มีหลักฐานพร้อมส่งดำเนินคดี ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน เปิดรับแจ้งเหตุ นับคะแนนเลือกตั้ง 69 ผิดปกติ มีหลักฐานพร้อมส่งดำเนินคดี

17 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

หมอสุรเวช เดือด! ซัดเลือกตั้ง 69 “โกงจนน่าเกลียด” ขอบคุณพลัง นศ. ลุกฮือต้านทุจริต จี้นับคะแนนใหม่ทั่วประเทศ

23 นาที ที่แล้ว
ดรีม อภิชญา และ มีน พีรวิชญ์ บุกหน่วยเลือกตั้งชลบุรี หลังคนร้องนับคะแนนใหม่ บันเทิง

ดรีม-มีน บุกชลบุรีเขต 1 แจกน้ำมวลชน เผยมีสิทธิขอนับคะแนนใหม่ วอน กกต. โปร่งใส

25 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

จับตา ภูมิใจไทย ดึง เพื่อไทย ร่วมรัฐบาล ดัดหลังไม่เชิญ กล้าธรรม ร่วม

29 นาที ที่แล้ว
สมชัย ซัด กกต.ไร้มืออาชีพ จี้สอบปมชลบุรี เขต 1 หีบหลุด-ทิ้งเอกสาร แนะเลือกตั้งใหม่ ข่าวการเมือง

สมชัย ซัด กกต.ไร้มืออาชีพ จี้สอบปมชลบุรี เขต 1 ทิ้งเอกสาร-สายรัดหีบ แนะเลือกตั้งใหม่

30 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ดูรายชื่อว่าที่ 10 สส. พรรคส้ม เสี่ยงไม่ได้ไปต่อ ป.ป.ช. ชี้มูลผิดยื่นแก้ 112

44 นาที ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพไทย สรุปผลหยุดยิงครบหนึ่งเดือน กังวลเขมรนำเสนอข้อมูลผิดๆ

56 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไอซ์” ท้า กกต. นับคะแนนชลบุรีใหม่ เย้ยไม่กล้านับ เพราะเดี๋ยวไม่เท่าเดิม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ชาวมหาสารคาม ประท้วงกดดัน กกต. นับคะแนนใหม่ ถูกแฉปิดทับคะแนน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กกต. แจกใบแดง “สจ.ภู” พรรคประชาชน ผิดฐานแจกเสื้อ-จัดเลี้ยง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ชลบุรีระอุ! เจอใบคะแนนในถังขยะ พบพรรคส้มชนะ จี้ กกต. นับคะแนนใหม่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กเงื่อนไขคนละครึ่งพลัสเฟส 2 หลังภูมิใจไทย คว้าอันดับ 1 เตรียมจัดตั้งรัฐบาล เศรษฐกิจ

เช็กเงื่อนไข “คนละครึ่งพลัส” ใครได้บ้าง หลังอนุทิน เป็นนายกฯ สมัยสอง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 10 2 69 ดูดวง

3 ราศี ดวงดีครบด้าน งาน-เงิน-รัก พุ่งทะยานฉุดไม่อยู่

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกาะติดสถานการณ์คืนวันที่ 9 ก.พ. 69 มวลชนปักหลักหน้าสนามแบดฯ ขวางรถขนหีบหนี แฉเจอ &quot;หีบเปิดแล้ว&quot; ซุกด้านใน แถมบอร์ดไม่แปะคะแนนรวม โบ้ยกันวุ่น กกต. ตัดสายหนี ข่าวการเมือง

เดือด! ชลบุรี เขต 1 ชาวบ้านล้อมรถขนหีบบัตรเลือกตั้ง จี้ กกต. นับคะแนนใหม่ เจอพิรุธใช้ “เชือกฟาง” มัดแทนเคเบิลไทร์

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

นีโน่ เมทนี อวดโฉมคุณแม่วัย 87 ปี ดีกรีอดีตแอร์ สวยระดับตำนาน

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
อดีตไอดอลสาว นัตสึพิ ประกาศหาคู่ชีวิตผ่านโซเชียลมีเดีย บันเทิง

เปิดเงื่อนไข อดีตไอดอล วัย 30 คัพ E ประกาศหาคู่ 5 ข้อ ชาวเน็ตแห่สมัครเพียบ

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

หยุดโลก 13 นาที! “Bad Bunny” พลิกโฉมซูเปอร์โบวล์ 2026 ของดีต้องมีดราม่า

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพของศาลหลักเมืองบุรีรัมย์ที่มีเสาหลักเมือง 2 ต้น สัญลักษณ์แห่งความศักดิ์สิทธิ์ ข่าวการเมือง

ตำนานความขลัง “ศาลหลักเมืองบุรีรัมย์” ศูนย์รวมใจเมืองแปะ เบื้องหลังแลนด์สไลด์ ภูมิใจไทย

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
คุณยายขายผักนั่งอยู่บนรถขนผักคันใหม่ที่มีเลขทะเบียน 8 ขญ 7084 เลขเด็ด

เลขทะเบียน “รถขนผักคันใหม่” คุณยายสู้ชีวิต เพจดังจัดให้ฟรีพ่วงท้ายมินิมอล

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
อังคณา เตือน คนรุ่นใหม่ อย่าด้อยค่าคนต่างจังหวัดหลังเลือกตั้ง 69 ข่าวการเมือง

โพสต์จี้ใจ “อังคณา” เตือนสติ แฟนคลับพรรครุ่นใหม่ อย่าด้อยค่าคนต่างจังหวัด ปมเลือกตั้ง 69

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 10 ก.พ. 2569 09:47 น.| อัปเดต: 10 ก.พ. 2569 09:47 น.
52
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ราคาทองวันนี้ 10 ก.พ. 69 เปิดตลาดพุ่งรับวันอังคาร ทองรูปพรรณขายออกแตะ 75,000 บาท

เผยแพร่: 10 กุมภาพันธ์ 2569

หมอสุรเวช เดือด! ซัดเลือกตั้ง 69 “โกงจนน่าเกลียด” ขอบคุณพลัง นศ. ลุกฮือต้านทุจริต จี้นับคะแนนใหม่ทั่วประเทศ

เผยแพร่: 10 กุมภาพันธ์ 2569
ดรีม อภิชญา และ มีน พีรวิชญ์ บุกหน่วยเลือกตั้งชลบุรี หลังคนร้องนับคะแนนใหม่

ดรีม-มีน บุกชลบุรีเขต 1 แจกน้ำมวลชน เผยมีสิทธิขอนับคะแนนใหม่ วอน กกต. โปร่งใส

เผยแพร่: 10 กุมภาพันธ์ 2569

จับตา ภูมิใจไทย ดึง เพื่อไทย ร่วมรัฐบาล ดัดหลังไม่เชิญ กล้าธรรม ร่วม

เผยแพร่: 10 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button