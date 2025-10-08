ทนายอานนท์ ภูมิใจในตัวลูก ยังรอคอยความหวังที่จะได้อยู่พร้อมหน้ากัน
ทนายอานนท์ ภูมิใจในตัวลูก ในลูกตั้งแต่ที่เราพบกันวันแรกบนโลกใบนี้ ยังรอคอยความหวังที่จะได้อยู่พร้อมหน้ากันอีกครั้งหนึ่ง
เพจเฟซบุ๊ก ทนายอานนท์ หรือ นายอานนท์ นำภา นักเคลื่อนไหวทางการเมืองและผู้ต้องขังข้อหา ม.112 และ ม.116 ได้โพสต์ข้อความว่า “จดหมาย 6 ต.ค. 68 ที่ฝากแม่มาถามว่าพ่อภูมิใจมั้ย พ่ออยากบอกปราณว่าทุกสิ่งที่เป็นตัวลูก พ่อภูมิใจเสมอ ภูมิใจในลูกตั้งแต่ที่เราพบกันวันแรกบนโลกใบนี้”
ก่อนจะเขียนต่อในคอมเม้นท์ว่า “6 ตุลาคม 2568 ถึง ปราณลูกรัก
เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา แม่ของเธอมาเยี่ยมพ่อที่เรือนจำ แม่เอาใบเกรดของปราณมาให้ดู เทอมนี้ปราณยังคงมีผลการเรียนดีเยี่ยมเช่นทุกเทอม (83.72%) ที่ปราณฝากแม่มาถามว่าพ่อภูมิใจมั้ย พ่ออยากบอกปราณว่าทุกสิ่งที่เป็นตัวลูก พ่อภูมิใจเสมอ ภูมิใจในลูกตั้งแต่ที่เราพบกันวันแรกบนโลกใบนี้ ปราณช่วยทำให้พ่อเข้าใจและภูมิใจในชีวิตของพ่อเองด้วย
2-3 ปีมานี้พวกเราไม่ได้อยู่ด้วยกัน ไม่ได้ไปรับไปส่งปราณ ไม่ได้พาปราณไปกินขนมที่ร้านที่เราชอบไป ไม่ได้พาไปร้านหนังสือ ไม่ได้เล่านิทานตลกๆก่อนนอนให้ปราณฟัง ปราณคงรู้สึกไม่ค่อยดี ไม่อาจเข้าใจ ด้วยความเข็มแข็งของปราณ พ่อหวังว่าปราณจะยังคงรอคอยวันที่เราจะได้อยู่พร้อมหน้ากันอีกครั้งด้วย “ความหวัง” ความหวังที่จะเป็นพลังอันมหัศจรรย์ในที่สุด
ฝากปราณดูแลแม่และน้องแทนพ่อด้วย พ่อไม่แน่ใจว่าน้องจะกลัวเสียงฟ้าร้องมั้ย อยู่บ้านเวลาฝนตกปิดประตูหน้าต่างแน่นๆ ใช้ที่อุดหูน่าจะพอช่วยได้ แม่ยังเล่าให้ฟังว่าทั้งปราณและขาลพูดภาษาอังกฤษคล่องมาก เป็นเรื่องที่ดีมาก ภาษา ศิลปะ ดนตรี จะเป็นสื่อที่พาเราไปท่องโลกกว้างในสักวัน
ดูแลสุขภาพกันด้วย พ่อคิดถึงหนูกับน้องทุกวัน”
