เปิดคำแถลงเต็ม ป.ป.ช. ฟัน 44 อดีต สส.ก้าวไกล เสนอแก้ ม.112 ข้อกล่าหาร้ายแรงมาก
เปิดคำแถลงฉบับเต็ม ป.ป.ช. มีมติเอกฉันท์ชี้มูลความผิด 44 อดีต สส. ก้าวไกล ฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงปมแก้ ม.112 ชี้เจตนาบ่อนทำลายระบอบการปกครอง เตรียมส่งศาลฎีกาวินิจฉัย
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ นายสุรพงษ์ อินทรถาวร เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. แถลงผลการไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีกล่าวหานายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกล พร้อมพวกรวม 44 คน จากกรณีการเสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. ….
สำนักงาน ป.ป.ช. ชี้แจงลำดับเหตุการณ์ว่า คณะกรรมการไต่สวนได้สรุปสำนวนและข้อเท็จจริงเสร็จสิ้นเพื่อเตรียมเสนอต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตั้งแต่ช่วงกลางปี 2568 แต่กระบวนการล่าช้าออกไปเนื่องจากผู้ถูกกล่าวหาทั้ง 44 คน ยื่นหนังสือคัดค้านและร้องขอความเป็นธรรมในประเด็นต่างๆ รวมถึงขอเข้าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาด้วยวาจาเพิ่มเติม หลังจากที่ได้ชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรไปแล้ว
คณะกรรมการไต่สวนพิจารณาแล้วเห็นควรให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาทุกรายเข้าชี้แจงด้วยวาจาเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม จึงต้องใช้เวลาตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และคำชี้แจงของแต่ละบุคคลอย่างละเอียดถี่ถ้วน จนกระทั่งดำเนินการครบถ้วนและนำเสนอต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาในวันนี้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า การกระทำของผู้ถูกกล่าวหาทั้ง 44 คน ประกอบด้วย
1. นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ 2. นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ 3. นายธีรัจชัย พันธุมาศ 4. นายสมชาย ฝั่งชลจิตร 5. นายทวีศักดิ์ ทักษิณ 6. นายปริญญา คีรีรัตน์ 7. นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ 8. นายกัญจน์พงศ์ จงสุทธนามณี 9. นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ 10. นายปดิพัทธ์ สันติภาดา 11. พลตำรวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ
12. นายสมเกียรติ ถนอมสินธุ์ 13. นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล 14. นายสุรวาท ทองบุ 15. นายศักดินัย นุ่มหนู 16. นายณัฐพล สืบศักดิ์วงศ์ 17. นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ 18. พันตำรวจตรี ชวลิต เลาหอุดมพันธ์ 19. นายวาโย อัศวรุ่งเรือง 20. นางสาวณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์ 21. นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร 22. นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ 23. นายรังสิมันต์ โรม 24. นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล 25. นางสาววรรณวิภา ไม้สน 26. นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร 27. นายวรภพ วิริยะโรจน์ 28. นายจรัส คุ้มไข่น้ำ 29. นายองค์การ ชัยบุตร 30. นายสมเกียรติ ไชยวิสุทธิกุล
31. นายวุฒินันท์ บุญชู 32. นายทองแดง เบ็ญจะปัก 33. นายคำพอง เทพาคำ 34. นายณัฐวุฒิ บัวประทุม 35. นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ 36. นายนิติพล ผิวเหมาะ 37. นางสาวญาณธิชา บัวเผื่อน 38. นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล 39. นางสาวเบญจา แสงจันทร์ 40. นางสาวสุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา 41. นายจิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ 42. นายมานพ คีรีภูวดล 43. นายอภิชาต ศิริสุนทร และ 44. นายสุเทพ อู่อ้น
ผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดยื่นร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาที่มีเนื้อหาขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ถือเป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 219 ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 28 (1)
คณะกรรมการ ป.ป.ช. วินิจฉัยว่า เจตนาของผู้เสนอต้องการลดทอนการคุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์ผ่านกระบวนการนิติบัญญัติ แสดงถึงการไม่ยึดมั่นและธำรงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ไม่พิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ และก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการดำรงตำแหน่ง
การกระทำนี้เข้าข่ายเซาะกร่อนบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความเสียหายต่อประเทศอย่างร้ายแรง รวมถึงการนำประเด็นแก้ไขกฎหมายมาใช้เป็นนโยบายหาเสียง โดยนายพิธาเป็นผู้ริเริ่มเสนอญัตติและมี สส. อีก 43 คนร่วมลงชื่อ คณะกรรมการเห็นว่าข้อเท็จจริงไม่สามารถแยกเจตนาการกระทำของผู้ถูกกล่าวหาแต่ละคนออกจากกันได้ และผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้ชี้แจงให้เห็นว่ามีการกระทำที่แยกส่วนกันชัดเจน ดังนั้น การกระทำของทั้ง 44 คน จึงถือเป็นเจตนาร่วมกัน ตามแนวคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 3/2567
ป.ป.ช. ระบุเพิ่มเติมว่า แม้การเสนอแก้ไขกฎหมายจะเป็นสิทธิของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แต่จำเป็นต้องพิจารณาเนื้อหาว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ ซึ่งในกรณีนี้ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเคยทักท้วงเนื้อหาร่างกฎหมายฉบับนี้แล้วตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 111 และ 112 แต่กลุ่มผู้ถูกกล่าวหายังคงยืนยันที่จะเสนอต่อสภา
พฤติการณ์ทั้งหมดแสดงให้เห็นถึงความไม่ยึดมั่นในระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ถือเป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ฐานไม่พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย และความมั่นคงของรัฐ รวมถึงฐานกระทำการที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการดำรงตำแหน่ง ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ พ.ศ. 2561
ที่ประชุมจึงมีมติให้ส่งเรื่องและความเห็นต่อศาลฎีกา เพื่อพิจารณาวินิจฉัยการกระทำของผู้ถูกกล่าวหาทั้ง 44 คน ว่าฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีมติ
