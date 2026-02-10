ข่าวการเมือง

ดาหน้าถล่มกกต. “พท.” แฉผลคะแนนศรีสะเกษเขย่ง ภูมิธรรมซัดเลือกตั้ง 69 วิปริต

เผยแพร่: 10 ก.พ. 2569 10:22 น.| อัปเดต: 10 ก.พ. 2569 10:22 น.
79
เพื่อไทยซัด กกต จัดเลือกตั้งบิดเบี้ยว จี้ต้องรับผิดชอบ
ภาพ @Facebook

ศึกเลือกตั้งยังไม่จบ! ว่าที่ สส.ศรีสะเกษ เขต 6 งัดหลักฐานโชว์ คะแนนหน้าเว็บไม่ตรงหน้าหน่วย จี้ กกต. แก้ไขด่วน ด้าน “ภูมิธรรม” โพสต์เดือด ยกเคสชลบุรีโมเดลอัด กกต. ลอยตัวเหนือปัญหาไม่ได้ ขู่เช็คบิลผู้กระทำผิด

อุณหภูมิการเมืองหลังปิดหีบ “เลือกตั้ง 69” ยังคงร้อนระอุและส่อเค้าบานปลาย เมื่อ พรรคเพื่อไทย เปิดเกมรุกหนักใส่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ทั้งในระดับพื้นที่และระดับนโยบาย หลังพบความผิดปกติของคะแนนและกระบวนการจัดการเลือกตั้งที่ “ค้านสายตา” ประชาชนในหลายจุด

เริ่มที่ความเคลื่อนไหวในพื้นที่ภาคอีสาน นายวีระพล จิตสัมฤทธิ์ ผู้สมัคร สส.ศรีสะเกษ เขต 6 พรรคเพื่อไทย ออกมาเปิดโปงความผิดพลาดของระบบรายงานผลคะแนนออนไลน์ โดยระบุว่าข้อมูลที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ของ กกต. นั้น “ไม่ตรง” กับผลการนับคะแนนจริงหน้าหน่วยเลือกตั้ง

นายวีระพล ชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า การนับคะแนนในพื้นที่เสร็จสิ้นไปตั้งแต่เวลา 05.00 น. ของวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569 แต่จนถึงขณะนี้ ข้อมูลบนเว็บไซต์ยังไม่ได้รับการปรับปรุงให้ถูกต้อง ซึ่งสร้างความสับสนให้กับประชาชนที่ติดตามข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์เป็นจำนวนมาก จึงเรียกร้องให้ กกต. เร่งแก้ไขข้อมูลโดยด่วนเพื่อความโปร่งใส

ขณะเดียวกัน นายภูมิธรรม เวชชัย แกนนำพรรคเพื่อไทย เคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กด้วยถ้อยคำที่ดุดันและตรงไปตรงมา โดยระบุชัดเจน “การเลือกตั้งครั้งนี้ผิดปกติอย่างยิ่ง” และสะท้อนความรู้สึกของประชาชนจำนวนมากที่หมดความเชื่อมั่นต่อ กกต. และกลไกรัฐ

วีระพล จิตสัมฤทธิ์ ผู้สมัคร สส.ศรีษะเกษ เขต 6 พรรคเพื่อไทย จี้ กตต. ประกาศผลนับคะแนนออนไลน์ใหม่
ภาพ @Facebook

นายภูมิธรรม ระบุข้อความตอนหนึ่งว่า เมื่อประชาชนจำนวนมาก ไม่เชื่อว่าการเลือกตั้งสุจริต ไม่เชื่อว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง ทำหน้าที่อย่างเที่ยงธรรม และเกิดข้อกังขาต่อบทบาทของกลไกรัฐบางส่วน​ เช่น​ ฝ่ายปกครอง​ ตำรวจ​ ทหาร​ องค์กร​ปกครองส่วนท้องถิ่น​ที่มีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องทำให้เกิดความคลางแคลงใจอย่างยิ่ง

นอกจากนี้ นายภูมิธรรมยังได้ยกตัวอย่างความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในจังหวัด “ชลบุรี” (กรณีมวลชนล้อม กกต. จี้นับคะแนนใหม่) ว่าเป็นหลักฐานที่ชี้ชัดว่าปัญหาเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ พร้อมส่งสัญญาณเตือนแรงไปยังผู้มีอำนาจว่า ปัญหานี้ไม่อาจถูกมองข้ามได้ กรณีชลบุรีเป็นเพียงตัวอย่างล่าสุดที่สะท้อนว่าปัญหาไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ และ กกต. ไม่อาจลอยตัวอยู่เหนือสถานการณ์เช่นนี้ได้ การเลือกตั้งครั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อความผิดปกติที่เกิดขึ้น.

ภูมิธรรม เพื่อไทย
แฟ้มภาพ
ภาพ @Facebook
พรรคเพื่อไทย จี้ กตต. ประกาศผลนับคะแนน
ภาพ @Facebook

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 10 ก.พ. 2569 10:22 น.| อัปเดต: 10 ก.พ. 2569 10:22 น.
79
