ลือหึ่ง! เพจเชียร์เพื่อไทยปูด ศรีสะเกษ เขต 6-7 พลิกชนะภูมิใจไทย หลังนับคะแนนใหม่

ลือหึ่ง! เพจดังอ้าง “เพื่อไทย” พลิกชนะ “ภูมิใจไทย” ศรีสะเกษ เขต 6-7 หลังนับคะแนนใหม่ แฟนคลับเฮลั่น แต่ กกต. ยังไม่ยืนยันอย่างเป็นทางการ
เพจเฟซบุ๊กชื่อ “โหวตเตอร์เพื่อไทย คม สกลนคร” ซึ่งเป็นเพจสนับสนุนพรรคเพื่อไทย โพสต์ข้อความระบุว่า “ยินดีด้วย ศรีสะเกษเขต 6 และเขต 7 นับใหม่แล้ว เป็นของพรรคเพื่อไทยชนะครับ ไม่ใช่ของภูมิใจไทย”
ตามข้อมูลที่เพจดังกล่าวกล่าวอ้าง ระบุถึงความเปลี่ยนแปลงของผลการเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเดิมทีผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการระบุว่าผู้สมัคร สส.พรรคภูมิใจไทย ได้คะแนนเสียงเป็นลำดับที่ 1 แต่เมื่อหลังจากมีการนับคะแนนใหม่ ปรากฏว่าเป็นพรรคเพื่อไทยชนะ
สำหรับเขตเลือกตั้งที่ 6 ในระบบ ECT Report 2569 รายงานผลอย่างไม่เป็นทางการว่า ผู้สมัคร สส.พรรคภูมิใจไทย ชนะด้วยคะแนน 26,211 เสียง ตามด้วย ผู้สมัคร สส.พรรคเพื่อไทย 25,995 เสียง เป็นลำดับที่ 2 แต่จากป้ายประกาศผลการเลือกตั้งที่อัปเดต เมื่อเวลา 05.00 น. ที่ผ่านมา ผลปรากฏว่า ผู้สมัคร สส.พรรคเพื่อไทย ได้คะแนนเสียงเป็นลำดับที่ 1 ด้วยคะแนน 31,345 เสียง และตามมาด้วย ผู้สมัคร สส.พรรคภูมิใจไทย 31,072 เสียง
ทั้งนี้ ข้อมูลการพลิกชนะที่ถูกเผยแพร่ออกมา ยังคงเป็นเพียงการประกาศผ่านทางหน้าเพจมวลชนอาสาหรือกลุ่มผู้สนับสนุนเท่านั้น ยังไม่มีการยืนยันข้อมูลอย่างเป็นทางการจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) หรือแถลงการณ์จากตัวแทนระดับสูงของทั้งพรรคเพื่อไทยและพรรคภูมิใจไทยแต่อย่างใด
ขณะที่ น.ส.รักชนก ศรีนอก ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน โพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์ดังกล่าวด้วยว่า “มีเรื่องแบบนี้ทั่วประเทศเลยแฮะ เคสนี้ยินดีกับพรรคเพื่อไทยด้วยนะฮะ ประชาชนสุดยอดเลย สู้ไม่ถอย”
