ดูรายชื่อว่าที่ 10 สส. พรรคส้ม เสี่ยงไม่ได้ไปต่อ ป.ป.ช. ชี้มูลผิดยื่นแก้ 112
ดูรายชื่อว่าที่ 10 สส.พรรคส้ม เสี่ยงไม่ได้ไปต่อ หลัง ป.ป.ช. ชี้มูลผิดยื่นแก้ ม.112 เตรียมยื่นส่งฟ้องต่อศาลฎีกาต่อไป ตัวตึงหลายคน
จากกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัย แก้ ม.112 ล้มล้างการปกครอง สั่งยุติการกระทำ เลิกแสดงความเห็น เป็นการเซาะกร่อนบ่อนทำลาย ทำให้อ่อนแอลง นำไปสู่การล้มล้างการปกครองนั้น
โดยในช่วงหนึ่งศาลรัฐธรรมนูญระบุว่า การที่ผู้ร้องที่ 1 และ สส. รวม 44 คน ยื่นแก้กฎหมาย ม.112 มีเนื้อหาแก้ไขเพิ่มเติม ม.112 จากเดิมหมวด 1 ลักษณะ 1 ความผิดมั่นคงของประเทศ เป็นการกระทำเพื่อมุ่งหวังทำให้ไม่มีความร้ายแรงเท่ากับความผิดต่อความมั่นคง มีเจตนามุ่งหมายที่แยกสถาบันกับประเทศอย่างมีนัยยะสำคัญ
ซึ่งล่าสุดมีรายงานว่า ที่ประชุม ป.ป.ช.ลงมติชี้มูลอดีตสส.ก้าวไกลทั้ง 44 คน ว่ากระทำผิด เตรียมยื่นส่งฟ้องต่อศาลฎีกาต่อไป โดยจากการตรวจสอบนั้นพบว่าในรายชื่อ 44 สส. นั้นยังมีอยู่ 10 คนที่ได้รับเลือกเป็น สส. ในการเลือกตั้งที่ผ่านมา ประกอบไปด้วย
1.นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ
2.น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล
3.นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล
4.นายณัฐวุฒิ บัวประทุม
5.นายรังสิมันต์ โรม
6.นายวาโย อัศวรุ่งเรือง
7.นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ
8.นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์
9.นายธีรัจชัย พันธุมาศ ผู้สมัคร สส.กทม.เขต 18
10.นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร ผู้สมัคร สส.กทม.เขต 33
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ส่องรายชื่อ 44 สส. หลัง ป.ป.ช. มีมติชี้มูลผิดจริยธรรมร้ายแรง ยื่นแก้ ม.112
- เปิดคำแถลงเต็ม ป.ป.ช. ฟัน 44 อดีต สส.ก้าวไกล เสนอแก้ ม.112 ข้อกล่าหาร้ายแรงมาก
- ด่วน! ป.ป.ช. ฟัน 44 สส.ก้าวไกล ผิดจริยธรรมร้ายแรงปมแก้ 112 ส่งศาลฎีกาชี้ชะตา
ติดตาม The Thaiger บน Google News: