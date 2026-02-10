“เฮ้ง” อัดคนมาเรียกร้องเหมือน “เด็กงอแง อยากกินลูกอม” ไม่กังวลหากนับคะแนนใหม่
จากกรณีร้อนจากเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมา ภายหลังจากที่มีมวลชนเดินทางไปยังเทศบาลแสนสุข หลังมีกระแสข่าวว่าจะมีการนับคะแนนเลือกตั้งในพื้นที่ จ.ชลบุรี เขต 1 ท่ามกลางการตั้งคำถามถึงความโปร่งใสถึงการทำงานของ กกต. ก่อนที่จะพบว่ามีรถกำลังขนหีบเลือกตั้งออกไป จึงทำให้เกิดการปิดล้อมและขอดูคะแนน รวมถึงเรียกร้องให้มีการนับคะแนนใหม่นั้น
ล่าสุด นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้ชนะเลือกตั้ง สส. ชลบุรี เขต 1 ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้ว่า เป็นกลุ่มผู้นำจิตวิญญาณที่ปลูกปั่นในโซเชียลมีเดีย ซึ่งแต่ละหน่วยเลือกตั้งของเขตตนเอง 168 หน่วย จะมีการส่งผู้สังเกตการณ์ของทุกพรรค เข้าร่วมสังเกตการณ์เลือกตั้ง และสามารถทักท้วง ขั้นตอนการเลือกตั้ง หรือการนับคะแนนที่ผิดปกติได้ ทุกคนจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย และรับกฏหมายให้ได้
ย้ำว่าผลการนับคะแนนของตนเอง ได้ประมาณ 45,700 คะแนน ส่วนพรรคประชาชน อยู่ 41,000 คะแนน ห่างกัน 5,000 คะแนน นี่คือการไม่ยอมรับผลการเลือกตั้ง ซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นกับการเลือกตั้งในประเทศไทย และกระบวนการทั้งหมดต้องขึ้นอยู่กับกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และกกต.จะพิจารณาว่า ควรที่จะมีการนับคะแนนใหม่หรือไม่ ส่วนตัวไม่กังวลยอมรับเหนื่อยมาก 4 เดือน ยกมือไหว้รถ พบประชาชนทุกวัน หาเสียงด้วยหยาดเหงื่อ ทุกสิ่งทุกอย่างคือ คะแนนบริสุทธิ์ เราทำหน้าที่สมบูรณ์แล้ว ดังนั้น ขั้นตอนหลังจากนี้ขึ้นอยู่กับ กกต. ทั้งนี้หากการนับคะแนน ผลออกมาเท่าเดิม กลุ่มที่ออกมาเรียกร้องจะรับผิดชอบอย่างไร พร้อมจะลาออกจาก สส.หรือไม่ ย้ำว่าตนเองอยู่ภายใต้กฎหมาย
ส่วนกรณีที่ปรากฏภาพกระดาษนับคะแนนถูกทิ้งขยะ นายสุชาติ กล่าวว่า เรื่องนี้ต้องเป็นหน้าที่ของ กปน. ปกติแล้ว คณะกรรมการ ยังต้องมีลายเซ็นกำกับและส่งอุปกรณ์ไปยังกกต.ชลบุรี หากสงสัยต้องไปร้องศาล ทำตามข้อกฎหมาย
โดยนายสุชาติ เปรียบผู้ที่ออกมาเรียกร้องว่า เป็นเด็กอยากกินลูกอม และยังไม่ได้กิน ร้องไห้งอแงจะกินลูกอม แล้วจะบริหารประเทศอย่างไร พร้อมบอกอีกว่า เขตอื่นในชลบุรี พรรคคู่แข่งชนะ พรรคตนเองแพ้หลักร้อย ยังไม่เรียกร้องเลย ทั้งที่ไม่เห็นการนับบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าที่ไหนด้วย
