อนุทิน เตรียมขึ้นรถแห่ ขอบคุณชาวปราจีนบุรี เย็นนี้! แลนด์สไลด์ภูมิใจไทยทั้ง 3 เขต
คนปราจีนเตรียมตัวให้พร้อม! เคาะแล้ว อนุทิน ชาญวีรกูล ขึ้นรถแห่รอบเมืองเย็นนี้ ขอบคุณแลนสไลด์ เลือกพรรคภูมิใจไทยทั้ง 3 เขต
แม้ว่าผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง 2569 จะยังไม่เป็นทางการ แต่ผลล่าสุดขณะนี้ พบว่า พรรคภูมิใจไทย มีคะแนนทั่วประเทศนับเป็นอันดับ 1 โดยได้ไปทั้งหมด 193 ที่นั่ง จาก สส.เขต 174 ที่นั่ง บัญชีรายชื่อ 19 ที่นั่ง
ล่าสุด (10 ก.พ. 69) อมรินทร์ทีวี มีรายงานว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล เตรียมตัวเดินทางไปเยือนชาวจังหวัดปราจีนบุรีอีกครั้ง เพื่อขึ้นรถแห่รอบเมือง ขอบคุณทุกคะแนนจากเสียงจากพ่อแม่พี่น้องในปราจีนที่ไว้วางใจ เลือกสส.จากพรรคภูมิใจไทยทั้งจังหวัด สร้างปรากฎการณ์อลนด์สไลด์ไปแบบขาดลอย
