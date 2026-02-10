ศาลพิพาษาจำคุก “ต้นไผ่” 30 ปี ผิด ม.112-พ.ร.บ.คอมพ์ โทษรวม 50 ปี
ศาลพิพาษาจำคุก ต้นไผ่ หรือ พฤทธิกร หรือ ต้นไผ่ เป็นระยะเวลา 30 ปี ผิด ม.112 โทษรวมจำคุก 50 ปี ขณะที่เจ้าตัวหลบหนีไปก่อนแล้ว
ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน เปิดเผยว่า ศาลอาญานัดฟังคำพิพากษาคดี 112 ของ พฤทธิกร หรือ ต้นไผ่ (นามสมมุติ) จากกรณีถูกกล่าวหาว่าใช้บัญชีทวิตเตอร์ “Guillotine Activists for Democracy” โพสต์เนื้อหาพาดพิงพระมหากษัตริย์ รวมจำนวน 10 ข้อความ ในช่วงปี 64-65
พิเคราะห์แล้วเห็นว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 14 (3) เป็นการกระทำความผิดต่อกฎหมายหลายบท พิพากษาลงโทษตามมาตรา 112 ซึ่งเป็นบทลงโทษหนักที่สุดจำคุกกระทงละ 3 ปี 10 กระทง รวมจำคุก 30 ปี
อย่างไรก็ตาม ต้นไผ่ เคยถูกพิพากษาจำคุก 20 ปี ฐานดูหมิ่นสถาบันและ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ส่งผลให้ต้นไผ่ได้รับโทษรวม 50 ปี ซึ่งจำเลยหลบหนีระหว่างการพิจารณา
